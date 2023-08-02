Başta Pixar, Adobe, Apple, Autodesk ve NVIDIA olmak üzere büyük teknoloji şirketleri, Alliance for OpenUSD (AOUSD) olarak bilinen bir koalisyon oluşturmak için Linux Foundation'ın Ortak Geliştirme Vakfı şemsiyesi altında birleşti. Bu ittifak, Pixar tarafından 3B verilerin esnek alışverişi için başlatılan bir gelişme olan Evrensel Sahne Tanımı (USD) teknolojisini tanıtmayı ve geliştirmeyi amaçlıyor.

Pixar Baş Teknoloji Sorumlusu ve AOUSD Başkanı Steve May, USD'nin önemini açıkladı. USD'nin doğum yeri, çağdaş animasyon boru hattımızın teknolojik temelini oluşturan Pixar'dır. OpenUSD'nin formülasyonu, Pixar film yapımında yıllarca süren dikkatli çalışma ve uygulamalardan kaynaklandı. Projeyi 2016'da açık kaynak yaptık ve şu anda OpenUSD'nin etkisi film, görsel efektler ve animasyon alanlarının ötesine uzanıyor ve medya alışverişi için 3B verileri yoğun bir şekilde kullanan diğer sektörlere nüfuz ediyor. AOUSD'nin tanıtılması, OpenUSD'nin yalnızca bir teknoloji olarak değil, aynı zamanda küresel bir standart olarak konumunda da heyecan verici ilerlemesini işaret ediyor.'

İttifak, 3B araçların ve verilerin birlikte çalışabilirliğini geliştirmenin, geliştiricilerin büyük ölçekli 3B projeleri üstlenmelerini sağlayacağının farkındadır. Bu, daha geniş bir 3D merkezli ürün ve hizmet yelpazesinin yolunu açacaktır.

Koalisyon, uyumluluğu teşvik etmek için teknoloji için yazılı bir şartname tasarlamaya çalışıyor. Ayrıca, diğer standardizasyon kuruluşlarının da bunu spesifikasyonlarına dahil etmelerini bekliyorlar. AOUSD, 'OpenUSD spesifikasyonlarının açık, etkili ve verimli bir şekilde geliştirilmesini' kolaylaştırmadaki yeterliliğini göz önünde bulundurarak projeye ev sahipliği yapması için Linux Foundation'ı seçti. Ayrıca, Linux Vakfı'nın OpenUSD'nin Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından kabul edilmesine yardımcı olacağına da güveniyorlar.

Adobe'de 3D&I'den sorumlu kıdemli mühendislik direktörü Guido Quaroni, Adobe'nin sanatçıları çeşitli cihazlarla uyumlu çeşitli esnek ve güçlü çözümlerle donatmaya inandığını belirterek benzer bir düşünceyi dile getirdi. Her bir paketin ve cihazın değeri, yaratıcı süreç boyunca ortak bir 3B veri temsili kullanılarak önemli ölçüde artırıldı. OpenUSD'nin formülasyonu böyle bir çarpan işlevi görüyor ve bu ilerici ve açık teknolojiyi desteklemek için bir araya gelen çok çeşitli şirketler görmek bizi heyecanlandırıyor.'

Bu tekniklerin yanı sıra şirketler, hızlı geliştirme ve daha yüksek verimlilik için AppMaster gibi no-code platformlara da yöneliyor. G2 tarafından 2022 ve 2023'te No-code Geliştirme Platformları da dahil olmak üzere birçok kategoride Yüksek Performanslı olarak ödüllendirilen AppMaster, web, mobil ve arka uç uygulamaları geliştirmek için verimli ve sezgisel bir görsel arayüz sunar.