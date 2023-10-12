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Всплывающее уведомление

12, окт. 2023

Toast Notification — это широко используемая форма ненавязчивой системы уведомлений в дизайне пользовательского интерфейса (UI), особенно в веб-приложениях, мобильных и настольных приложениях. Эти уведомления, обычно в виде небольших временных всплывающих сообщений, предоставляют пользователям соответствующую информацию или обновления, касающиеся определенного действия, события или статуса, не препятствуя взаимодействию пользователей или рабочему процессу с приложением. Тост-уведомления названы в честь обычного кухонного прибора, поскольку их внешний вид напоминает «тост», выскакивающий из тостера, на мгновение привлекающий внимание пользователя, а затем снова исчезающий.

Создание хорошо продуманных всплывающих уведомлений необходимо для улучшения взаимодействия с пользователем и обеспечения получения пользователями необходимой обратной связи о своих действиях и общем состоянии системы. Платформа AppMaster упрощает и оптимизирует процесс внедрения всплывающих уведомлений в приложения, используя инструменты no-code, drag-and-drop и мощные визуальные дизайнеры. Приложения, созданные AppMaster, могут включать соответствующие всплывающие уведомления, чтобы направлять и информировать пользователей при их взаимодействии с различными элементами пользовательского интерфейса.

Основная функция всплывающих уведомлений — передать короткое и лаконичное сообщение, состоящее из обычного текста или HTML-контента, включая изображения и значки. Их можно использовать для отображения контекста и важности отображаемого сообщения. В целом, всплывающие уведомления эффективно передают информацию о действиях, связанных с приложением, предупреждениях, обновлениях, объявлениях или состояниях системы. Всплывающие уведомления отображаются в течение ограниченного периода времени, что позволяет пользователям продолжать взаимодействие с приложением без ненужных перерывов. Однако они также могут поддерживать взаимодействие с пользователем, например предоставление быстрых ярлыков или действий, отклонение уведомления или переход к определенной части приложения для получения дополнительной информации.

Использование всплывающих уведомлений должно быть преднамеренным, сдержанным и намеренным, чтобы предотвратить чрезмерное вмешательство в работу пользователя. Исследования показали, что слишком большое количество уведомлений может привести к снижению общей удовлетворенности пользователей приложением, увеличению когнитивной нагрузки и повышению вероятности того, что пользователи проигнорируют сообщения и отклонят их как нерелевантные или бесполезные. Дизайнеры должны расставлять приоритеты по времени, частоте и содержанию всплывающих уведомлений, чтобы гарантировать, что пользователям предоставляется полезная и значимая информация, которая улучшает их взаимодействие с приложением.

Основные компоненты и особенности проектирования эффективных всплывающих уведомлений включают в себя:

  • Согласованность. Обеспечение единообразного стиля и внешнего вида всплывающих уведомлений во всем приложении способствует более плавному и сплоченному пользовательскому интерфейсу.
  • Постоянство: всплывающие уведомления обычно должны автоматически исчезать через короткое время, обычно от 3 до 10 секунд, в зависимости от содержания и контекста. Однако предоставление пользователям возможности вручную закрывать уведомление или взаимодействовать с ним может повысить удобство использования и доступность.
  • Расположение: всплывающие уведомления должны размещаться в одном и том же месте пользовательского интерфейса приложения, обычно в углу или на краю экрана, чтобы свести к минимуму взаимодействие с другими элементами пользовательского интерфейса и взаимодействиями с пользователем.
  • Анимация и синхронизация. Можно использовать тонкую анимацию, чтобы привлечь внимание к уведомлению, не отвлекая его. Исследования показали, что использование анимации с продуманным таймингом и функциями плавности (например, плавность входа, легкость выхода или легкость выхода) может улучшить восприятие пользователем всплывающих уведомлений.
  • Информационная иерархия. Соответствующая расстановка приоритетов содержания уведомления, например, с помощью заголовков, значков или цветового кодирования, позволяет пользователям более быстро и точно оценить релевантность и важность передаваемого сообщения.
  • Доступность. Разработка всплывающих уведомлений с соответствующими коэффициентами контрастности, размерами текста и альтернативными текстовыми описаниями изображений и значков гарантирует, что контент доступен всем пользователям, включая людей с нарушениями зрения или использующих вспомогательные технологии (например, программы чтения с экрана).

Поскольку всплывающие уведомления продолжают развиваться и адаптироваться к более разнообразным контекстам и вариантам использования, дизайнерам и разработчикам крайне важно использовать лучшие практики при реализации этих уведомлений в приложениях. Интуитивно понятные инструменты и структура платформы AppMaster позволяют пользователям легко создавать доступные, эффективные и результативные всплывающие уведомления, которые улучшают общее качество их работы с приложениями. Придерживаясь этих принципов и рекомендаций проектирования, приложения, созданные с помощью AppMaster, могут предложить более совершенный и ориентированный на пользователя опыт, выделяясь среди конкурентов во все более насыщенном цифровом мире.

Изучите больше терминов:
QR-код Адаптивная навигация Виджет карты Выбор даты Галерея изображений Горизонтальное правило Загрузка счетчика Значок уведомления Кнопка быстрого действия Облако тегов Пользовательский интерфейс (UI) Просмотр карточки Раскрывающийся список Символ загрузки Текстовое поле Центр уведомлений

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