No-Code Platformlar nelerdir?

Kodsuz platformlar, çok az programlama deneyimi olan veya hiç olmayan kişilerin uygulamaları hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmasını sağlayan yazılım çözümleridir. Bu platformlar, kullanıcı dostu sürükle-bırak arayüzleri sayesinde herhangi bir kod yazmadan web, mobil ve arka uç uygulamalarının geliştirilmesini sağlar.

Bu platformlar, uygulama geliştirmeyi basitleştirme ve hızlandırma yetenekleri nedeniyle son zamanlarda popülerlik kazanmıştır. Elinizin altındaki no-code bir platformla, belirli iş ihtiyaçlarınızı karşılamak, iş akışlarını kolaylaştırmak ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için özel uygulamalar oluşturabilirsiniz. Bu, derinlemesine kodlama uzmanlığına olan ihtiyacı ortadan kaldırırken, uygulama oluşturmak ve dağıtmak için gereken zaman ve çabayı önemli ölçüde azaltabilir.

Günlük İş Operasyonlarında No-Code Avantajları

No-code platformlar, günlük iş operasyonlarında devrim yaratabilecek çok sayıda avantaj sunar. Aşağıda, bu platformların sağladığı önemli avantajlardan bazıları verilmiştir:

Artan verimlilik ve üretkenlik

No-code platformlar, tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek iş süreçlerinizi hızlandırmanızı sağlar. Bu sadece zamandan tasarruf sağlamakla kalmaz, aynı zamanda daha stratejik görevler için daha iyi kullanılabilecek değerli kaynakları serbest bırakır ve üretkenliği ve verimliliği artırır.

Daha hızlı uygulama geliştirme ve devreye alma

Tarihsel olarak, uygulama geliştirme zaman alıcı ve karmaşıktı ve özel programlama becerileri gerektiriyordu. No-code platformlar, hızlı ve kolay uygulama geliştirme ve dağıtım sağlayarak bu süreci basitleştirir. Sonuç olarak, uygulamaları her zamankinden çok daha hızlı bir şekilde pazara sunabilirsiniz.

Tasarruf

no-code platformlar, teknik bilgisi olmayan kullanıcıların uygulama oluşturmasını sağlayarak, pahalı yazılım geliştiricilere olan ihtiyacı azaltır. Sonuç, kuruluşunuz için önemli maliyet tasarruflarıdır. Ayrıca uygulamaları daha hızlı geliştirip başlatabileceğiniz için fırsat maliyetlerinden de tasarruf edebilirsiniz.

İnovasyona geliştirilmiş erişilebilirlik

No-code platformlar, uygulama geliştirme sürecine katkıda bulunmak için kodlama uzmanlığı olmayan bireyleri güçlendirerek inovasyonu demokratikleştirir. Daha çeşitli ekipler katılabileceği ve geliştirme sürecine yeni bakış açıları ve fikirler getirebileceği için bu, inovasyonun artmasına yol açabilir.

Daha fazla ölçeklenebilirlik ve esneklik

no-code platformlarla, uygulamalarınızı işinizin değişen ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kolayca ölçeklendirebilirsiniz. Kuruluşunuz büyüdükçe, bu platformlar uygulamalarınızı hızlı bir şekilde ayarlamanıza, yeni süreçleri otomatikleştirmenize ve geliştirme kaynaklarına önemli bir yatırım yapmanıza gerek kalmadan yeteneklerinizi genişletmenize olanak tanır.

No-Code Bir Çözümü Uygulamaya İlişkin Önemli Hususlar

İşletmeniz için no-code bir platform uygulamayı düşünürken akılda tutulması gereken birkaç önemli faktör vardır:

