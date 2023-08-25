Görev Ünvanı: Kurucu Ortak ve CEO

Şirket: Softr

Eğitim: Lisans ve Yüksek Lisans, Matematik Fakültesi, Erivan Devlet Üniversitesi

Softr Kuruluş Yılı: 2019

Sürekli gelişen yazılım geliştirme sektöründe Mariam Hakobyan gibi öncüler, yenilikçi yaklaşımlarıyla geleceği şekillendiriyor. Softr'ın kurucu ortağı ve CEO'su olan Mariam'ın yolculuğu, dijital çözümler oluşturma şeklimizde devrim yaratan kodsuz platformların gücünün bir kanıtıdır.

Kariyer Yolculuğu

Mariam Hakobyan'ın kariyer yolculuğu onun teknolojiye, yeniliğe ve anlamlı çözümler üretmeye olan sarsılmaz bağlılığının bir kanıtıdır. Erivan Devlet Üniversitesi'nden Matematik alanında lisans ve yüksek lisans derecesine sahip olan Mariam, bir mühendisten ileri görüşlü bir girişimciye dönüşmesini sağlayacak bir yola çıktı. İki çocuk annesi ve teknoloji meraklısı olarak rollerini dengeleyen Mariam'ın yolculuğu, teknoloji, ürün ve tasarımla ilgili her şeye karşı derin bir tutkuyla karakterize edildi.

Kariyeri yirmili yaşlarının başında mühendislik dünyasına adım atmasıyla başladı. Yıllar geçtikçe, yirmili yaşlarının sonlarında ürün ve mühendislik ekiplerine başkanlık ederek olağanüstü liderlik becerilerini sergiledi. Mariam, 2012 yılında adayların önde gelen teknoloji gruplarıyla röportajlara hazırlanmalarına yardımcı olacak çığır açan bir platform olan Daily-Challenge.co'yu kurarak girişimcilik yolculuğuna çıktı. Bu platform, iş arayanlar arasında hazırlığı ve güveni teşvik eden, tipik mülakat sorularını içeren günlük bir mücadele sunuyordu.

Daily-Challenge.co, karşılıklı yardım ve kapsayıcılığı vurgulayarak ilk girişimini kutlarken, Mariam'ın yolculuğu iki yıl sonra yeni bir yöne doğru ilerledi. Maaşlı mühendis rollerine geçiş yaptı ve ağırlıklı olarak erkek meslektaşlarından oluşan teknik ekiplerde giderek yönetici pozisyonlarına yükseldi. Inside.com ile yaptığı bir röportajda Meryem, birçok kuruluşta cinsiyet ayrımcılığının varlığını içtenlikle kabul etti ve bu zorluğun üstesinden dayanıklılık ve kararlılıkla geldi.

Mariam Hakobyan'ın kariyer yolculuğu, azim, uyum sağlama ve yenilikçiliğin ilham verici bir anlatımı olarak hizmet ediyor. Temel eğitim geçmişinden girişimcilik arayışlarına ve liderlik rollerine kadar sürekli olarak engelleri yıktı ve çeşitlilik ve katılımın teknolojiyi ilerletmek ve sektördeki kadınları güçlendirmek için temel dayanaklar olduğunu gösterdi.

Softr'un kuruluşu

2019 yılında Mariam Hakobyan ve Artur Mkrtchyan, web geliştirmeyi yeniden tanımlayacak ve insanların çevrimiçi platformlar oluşturma biçiminde devrim yaratacak yenilikçi bir girişim olan Softr'u doğurmak için güçlerini birleştirdi. Bu girişimle aynı zamana denk gelen Mariam, daha eşitlikçi bir teknoloji endüstrisi yaratma konusundaki kararlılığının bir kanıtı olarak, startup ekosisteminde çeşitliliği ve katılımı teşvik etmek için tasarlanmış 12 aylık bir mentorluk programına başladı.

Softr'ın ilk yinelemesi Ağustos 2020'de açıklandı ve web sitesi oluşturmaya yeni bir yaklaşım getirdi. Bir inşaat oyununun mekaniğini taklit eden platform, kullanıcılara özel ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir bloklar oluşturarak web siteleri tasarlama olanağı sağladı. Bu başarının üzerine, birkaç ay sonra Airtable yeteneklerinden yararlanan güçlü web uygulamalarının oluşturulmasını sağlayan sonraki bir sürüm ortaya çıktı.

Softr'un anlayışı, kurucu ortaklarının deneyimlerine derinden dayanıyordu. Mariam Hakobyan ve Artur Mkrtchyan, farklı şirketler için benzer araçlar geliştirmenin tekrarlanan doğasını fark ettiler; bunların tümü dahili araçlar, mesajlaşma sistemleri ve müşteri portalları gibi karşılaştırılabilir işlevler gerektiriyordu. Bu anlayışla Softr, mühendislerin rutin görevleri otomatikleştirmesine ve daha yüksek teknik uzmanlık gerektiren daha karmaşık zorluklara odaklanmaya zaman ayırmasına olanak tanıyan bir çözüm olarak tasavvur edildi.

