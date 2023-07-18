Решение о выборе способа создания веб-приложения или мобильного приложения может существенно повлиять на сроки, стоимость и общий успех проекта. Если говорить о веб-разработке, то можно выделить три популярных варианта: внештатные веб-разработчики, агентства веб-разработки и штатные веб-разработчики. В этой статье мы подробно рассмотрим каждый из этих вариантов, остановившись в первой части на плюсах и минусах внештатной разработки. Поняв разницу между этими подходами, вы сможете сделать правильный выбор для своего бизнеса.

Внештатная веб-разработка

Внештатные веб-разработчики - это индивидуальные предприниматели, предлагающие свои услуги в качестве независимых подрядчиков. Как правило, они работают по отдельным проектам и, в зависимости от своих возможностей, могут одновременно работать с несколькими клиентами. Внештатные сотрудники имеют различный уровень опыта и знаний - от разработчиков начального уровня до опытных профессионалов. Выбор в пользу внештатного сотрудника обеспечивает гибкость и экономическую эффективность, но при этом возникают и свои сложности, о которых мы расскажем ниже.

Плюсы внештатной веб-разработки

Вот некоторые преимущества работы с внештатным веб-разработчиком для создания веб- или мобильного приложения:

Экономичность: По сравнению с агентствами или штатными разработчиками у фрилансеров, как правило, более низкие расценки из-за меньших накладных расходов. Это может быть особенно выгодно для малых предприятий или стартапов, работающих в условиях ограниченного бюджета. Гибкость: При работе с фрилансерами у вас есть возможность выбрать разработчика, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям и требованиям для конкретного проекта. Поскольку фрилансеры обычно работают по отдельным проектам, вы можете увеличивать или уменьшать численность своей команды по мере необходимости без необходимости нанимать штатных сотрудников. Доступ к специализированным навыкам: Нанимая фрилансера со специфическим опытом, вы получаете именно тот набор навыков, который необходим для вашего проекта, в то время как штатные разработчики или агентства могут не обладать таким же уровнем специализации в определенной области. Краткосрочные соглашения: Внештатные сотрудники идеально подходят для выполнения краткосрочных проектов или удовлетворения временных потребностей в процессе веб-разработки. Это позволяет избежать долгосрочных обязательств, связанных с наймом штатных сотрудников или подписанием контрактов с агентствами. Снижение управленческих накладных расходов: Поскольку фрилансеры сами распоряжаются своим временем и нагрузкой, вам не придется тратить ресурсы на обучение сотрудников, управление эффективностью их работы и другие задачи, связанные с персоналом. Однако это также означает, что вам придется более активно участвовать в управлении проектами, чтобы обеспечить их своевременное и эффективное выполнение.

Несмотря на то что внештатная разработка сайтов имеет множество преимуществ, необходимо оценить не только достоинства, но и проблемы, связанные с работой с независимыми подрядчиками.

Минусы внештатной веб-разработки

Несмотря на то что внештатная разработка сайтов имеет множество преимуществ, необходимо учитывать и некоторые проблемы. Вот некоторые общие недостатки, с которыми вы можете столкнуться при работе с внештатными сотрудниками:

Коммуникации: Поскольку фрилансеры, как правило, работают самостоятельно, между вами и разработчиком может быть меньше прямых контактов. Это может привести к недопониманию, неправильной интерпретации требований проекта или замедлению времени отклика. Доступность: У фрилансеров может быть несколько клиентов, что затрудняет выделение необходимого времени и концентрации на вашем проекте. Это может привести к задержкам в поставке или замедлению темпов выполнения проекта в целом. Управление проектом: При работе с внештатными сотрудниками может потребоваться больше времени и ресурсов для управления проектом, поскольку они не могут рассчитывать на поддержку команды или отдела по работе с клиентами. Экспертиза: Определить уровень знаний и опыта внештатного сотрудника бывает непросто, что может привести к некачественной работе или некачественному коду. Чтобы убедиться в том, что он обладает необходимыми для вашего проекта навыками, может потребоваться более тщательная проверка или запрос портфолио. Масштабируемость: Внештатные разработчики могут не справиться с задачей быстрого масштабирования при росте проекта или бизнеса, поскольку у них нет такого же доступа к ресурсам, как у агентств или штатных сотрудников. Долгосрочное обслуживание: Постоянное обслуживание или сопровождение проекта может быть не гарантировано, поскольку внештатные сотрудники могут стать недоступными или перейти на другие проекты. Это может сделать ваш проект уязвимым в долгосрочной перспективе.