Özel gereksinimlerinizi belirleyin : Ne tür uygulamalar oluşturmak istediğiniz, otomatikleştirmek istediğiniz süreçler ve ihtiyaç duyduğunuz entegrasyonlar dahil olmak üzere kuruluşunuzun özel ihtiyaçlarını belirleyerek başlayın. Gereksinimlerinizin net bir şekilde anlaşılması, en uygun no-code platformu seçmenize ve beklentilerinizi karşılamasını sağlamanıza yardımcı olacaktır. Platformun kullanım kolaylığını değerlendirin : no-code platformların başlıca faydalarından biri kullanım kolaylığıdır. Bir platform seçerken, kullanıcı dostu arayüzünü ve teknik olmayan ekip üyeleri tarafından erişilebilir olup olmayacağını göz önünde bulundurun. Net, sezgisel bir arayüze ve iyi tasarlanmış bir işe alım sürecine sahip bir çözüm arayın. Platformun entegrasyon yeteneklerini değerlendirin : Birçok kuruluş halihazırda bir dizi iş aracı kullanıyor ve bu sistemlerle sorunsuz bir şekilde entegre olabilen no-code bir platform seçmek çok önemlidir. Platformun Salesforce, Slack ve Trello gibi popüler araçlarla entegrasyon yeteneklerini göz önünde bulundurun çünkü bu, mevcut altyapınızın yanı sıra sorunsuz bir uygulama sağlayacaktır. Platformun güvenlik ve uyumluluk özelliklerini inceleyin : no-code bir platform uygulamak, hassas verilerin paylaşılmasını gerektireceğinden, platformun verilerinizi korumak için güçlü güvenlik önlemleri sunduğundan emin olmak çok önemlidir. Şifreleme, veri yedekleme ve rol tabanlı erişim denetimleri gibi özelliklerin yanı sıra ilgili endüstri standartları ve düzenlemelerine uygunluk arayın. Platformu deneme veya ücretsiz sürümle test edin : no-code bir platforma tam olarak bağlanmadan önce, platformu deneme sürümü veya ücretsiz sürümle test etmek önemlidir. Bu, platformu ilk elden deneyimlemenize ve kuruluşunuzun ihtiyaçlarına uygunluğunu değerlendirmenize olanak tanır.

No-Code kullanım örnekleri

No-code platformlar, çok sayıda sektörde çok çeşitli kullanım durumlarını ele almanıza olanak tanır. Kuruluşunuzun günlük görevlerini kolaylaştırmak ve yenilik ve büyümeyi kolaylaştırmak için devreye alınabilirler. İşte bazı yaygın no-code kullanım durumları:

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) Sistemleri

Özelleştirilebilir no-code CRM sistemleri, müşteri bilgilerini verimli bir şekilde oluşturmanıza ve yönetmenize olanak tanır. İletişim formları oluşturabilir, müşteri adaylarını takip edebilir ve satış kanallarınızı yöneterek müşterilerinizi daha iyi anlayabilir ve daha güçlü ilişkiler geliştirebilirsiniz.

Proje Yönetim Araçları

No-code platformlar, kuruluşunuzun gereksinimlerine özel olarak uyarlanmış özel proje yönetimi uygulamaları oluşturmanıza yardımcı olabilir. Görev yönetimi, ekip işbirliği ve ilerleme takibi gibi özelliklerle ekipler, zaman ve bütçe kısıtlamaları içinde daha iyi sonuçlar verebilir.

Faturalama ve Masraf Takibi

Mali yönetim görevleri, no-code platformlar kullanılarak basitleştirilebilir. Zamanında, doğru finansal süreçler sağlamak ve insan hatalarını en aza indirmek için özel faturalama, gider takibi ve raporlama uygulamaları oluşturabilirsiniz.

İnsan Kaynakları (İK) Yönetimi

No-code çözümler, kuruluşunuz için verimli İK yönetim sistemleri oluşturmanıza olanak tanır. Aday izleme ve işe alımdan performans değerlendirmelerine ve çalışan veri yönetimine kadar, no-code platformlar İK departmanınızın operasyonlarını düzene koymanıza yardımcı olabilir.

Müşteri Destek Sistemleri

Olağanüstü müşteri desteği sağlamak, müşteri memnuniyetini sürdürmek için çok önemlidir. No-code platformlar, müşteri sorgularını yönetmek, destek biletlerini izlemek ve hizmet performansını etkin bir şekilde değerlendirmek için özelleştirilmiş destek sistemleri geliştirmeyi mümkün kılar. Bu, müşteri sorunlarının hızlı bir şekilde çözülmesini sağlar ve müşterilerinizin markanıza olan bağlılığını artırır.

