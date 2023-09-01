Formlar birçok işletme ve kuruluşun ayrılmaz bir parçasıdır. Müşteri bilgilerini toplamak, geri bildirim toplamak veya anketler yürütmek olsun, çevrimiçi formlar aracılığıyla veri toplamak çok önemlidir. Ancak geleneksel form oluşturma süreci genellikle kodlama becerileri gerektirir ve bu, teknik bilgisi olmayan kişiler için önemli bir engel olabilir. Sezgisel ve kullanıcı dostu, kodsuz platformuyla form oluşturmada devrim yaratan Jotform Uygulamaları tam da burada devreye giriyor.

Jotform Apps, 2006 yılında Aytekin Tank tarafından kuruldu. Kullanımı kolay bir uygulama oluşturucuya olan ihtiyacın farkına varan Tank, kodlama uzmanlığı olmayan kişiler için form oluşturma sürecini basitleştirmeyi hedefledi. Bir yan proje olarak başlayan Jotform Apps, hızla popülerlik kazandı ve dünya çapında milyonlarca kullanıcıya hizmet veren tam teşekküllü bir platforma dönüştü.

O nasıl çalışır?

Jotform Apps, kullanıcıların no-code satır kod yazmadan dinamik çevrimiçi formlar oluşturmasına olanak tanıyan, kodsuz bir uygulama geliştirme deneyimi sunar. İşte nasıl çalıştığına dair bir döküm:

Sürükle ve Bırak Form Oluşturucu: Jotform Apps, form öğelerini sürükleyip bırakarak uygulamalar oluşturabileceğiniz kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Bu öğeler giriş alanlarını, onay kutularını, radyo düğmelerini ve açılır menüleri içerir. Kullanıcılar ayrıca formların görünümünü önceden tasarlanmış şablonlarla veya kendi markalarıyla özelleştirebilirler. Koşullu Mantık: Jotform Uygulamaları, kullanıcıların formlarına koşullu mantık eklemesine olanak tanıyarak formları daha dinamik ve etkileşimli hale getirir. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, formu yanıtlayan kişinin verdiği yanıtlara göre belirli form alanlarını gösterecek veya gizleyecek kurallar belirleyebilir. Entegrasyon ve Otomasyon: Jotform Apps, çeşitli üçüncü taraf araç ve platformlarla sorunsuz bir şekilde entegre olarak kullanıcıların form süreçlerini otomatikleştirmesine olanak tanır. Jotform Uygulamaları, form yanıtlarını Google E-Tablolar'a göndermekten, proje yönetim sistemlerinde görev oluşturmaya ve hatta PayPal veya Stripe aracılığıyla ödeme kabul etmeye kadar iş akışlarını optimize etmek için çok çeşitli entegrasyonlar sunar. İşbirliği: Jotform Uygulamaları sayesinde ekip üyeleriyle, müşterilerle veya paydaşlarla işbirliği yapmak artık çok kolay. Kullanıcılar inceleme ve geri bildirim için formları paylaşabilir, görevler atayabilir ve ilerlemeyi izleyebilir. Gerçek zamanlı işbirliği yetenekleri, sorunsuz iletişim ve verimli form oluşturmayı sağlar. Form Gönderimi ve Veri Yönetimi: Bir form oluşturulup yayınlandıktan sonra Jotform Apps, formların web sitelerine yerleştirilmesi, bağlantıların paylaşılması veya doğrudan e-postayla gönderilmesi gibi form gönderimi için birden fazla seçenek sunar. Platform ayrıca kullanıcıların analiz ve raporlama için form yanıtlarını görüntülemesine, filtrelemesine, sıralamasına ve dışa aktarmasına olanak tanıyan sezgisel bir veri yönetimi sistemi sunar.

Ana Özellikler

Yerleşik analizler: Jotform Apps, form gönderimleri, dönüşüm oranları ve kullanıcı davranışları hakkında değerli bilgiler sağlayan yerleşik analizler sunar. Bu verilerin analiz edilmesi, kullanıcıların hedef kitlelerini daha iyi anlamalarına ve daha iyi sonuçlar için formlarını optimize etmelerine yardımcı olur.

Jotform Apps, form gönderimleri, dönüşüm oranları ve kullanıcı davranışları hakkında değerli bilgiler sağlayan yerleşik analizler sunar. Bu verilerin analiz edilmesi, kullanıcıların hedef kitlelerini daha iyi anlamalarına ve daha iyi sonuçlar için formlarını optimize etmelerine yardımcı olur. Mobil uyumluluk: Jotform Uygulamaları, platformda oluşturulan formların tamamen duyarlı olmasını ve tüm cihazlarla uyumlu olmasını sağlar. İster masaüstü bilgisayardan, ister tabletten, ister akıllı telefondan erişilsin, formlar kusursuz bir kullanıcı deneyimi sağlayacak şekilde otomatik olarak ayarlanacaktır.