Очень важно оценить все эти минусы и сопоставить их с плюсами внештатной веб-разработки при выборе наиболее подходящего варианта для вашего проекта.

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Агентская веб-разработка

Агентская веб-разработка - это процесс найма компании, специализирующейся на веб-разработке, для создания и поддержки веб- и мобильных приложений. Такие компании часто имеют в штате команду экспертов, что позволяет им предлагать широкий спектр услуг по веб-разработке, включая дизайн, программирование, обеспечение качества и управление проектами. Давайте рассмотрим преимущества и недостатки привлечения агентства для решения задач веб-разработки.

Плюсы агентской веб-разработки

Выбор агентства при разработке веб-сайтов может дать множество преимуществ:

Экспертиза: Агентства, как правило, располагают командой опытных специалистов, обладающих широким спектром знаний в различных областях веб-разработки. Имея доступ к специальным знаниям, они могут помочь вам создать высококачественные и сложные проекты, отвечающие последним тенденциям и передовому опыту. Ресурсы: Агентства веб-разработки располагают инфраструктурой, инструментами и технологиями, необходимыми для эффективной и профессиональной веб-разработки, что гарантирует высокое качество конечного продукта. Управление проектами: В состав агентства часто входят специальные менеджеры проектов, которые контролируют все аспекты проекта, координируют выполнение задач и следят за тем, чтобы все было выполнено в срок и в рамках бюджета. Это позволяет значительно снизить нагрузку на вашу команду. Непрерывность: Работа с агентством по разработке веб-сайтов, как правило, дает ощущение надежности и стабильности, гарантируя, что ваш проект будет поддерживаться в течение длительного времени. Масштабируемость: В случае быстрого роста вашего проекта или бизнеса агентства часто обладают ресурсами и возможностями для адаптации и расширения своих услуг в соответствии с вашими потребностями. Обеспечение качества: Агентства часто имеют в своем штате специалистов по контролю качества (QA), которые проводят всестороннее тестирование, гарантируя отсутствие ошибок в веб-приложении и его хорошую работу на различных устройствах и платформах.

Учитывая все эти преимущества, агентство может стать подходящим выбором для компаний, которым нужны комплексные услуги по разработке веб-сайтов и долгосрочная поддержка. Однако важно учитывать и возможные недостатки такого подхода.

Недостатки агентской веб-разработки

Несмотря на то что агентская разработка сайтов имеет свои преимущества, есть и некоторые потенциальные недостатки, которые следует учитывать при принятии решения о сотрудничестве с агентством по разработке сайтов:

Более высокая стоимость: Агентства обычно устанавливают более высокие расценки по сравнению с внештатными сотрудниками из-за накладных расходов, большего размера команды и своей репутации. Крупные и сложные проекты могут оказаться весьма дорогостоящими, особенно если ваш бюджет ограничен. Замедленное время отклика: Агентства, занимающиеся веб-разработкой, часто работают с несколькими клиентами одновременно. У них могут быть отлажены процессы управления проектами и коммуникации, однако многократное участие в проекте может иногда приводить к замедлению времени реагирования или задержкам в удовлетворении ваших конкретных потребностей. Меньше персонального внимания: Как уже говорилось, агентства работают с разными клиентами одновременно. Соответственно, они могут распределять ресурсы и устанавливать приоритетность задач, исходя из таких факторов, как размер клиента и потенциальный доход. Ваш проект может получить меньше персонального внимания и поддержки по сравнению с работой с внештатным сотрудником или штатным разработчиком. Меньшая гибкость: Агентства, как правило, имеют заранее определенные процессы и методы управления проектами. Такой стандартизированный подход обеспечивает последовательность действий, но может не дать той гибкости, которую предлагает фрилансер. Если ваш проект требует постоянных изменений или поворотов, структурированность рабочего процесса в агентстве может оказаться не самым лучшим вариантом. Совместимость с культурой компании: При работе с внешним агентством может возникнуть необходимость в обучении, чтобы согласовать стиль и процессы агентства с культурой вашей организации и принципами брендинга. В отличие от штатного разработчика, который досконально знает ценности вашей компании, агентству потребуется время для адаптации к условиям вашего бизнеса.

