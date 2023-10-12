В контексте разработки приложений для iOS Metal — это высокопроизводительная платформа низкоуровневой графики и параллельных вычислений для разработчиков, которая позволяет им использовать весь потенциал современного оборудования Apple, включая графические процессоры. Он предоставляет оптимизированный и эффективный API, позволяющий разработчикам максимально близко подойти к аппаратному обеспечению графического процессора. Представленная Apple в 2014 году платформа Metal изначально была ориентирована на устройства iOS, но позже расширила ее поддержку до устройств macOS, watchOS и tvOS. Инновационная платформа Metal приносит пользу как разработчикам, так и конечным пользователям, обеспечивая энергоэффективный и высококачественный рендеринг графики для 2D- и 3D-игр, приложений визуализации и другого требовательного к производительности программного обеспечения.

Metal сочетает в себе вычислительные возможности центрального и графического процессоров (концепция, известная как гетерогенные вычисления), которая еще больше ускоряет производительность приложений. Ключевым преимуществом Metal является его низкие накладные расходы, уменьшающие объем работы, которую должен выполнить процессор перед передачей рабочей нагрузки на графический процессор. В результате Metal обеспечивает высокооптимизированную производительность и скорость реагирования приложений на всех платформах Apple, а также усовершенствования в области рендеринга, обработки и параллелизма.

Главный прорыв в производительности Metal произошел благодаря эффективному сокращению затрат на драйверы. В традиционных технологиях OpenGL и OpenGL ES большие затраты драйверов создают потенциальные узкие места, снижающие производительность приложений с интенсивным использованием графики. Metal решает эту проблему напрямую, обеспечивая низкодвоичный интерфейс непосредственно между кодом разработчика и графическим процессором. Благодаря этой оптимизированной архитектуре Metal повышает скорость реагирования приложений и позволяет разумно распределять ресурсы графического процессора, тем самым максимизируя графические и вычислительные операции.

В AppMaster мы осознаём потенциал Metal в обеспечении высококачественного и эффективного рендеринга графики для приложений наших клиентов. Чтобы в полной мере использовать преимущества, предлагаемые Metal, мощная серверная платформа AppMaster, построенная на Kotlin и Jetpack Compose для Android, а также SwiftUI для iOS, позволяет нашим клиентам предоставлять бесперебойные и высокопроизводительные мобильные приложения. Используя возможности Metal, AppMaster может создавать визуально ошеломляющие приложения без ущерба для производительности.

Некоторые примечательные особенности Metal, которые подходят для разработки приложений для iOS, включают в себя:

1. Унифицированный язык графики и вычислительного шейдинга. Metal Shading Language (MSL) — это язык с одним исходным кодом на основе C++11, который обеспечивает простой для понимания и эффективный способ написания шейдеров как для графических, так и для вычислительных рабочих нагрузок. Такой унифицированный подход упрощает процесс разработки и снижает сложность создания высокопроизводительных приложений.

2. Эффективная многопоточность. API Metal позволяет разработчикам приложений создавать и управлять несколькими буферами команд, которые можно отправлять на выполнение как независимые задачи в очереди. Эта эффективная многопоточность обеспечивает максимальное использование графического процессора.

3. Рендеринг на основе графического процессора: Metal позволяет разработчикам реализовывать детальный контроль над задачами рендеринга. Эта функция, известная как косвенные командные буферы (ICB), позволяет графическому процессору управлять процессом рендеринга, тем самым снижая нагрузку на процессор и повышая общую производительность приложения.

4. Детальное управление ресурсами. Metal представляет новый подход под названием Resource Heaps and Fences для управления ресурсами памяти, предлагающий разработчикам точный контроль над распределением памяти и управлением ресурсами. С помощью этих механизмов разработчики могут лучше оптимизировать свои приложения с точки зрения памяти и производительности.

5. Адаптивное масштабируемое сжатие текстур (ASTC): ASTC — это усовершенствованная технология блочного сжатия текстур, которая не требует лицензионных отчислений и предлагает широкий диапазон вариантов качества и скорости передачи данных. Metal полностью поддерживает ASTC, что приводит к снижению потребления памяти, повышению энергоэффективности и улучшению качества текстур для приложений.

Разработка внутри приложений Metal позволяет разработчикам использовать всю мощь оборудования Apple и обеспечивает оптимальную работу их приложений на различных платформах Apple. Включив Metal в платформу no-code AppMaster, мы даем нашим клиентам возможность создавать визуально привлекательные, быстрые и высококачественные приложения. Полученные в результате приложения становятся не только более привлекательными, но и высоконадежными и готовыми к высоким требованиям производительности и тяжелым рабочим нагрузкам, которые часто встречаются на предприятиях или в сценариях использования с высокой нагрузкой.

Благодаря уникально разработанной платформе AppMaster и надежным возможностям Metal разработчики могут создавать приложения, сочетающие в себе эффективность обеих платформ, и в конечном итоге улучшать общий процесс разработки приложений, плавно продвигаясь к более быстрому, экономичному и эффективному будущему разработки программного обеспечения. .