No-Code ile nasıl başlanır?

no-code yolculuğunuza başlamak basit bir süreçtir. no-code platformların avantajlarından yararlanmak için şu basit adımları izleyin:

İhtiyaçlarınızı belirleyin: Kuruluşunuzun operasyonel gereksinimlerini değerlendirin ve no-code uygulamaların verimliliği ve üretkenliği artırabileceği alanları kesin olarak belirleyin. Mevcut platformları araştırın: Piyasadaki çeşitli no-code platformları araştırın ve kuruluşunuzun ihtiyaçlarına ve bütçesine en uygun olanı seçin. Özellikleri, entegrasyonları, kullanım kolaylığını, ölçeklenebilirliği ve fiyatlandırma seçeneklerini arayın. Ücretsiz deneme veya plan için kaydolun: Varsa, ücretsiz deneme veya plan aracılığıyla platformu keşfedin. Bu size uygulamalı deneyim kazandıracak ve finansal taahhütte bulunmadan önce platformun yeteneklerini değerlendirmenize yardımcı olacaktır. Platformu öğrenin: Yeteneklerini, sınırlamalarını ve en iyi uygulamalarını anlamak için platformun belgelerine, eğitimlerine ve kaynaklarına dalın. Platformda uzmanlaşmak için mevcut eğitim materyallerini kullanın. İlk uygulamanızı oluşturun: Platforma alıştıktan sonra, en iyi uygulamaları izleyerek ve platformun araçlarından ve özelliklerinden yararlanarak ilk uygulamanızı oluşturun. Uygulamanızı yinelemeli olarak test edin ve iyileştirin. Dağıtın ve izleyin: Uygulamayı kuruluşunuz içinde dağıtın ve performansını, kullanımını ve kullanıcı geri bildirimlerini izleyin. Kuruluşunuzun ihtiyaçlarını etkili bir şekilde karşıladığından emin olmak için uygulamayı gerektiği gibi güncelleyin.

Doğru No-Code Platformu Seçmek: AppMaster.io

Doğru no-code platformu seçmek, kuruluşunuzun özel gereksinimlerini desteklemek için çok önemlidir. Bu tür güçlü platformlardan biri, çeşitli kullanım durumları ve büyüklükteki kuruluşlar için sağlam uygulamalar sunarak kendisini ayıran AppMaster.io'dur .

AppMaster.io, kullanıcıların görsel olarak arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına izin veren çok yönlü no-code bir araçtır. Diğer platformlarla karşılaştırıldığında, AppMaster.io aşağıdakileri içeren gelişmiş özellikler sunar:

Mikro hizmetlerle arka uç uygulamaları

Şirket içi barındırma için yürütülebilir ikili dosyalar (Business ve Business+ abonelikleri)

Özelleştirme ve kurumsal düzeyde dağıtım için kaynak kodu dışa aktarma (Enterprise aboneliği)

AppMaster.io, basit bir görsel arabirimle uygulama geliştirmeyi kolaylaştırırken, gereksinimler değiştiğinde uygulamaların hızlı bir şekilde yeniden oluşturulması yoluyla teknik borcu ortadan kaldırır. Bu, kuruluşların gelişen ihtiyaçlarına uyum sağlayan ölçeklenebilir ve modüler uygulamaları devreye alabileceği anlamına gelir.

AppMaster.io altı abonelik katmanı sunar — Öğrenin ve Keşfedin (ücretsiz), Startup, Startup+, Business, Business+ ve Enterprise — müşterilerin kendi gereksinimlerine, boyutlarına ve bütçelerine uygun bir plan seçmelerine olanak tanır. Ek olarak, yeni başlayanlar, eğitim kurumları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve açık kaynak katkıda bulunanlar için özel fiyatlandırma mevcuttur.

no-code yolculuğunuza başlamak için, AppMaster.io ile ücretsiz bir hesap için kaydolun ve kuruluşunuzun günlük operasyonlarında devrim yaratacak bu güçlü platformun yeteneklerini keşfedin.