Внутренняя веб-разработка

Внутренняя веб-разработка подразумевает наличие в организации штатного сотрудника или команды, занимающейся разработкой веб- и мобильных приложений. Такой подход позволяет наладить тесное сотрудничество, поскольку разработчики являются частью структуры и культуры вашей компании. Рассмотрим преимущества такого подхода подробнее:

Плюсы внутренней веб-разработки

Лучшее взаимодействие: Наличие штатного разработчика или команды обеспечивает более высокий уровень сотрудничества, поскольку они физически присутствуют в вашей организации. Это способствует регулярным встречам, "мозговым штурмам" и итеративной обратной связи, формируя чувство единства и заинтересованности в успехе проекта. Глубокое понимание целей и культуры компании: Внутренние разработчики, являясь частью вашей организации, лучше понимают миссию, ценности и долгосрочные цели вашей компании. Такое понимание позволяет им создавать приложения, соответствующие культуре вашей организации и способствующие развитию бизнеса. Простота общения: Внутренние команды веб-разработчиков более доступны для личных встреч, импровизированных обсуждений и быстрого решения любых вопросов, возникающих в процессе разработки. Они работают в одном часовом поясе и в одно и то же время, что облегчает решение проблем и предоставление информации по мере необходимости. Четкая подотчетность: При наличии штатного разработчика или команды разработчиков более четко прослеживаются границы ответственности и ожидания от работы. Вы можете установить прямые каналы связи, определить цели и задачи, а также контролировать ход работ более эффективно, чем при работе с внешними партнерами. Больший контроль над интеллектуальной собственностью: При разработке веб-приложений собственными силами весь процесс находится под контролем организации. Такой подход сводит к минимуму риск утечки или несанкционированного использования интеллектуальной собственности, обеспечивая сохранность вашей служебной информации и активов. Долгосрочное сопровождение: Штатные разработчики лучше подготовлены для обеспечения постоянного обслуживания и поддержки ваших приложений. Они уже знакомы с кодовой базой, функциональностью и структурой приложения, что позволяет им оперативно решать любые технические проблемы и вносить необходимые обновления.

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Минусы внутренней разработки

Наличие собственной команды разработчиков дает ряд преимуществ, но и создает определенные проблемы. Вот основные недостатки внутренней разработки:

Более высокие затраты: Заработная плата штатных разработчиков часто выше, чем у внештатных, особенно в конкурентных отраслях и на рынках. Помимо заработной платы, необходимо учитывать и другие расходы, такие как льготы, оборудование, обучение и офисные помещения. Более длительное время выхода на рынок: Набор, собеседование и наем квалифицированных разработчиков может занять много времени. После приема на работу необходимо также вложить средства в адаптацию и обучение сотрудников, чтобы они ознакомились с практикой, проектами и целями вашей компании. Ограниченные навыки и опыт: Некоторые проекты могут требовать специальных отраслевых знаний или опыта разработки, которыми ваши штатные разработчики могут не обладать. Это может привести к разрыву в знаниях и потенциально потребовать привлечения внешних специалистов или инвестиций в дополнительное обучение. Управление ресурсами: При наличии штатной команды необходимо эффективно управлять рабочей нагрузкой, заданиями и отслеживать общую производительность команды, что может привести к дополнительным административным издержкам. Потенциальные накладные расходы: Внутренняя команда разработчиков может потребовать больших офисных площадей, технологической инфраструктуры и других ресурсов, что увеличивает общие накладные расходы компании. Такое бремя может ограничить возможности организации по более эффективному распределению ресурсов и повышению гибкости на рынке.