Jotform Uygulamaları, platformda oluşturulan formların tamamen duyarlı olmasını ve tüm cihazlarla uyumlu olmasını sağlar. İster masaüstü bilgisayardan, ister tabletten, ister akıllı telefondan erişilsin, formlar kusursuz bir kullanıcı deneyimi sağlayacak şekilde otomatik olarak ayarlanacaktır. Koşullu bildirimler: Kullanıcılar, belirli form yanıtlarına göre uyarı veya bildirim almak için koşullu bildirimler ayarlayabilir. Bu özellik, takiplerin zamanında yapılmasını sağlar, e-posta bildirimlerini otomatikleştirir ve formu gönderenlerle form sahipleri arasında verimli iletişim sağlar.

Kullanıcılar, belirli form yanıtlarına göre uyarı veya bildirim almak için koşullu bildirimler ayarlayabilir. Bu özellik, takiplerin zamanında yapılmasını sağlar, e-posta bildirimlerini otomatikleştirir ve formu gönderenlerle form sahipleri arasında verimli iletişim sağlar. İş akışı otomasyonu: Jotform Apps, kullanıcıların özel kurallar ve eylemler belirleyerek iş akışlarını otomatikleştirmesine olanak tanır. Bu, onay e-postalarının otomatik olarak gönderilmesini, ekip üyelerine görev atanmasını, e-tabloların güncellenmesini veya form gönderimlerine dayalı olarak PDF raporları oluşturulmasını içerir.

Jotform Apps, kullanıcıların özel kurallar ve eylemler belirleyerek iş akışlarını otomatikleştirmesine olanak tanır. Bu, onay e-postalarının otomatik olarak gönderilmesini, ekip üyelerine görev atanmasını, e-tabloların güncellenmesini veya form gönderimlerine dayalı olarak PDF raporları oluşturulmasını içerir. Özel markalama: Kullanıcılar form tasarımlarını marka kimliklerine uyacak şekilde tamamen özelleştirebilir. Özelleştirilebilir temalar, renkler, yazı tipleri ve logolar sayesinde işletmeler, marka imajlarıyla uyumlu, profesyonel görünümlü formlar oluşturabilir.

Kimler Kullanabilir?

Jotform Uygulamaları, farklı sektör ve mesleklerdeki birçok kullanıcının kullanabileceği bir platformdur. Jotform Uygulamalarını kimlerin kullanabileceğine dair birkaç örnek:

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Küçük İşletmeler ve Startup'lar: Jotform Apps, küçük işletmelere ve startup'lara çevrimiçi formlar ve uygulamalar oluşturmanın ve yönetmenin uygun maliyetli ve verimli bir yolunu sunar. Jotform Uygulamaları, potansiyel müşteri oluşturma ve müşteri geri bildirimlerinden etkinlik kayıtları ve sipariş formlarına kadar, kodlama uzmanlığına gerek kalmadan temel süreçleri kolaylaştıracak araçlar sunar.

Jotform Apps, küçük işletmelere ve startup'lara çevrimiçi formlar ve uygulamalar oluşturmanın ve yönetmenin uygun maliyetli ve verimli bir yolunu sunar. Jotform Uygulamaları, potansiyel müşteri oluşturma ve müşteri geri bildirimlerinden etkinlik kayıtları ve sipariş formlarına kadar, kodlama uzmanlığına gerek kalmadan temel süreçleri kolaylaştıracak araçlar sunar. Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar: Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar genellikle bağış toplamaya, gönüllü kayıtlarına ve etkinlik kayıtlarına güvenir. Jotform Uygulamaları bu süreçleri basitleştirerek kâr amacı gütmeyen kuruluşların mevcut sistemleri ve veritabanlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olabilen profesyonel görünümlü formlar oluşturmasına olanak tanır. Bu, kar amacı gütmeyen kuruluşların idari görevlere daha az, misyonlarına daha fazla odaklanmasını sağlar.

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar genellikle bağış toplamaya, gönüllü kayıtlarına ve etkinlik kayıtlarına güvenir. Jotform Uygulamaları bu süreçleri basitleştirerek kâr amacı gütmeyen kuruluşların mevcut sistemleri ve veritabanlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olabilen profesyonel görünümlü formlar oluşturmasına olanak tanır. Bu, kar amacı gütmeyen kuruluşların idari görevlere daha az, misyonlarına daha fazla odaklanmasını sağlar. Eğitim Kurumları: Okullar, kolejler ve üniversiteler kabul, öğrenci kayıtları, anketler ve sınavlar için formlar oluşturmak amacıyla Jotform Uygulamalarını kullanabilir. Platformun kullanıcı dostu arayüzü, eğitimcilerin ve yöneticilerin öğrencilerden ve velilerden gelen verileri zahmetsizce toplamasını, düzenlemesini ve analiz etmesini kolaylaştırır.

