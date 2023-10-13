Проверка кода в контексте сообщества и ресурсов — это систематический совместный процесс, который включает в себя оценку, проверку и улучшение программного кода, написанного разработчиками. Эта практика направлена ​​на обеспечение качества, правильности, читаемости, удобства сопровождения и эффективности исходного кода при соблюдении принятых стандартов и соглашений по кодированию. Основная цель проверки кода — выявить и устранить проблемы в дизайне, логике или реализации приложения до того, как код будет интегрирован в основную кодовую базу и развернут.

Code Review стал важнейшим аспектом современной практики разработки программного обеспечения, особенно в эпоху распределенных и удаленных команд. Включив проверку кода в рабочий процесс разработки, организации могут улучшить общее качество кода, выявить потенциальные ошибки, уязвимости и проблемы с производительностью, а также гарантировать, что программное обеспечение соответствует необходимым функциональным и нефункциональным требованиям. Кроме того, проверка кода способствует обмену знаниями, сотрудничеству и профессиональному росту среди разработчиков.

Одна из ключевых причин, почему проверка кода важна в контексте платформ no-code, таких как AppMaster, заключается в том, что эти платформы по своей сути генерируют код на основе предопределенных шаблонов и структур. Хотя инструменты no-code обеспечивают быстрый и эффективный способ создания приложений без написания кода, сгенерированный код все равно может содержать проблемы или неэффективности, которые могут стать очевидными только в процессе проверки кода.

Согласно исследованию, проведенному авторами «Программная инженерия: практик» Роджером С. Прессманом и Брюсом Р. Максимом, проверка кода является статистически наиболее эффективным способом выявления дефектов программного обеспечения со средней степенью обнаружения дефектов 60%. Это значительно выше, чем у других методов, таких как модульное тестирование (25%), функциональное тестирование (35%) и интеграционное тестирование (45%).

Существует несколько подходов к проверке кода, в том числе:

Коллегиальная проверка. При этом подходе разработчики проверяют код друг друга индивидуально или в группах. Это можно сделать посредством неформальных встреч, встреч или дискуссий.

При этом подходе разработчики проверяют код друг друга индивидуально или в группах. Это можно сделать посредством неформальных встреч, встреч или дискуссий. Парное программирование: здесь два разработчика работают вместе над одной задачей, постоянно просматривая код друг друга. Это обеспечивает мгновенную обратную связь и исправления, что приводит к повышению качества кода.

здесь два разработчика работают вместе над одной задачей, постоянно просматривая код друг друга. Это обеспечивает мгновенную обратную связь и исправления, что приводит к повышению качества кода. Проверка с помощью инструментов: с помощью этого метода разработчики используют инструменты проверки кода, такие как статические анализаторы кода, линтеры и платформы проверки кода, для эффективной и автоматической проверки и улучшения базы кода.

с помощью этого метода разработчики используют инструменты проверки кода, такие как статические анализаторы кода, линтеры и платформы проверки кода, для эффективной и автоматической проверки и улучшения базы кода. Формальная проверка. Этот подход, проводимый группой разработчиков или экспертов, включает в себя структурированный процесс, включающий проверку документов, встречи, регистрацию дефектов и проверку.

На платформе AppMaster сгенерированный код основан на хорошо зарекомендовавших себя и широко используемых языках программирования и платформах, таких как Go (golang) для серверной части, Vue3 для веб-приложений, а также Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для мобильных устройств iOS. Приложения. Это упрощает процесс проверки кода, поскольку сгенерированный код уже создан на основе стандартизированных практик и соглашений. Однако организациям и командам разработчиков, использующим AppMaster, по-прежнему следует уделять приоритетное внимание методам проверки кода в рамках своих мер по обеспечению качества, чтобы:

Обеспечьте правильную реализацию пользовательской бизнес-логики. Выявлять и устранять уязвимости безопасности. Оптимизируйте производительность и масштабируемость приложения. Обеспечьте удобство сопровождения и читаемость базы кода. Обеспечьте межфункциональную командную коммуникацию и обмен знаниями.

Проверка кода также может сыграть жизненно важную роль в обеспечении соответствия использования приложений, созданных AppMaster, в производственных условиях отраслевым нормам и стандартам, таким как GDPR, HIPAA, PCI DSS или SOC 2.

Подводя итог, Code Review — это важная практика в разработке программного обеспечения, которая повышает общее качество, правильность и удобство сопровождения кода. Хотя платформы no-code такие как AppMaster предоставляют разработчикам мощный и оптимизированный способ создания приложений, реализация процессов тщательной проверки кода остается решающей для обеспечения стабильности, безопасности и производительности создаваемого программного обеспечения. Включив проверку кода в жизненный цикл разработки, организации могут улучшить командную работу, сократить технический долг и способствовать развитию культуры непрерывного обучения и совершенствования.