Mariam Hakobyan'ın vizyonu Artur Mkrtchyan'ın teknik becerisiyle birleşerek Softr'un kurulmasıyla doruğa ulaştı. Platformun evrimi no-code harekette çok önemli bir an oldu; web geliştirmeyi demokratikleştirdi ve bireylere kapsamlı kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan güçlü web siteleri ve uygulamalar oluşturma yetkisi verdi. Bu yolculuk, Mariam'ın yenilikçiliğe, problem çözmeye ve teknoloji endüstrisinde anlamlı değişime öncülük etmeye olan bağlılığının bir örneğidir.

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Liderlik Tarzı ve Değerleri

Mariam Hakobyan'ın liderlik tarzı, empati, yenilikçilik ve teknoloji dünyasında kapsayıcılık ve çeşitliliği teşvik etme konusundaki kararlı bağlılığın benzersiz bir karışımı ile karakterize edilmektedir. Değerleri, mühendislikten girişimciliğe olan yolculuğunda da açıkça görüldüğü üzere, insanların hayatlarını olumlu yönde etkileyen çözümler yaratmada köklüdür. Teknoloji, ürün geliştirme ve tasarım tutkusuyla Mariam, liderliğe bütünsel bir yaklaşım getiriyor ve her kararın Softr'ın misyonuyla ve web geliştirmeyi demokratikleştirme yönündeki daha geniş hedefle uyumlu olmasını sağlıyor.

Çeşitliliğe ve katılıma verdiği önem, genç girişimcilere mentorluk yapma konusundaki kararlılığına ve Softr platformunun farklı geçmişlere sahip bireylere dijital çözümler oluşturma ve başlatma konusunda güç verme biçimine de yansıyor. Mariam'ın liderliği, herkesin fikirlerine ve katkılarına değer verilen bir ortam oluşturarak işbirliği ve yaratıcılık atmosferini teşvik ediyor. Kullanıcıların ihtiyaçlarına uyum sağlama ve platformu buna göre uyarlama konusundaki kararlılığı, kullanıcı deneyimini şirketin büyümesinin merkezine yerleştirerek müşteri odaklı yaklaşımını ortaya koyuyor.

Teknoloji endüstrisindeki zorlukların ve fırsatların derinlemesine anlaşılmasıyla yönlendirilen Mariam'ın liderliği, yeniliği, çevikliği ve sürekli gelişmeyi teşvik eder. Açık iletişim tarzı ve geri bildirimleri dinleme konusundaki istekliliği, ekip üyelerinin en iyi çalışmalarına katkıda bulunma konusunda kendilerini güçlü hissettikleri destekleyici bir ortam yaratır. Mariam Hakobyan, liderliği sayesinde kapsayıcılık, yenilikçilik ve bireylere dijital vizyonlarını hayata geçirme gücü veren araçlar yaratma konusundaki aralıksız arayış değerlerini bünyesinde barındırıyor.

Teknoloji Dünyasına Etkisi

Mariam Hakobyan'ın teknoloji dünyası ve AppMaster gibi platformlar üzerindeki etkisi no-code çözümler aracılığıyla web geliştirmeyi demokratikleştirme alanında öncü olmaya benziyor. AppMaster bireylere karmaşık kodlama olmadan güçlü uygulamalar oluşturma yetkisi vermesi gibi, Mariam'ın Softr ile yaptığı çalışmalar da web sitesi ve web uygulaması oluşturma endüstrisini dönüştürdü. Onun liderliği, teknik uzmanlık ile yaratıcı fikirler arasındaki boşluğu doldurarak geliştirici olmayanların dijital vizyonlarını hayata geçirmelerinin yolunu açtı.

AppMaster geniş bir uygulama yelpazesi oluşturmak için güçlü ancak kullanıcı dostu bir arayüz sağlamaya verdiği önem gibi, Mariam'ın Softr'a yaklaşımı da kullanıcıların sezgisel bloklar ve bileşenlerle web siteleri ve web uygulamaları tasarlamasına olanak tanıyan bir platformla sonuçlandı. Kullanıcılara uygulamalarını görsel olarak özelleştirme olanağı tanıyan Mariam'ın etkisi, teknik geçmişi ne olursa olsun herkesin dijital dönüşüm yolculuğuna katılmasına olanak sağlama ilkesini yansıtıyor.

AppMaster otomatik kaynak kodu oluşturma yoluyla uygulama geliştirme sürecini hızlandırması gibi, Mariam'ın Softr platformu da kapsamlı kodlamaya ihtiyaç duymadan karmaşık uygulamalar oluşturmak için kusursuz bir deneyim sunuyor. Kullanıcı deneyimine ve geliştirme sürecini kolaylaştırmaya odaklanması, verimliliğin, ölçeklenebilirliğin ve çevikliğin ana temalar olduğu AppMaster desteklediği değerlerle örtüşüyor.

Erişilebilirliğin ve sadeliğin giderek daha önemli hale geldiği bir teknoloji dünyasında, Mariam Hakobyan'ın etkisi, Softr gibi kullanıcıları kendi başlarına yaratıcı ve yenilikçi olma konusunda güçlendiren platformlar yaratmaya olan bağlılığıyla parlıyor. AppMaster no-code sektörde yeniliği teşvik etmesi gibi, Mariam'ın vizyonu ve liderliği de bireylerin web geliştirmeye yaklaşımını dönüştürmeye, onu daha kapsayıcı, verimli ve etkili hale getirmeye önemli ölçüde katkıda bulundu.