Okullar, kolejler ve üniversiteler kabul, öğrenci kayıtları, anketler ve sınavlar için formlar oluşturmak amacıyla Jotform Uygulamalarını kullanabilir. Platformun kullanıcı dostu arayüzü, eğitimcilerin ve yöneticilerin öğrencilerden ve velilerden gelen verileri zahmetsizce toplamasını, düzenlemesini ve analiz etmesini kolaylaştırır. Serbest Çalışanlar ve Danışmanlar: Jotform Uygulamaları, müşteri bilgilerini toplaması, anket yürütmesi veya geri bildirim toplaması gereken serbest çalışanlar ve danışmanlar için değerli bir araç sağlar. Çok çeşitli özelleştirilebilir form alanları ve benzersiz form oluşturma yetenekleri sayesinde profesyoneller, kendi özel hizmet teklifleriyle uyumlu özel formlar oluşturabilir.

Jotform Uygulamaları, müşteri bilgilerini toplaması, anket yürütmesi veya geri bildirim toplaması gereken serbest çalışanlar ve danışmanlar için değerli bir araç sağlar. Çok çeşitli özelleştirilebilir form alanları ve benzersiz form oluşturma yetenekleri sayesinde profesyoneller, kendi özel hizmet teklifleriyle uyumlu özel formlar oluşturabilir. Etkinlik Planlayıcıları: Etkinlik planlayıcıları, LCV'lerden katılımcı kayıtlarına, geri bildirim formlarından geri bildirim toplamaya kadar etkinlik yönetimi süreçlerini Jotform Uygulamaları ile kolaylaştırabilir. Etkinlik planlamacıların katılımcı deneyimini geliştiren dinamik ve etkileşimli formlar oluşturmasına olanak tanıyan ödeme entegrasyonu ve koşullu mantık gibi özellikler sunar.

Jotform Uygulamaları ve AppMaster Karşılaştırması

Kodsuz platformlar açısından Jotform Apps ve AppMaster , farklı ihtiyaçlara cevap veren iki güçlü seçenektir. Jotform Apps, form oluşturma konusunda uzmandır ve herhangi bir kodlama bilgisi gerektirmeden çevrimiçi formlar oluşturmak ve özelleştirmek için kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Öte yandan AppMaster, kullanıcıların veri modelleri, iş mantığı ve kullanıcı arayüzü tasarımı üzerinde tam kontrole sahip olarak görsel olarak arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyarak no-code geliştirmeyi bir sonraki seviyeye taşıyor.

Jotform Uygulamaları form oluşturma konusunda uzman olsa da yetenekleri form oluşturma ve yönetmeyle sınırlıdır. Öte yandan AppMaster, tamamen işlevsel arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için kapsamlı bir platform sunar. AppMaster ile kullanıcılar, drag-and-drop özelliklerini kullanarak veri modellerini görsel olarak tasarlayabilir, iş süreçlerini tanımlayabilir ve kullanıcı arayüzü bileşenleri oluşturabilir. Platform, işletmelerin tek satır kod yazmadan dinamik iş akışları ve etkileşimlerle karmaşık uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Üstelik AppMaster yürütülebilir ikili dosyalar ve hatta kaynak kodu oluşturarak kullanıcıların gelişmiş güvenlik ve kontrol için uygulamaları şirket içinde barındırmasına olanak tanır.

AppMaster arka uç uygulamaları Go (golang) programlama dili kullanılarak oluşturulurken, web uygulamaları JavaScript veya TypeScript ile Vue3 çerçevesini kullanır. Mobil uygulamalar, AppMaster Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI tabanlı sunucu odaklı çerçevesinden yararlanır. Çeşitli teknolojiler, kullanıcıların farklı platformlarda güçlü, performanslı uygulamalar oluşturabilmesini sağlar.

Jotform Uygulamaları, çevrimiçi formları ve uygulamaları kolayca oluşturup yöneten bireyler veya kuruluşlar için uygundur. Öte yandan AppMaster, kullanıcıların veri modelleri, iş mantığı ve kullanıcı arayüzü tasarımı üzerinde tam kontrole sahip arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan daha kapsamlı no-code bir çözüm sunuyor. Jotform Uygulamaları ve AppMaster arasındaki seçim, kullanıcının veya kuruluşun özel ihtiyaçlarına ve hedeflerine bağlıdır.