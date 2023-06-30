Adobe'nin eski Baş Teknoloji Sorumlusu Abhay Parasnis, girişimi Typeface aracılığıyla üretken yapay zeka (AI) dünyasına başarıyla adım attı. 2022'de piyasaya sürülen girişim, işletmeler arası uygulamalara yönelerek geniş ölçekte kişiselleştirilmiş, marka merkezli içerik oluşturuyor.

Parasnis, o zamanlar ilgi gören bir teknoloji olan üretken yapay zekanın potansiyeline dayanarak, markalar için hiper kişiselleştirme yapabilen yapay zeka destekli bir sistem tasarladı.

Typeface, ilk yılında Fortune 500 müşterilerini toplayarak ve Salesforce ve Google Cloud gibi teknoloji devleriyle ortaklıklar kurarak hızla popülerlik kazandı. Ayrıca, önemli ölçüde yatırımcı ilgisi toplamayı başardı ve bu da oldukça büyük bir fon sağladı.

Son zamanlarda Typeface, 100 milyon dolarlık bir B Serisi raundun başarıyla kapatıldığını duyurdu. Salesforce Ventures'ın öncülük ettiği ve Lightspeed Venture Partners, Madrona, GV (Google Ventures), Menlo Ventures ve M12'nin (Microsoft's Venture Fund) desteklediği finansman turu, girişimin değerini 1 milyar $'a yükselterek toplam sermayeyi 165 $'a çıkardı. milyon.

Parasnis'e göre, yeni sermaye enjeksiyonu, Typeface platformunun genişlemesinin temelini oluşturacak ve şirketin iş gücünün büyümesini teşvik edecek.

Typeface platformu, üç temel unsuru kapsayan şekilde tasarlanmıştır:

Kullanıcıların markaya uygun içerik oluşturmak için "marka onaylı" metin ve resimler yüklemesini kolaylaştıran bir içerik merkezi. İçeriği markanın kendine özgü sesi ve stiliyle uyumlu olacak şekilde uyarlayan "Karışım" adlı yapay zeka odaklı bir mekanizma. Mevcut uygulamalara ve sistemlere kolay entegrasyon için önceden ayarlanmış şablonlar ve iş akışları sunan "Akış".

Bu unsurları kullanarak, örneğin bir içerik pazarlama uzmanı, tümü marka onaylı varlıkları kullanan, yeni bir ürün yelpazesini tanıtmaya uygun, ürün görseli ve açıklama yazısı ile tamamlanmış bir Instagram gönderisi oluşturabilir.

Typeface, paketlenmiş bir üretken yapay zeka iş ortamında, marka yönetişimi, güvenli içerik ve gizliliğe yoğun bir şekilde odaklanarak kendine özgü kimliğini şekillendirir. Başlangıç, varlıklarının ve faaliyetlerinin gizliliğini koruyarak her müşteri için özel AI modelleri sağlar.

Parasnis, müşterilerin platformda oluşturdukları tüm varlıklara tamamen sahip olduklarını iddia etti. " Typeface kuruluşların içerik sunma biçiminde devrim yaratıyor ve kuruluşun her yönünü benzersiz bir hızla olağanüstü sonuçlar elde etmek için güçlendiriyor" dedi.

Typeface girişimi, üretken yapay zekaya yönelik hızla yoğunlaşan ilgiden de yararlanıyor. Bir FreshBooks anketine göre, işletme sahiplerinin yaklaşık dörtte biri şu anda üretken yapay zeka araçlarını kullandıklarını veya test ettiklerini ve %66'dan fazlasının önümüzdeki yıl bunları denemeye istekli olduğunu belirtti.

Anketin bulguları, bir PitchBook raporunda belirtildiği gibi risk sermayesi şirketlerinde gözlemlenen eğilimi yansıtıyor. Rapor, risk sermayesi firmalarının, 2018'deki 408 milyon $'a kıyasla, 2021 ve 2022'de sırasıyla 4,8 $ ve 4,5 milyar $ yatırım yaparak üretken AI sektöründeki hisselerini önemli ölçüde artırdığını belirtiyor.

İleriye bakıldığında, Abhay Parasnis iyimser görünüyor. Finansmanın, girişimin farklı kurumsal gereksinimleri karşılamak için yenilik yapma ve hızla genişleme misyonuna hizmet edeceğini öne sürüyor. "Bu finansman, sağlam bir ürün yol haritası ve pazara açılma için katalizör görevi görerek, işletmelerin her müşteri temas noktasında, güvenli bir şekilde ve mevcut kurumsal iş akışlarından zahmetsizce kişiselleştirilmiş içerik üretmelerini sağlıyor" diye ekledi.

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