Сравнение затрат

Рассмотрение финансовых последствий привлечения внештатных сотрудников, агентств или штатных разработчиков является важным шагом в определении правильного подхода к решению задач веб-разработки. Ниже приводится примерная разбивка затрат, которая поможет вам оценить их:

Внештатные разработчики: Как правило, они работают на почасовой или проектной основе, что приводит к снижению краткосрочных затрат. Однако расценки могут сильно варьироваться в зависимости от опыта, местоположения и сложности проекта.

Как правило, они работают на почасовой или проектной основе, что приводит к снижению краткосрочных затрат. Однако расценки могут сильно варьироваться в зависимости от опыта, местоположения и сложности проекта. Агентская веб-разработка: Агентства предлагают широкий спектр вариантов ценообразования, включая фиксированную плату за проект, почасовую оплату или соглашение о предоплате. Хотя агентства часто предлагают более комплексные решения, они могут быть более дорогостоящими, чем внештатные сотрудники, особенно при работе с крупными или хорошо зарекомендовавшими себя фирмами.

Агентства предлагают широкий спектр вариантов ценообразования, включая фиксированную плату за проект, почасовую оплату или соглашение о предоплате. Хотя агентства часто предлагают более комплексные решения, они могут быть более дорогостоящими, чем внештатные сотрудники, особенно при работе с крупными или хорошо зарекомендовавшими себя фирмами. Внутренняя веб-разработка: При использовании собственных разработчиков организации должны учитывать заработную плату, льготы, стоимость оборудования и другие накладные расходы. Хотя первоначальные инвестиции выше, в долгосрочной перспективе они могут принести значительную пользу, поскольку такие разработчики становятся неотъемлемой частью команды и способствуют росту компании.

Выбор правильного подхода

Каждый подход к веб-разработке имеет свои преимущества и недостатки, поэтому выбор правильного подхода для вашего проекта очень важен. Вот некоторые факторы, которые необходимо учитывать при принятии решения:

Бюджет: Определите, какими ресурсами располагает проект и какой уровень инвестиций вы готовы вложить в веб-разработку. Масштаб проекта: Оцените масштаб проекта, его сложность и специфические требования, чтобы определить, сможет ли фрилансер, агентство или собственная команда эффективно справиться с задачей. Требуемая квалификация: Определите необходимые навыки и знания для эффективного выполнения проекта. Сюда входят технологии, языки и платформы, а также отраслевые знания. Коммуникации и взаимодействие: Оцените свои предпочтения в общении и доступные средства взаимодействия, чтобы обеспечить бесперебойное взаимодействие между участниками проекта. Это особенно важно при работе с удаленными фрилансерами или агентствами с разными часовыми поясами. Долгосрочное обслуживание: Продумайте потребности проекта в долгосрочной поддержке и сопровождении. Фрилансеры и агентства не всегда могут быть доступны для постоянного сотрудничества, в то время как штатные разработчики могут обеспечить постоянную специализированную поддержку.

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В конечном счете, правильное сочетание факторов будет отличаться для каждой организации и проекта. Тщательно взвесив все плюсы и минусы каждого подхода и сопоставив их с конкретными потребностями, можно принять взвешенное решение, наиболее полно отвечающее целям вашего бизнеса.

Альтернатива: No-Code Платформы

Еще одним вариантом, который можно рассмотреть в рамках проекта веб-разработки, является использование no-code платформ. Эти платформы позволяют создавать веб-приложения, мобильные и внутренние приложения без написания кода. Они могут стать альтернативой фрилансу, агентству или собственным разработчикам, если вы ищете более доступное и недорогое решение.

No-code Платформы, как правило, имеют визуальные средства разработки, компоненты, создаваемые перетаскиванием, и широкие возможности автоматизации. Они позволяют даже тем, кто не имеет технического образования, эффективно создавать сложные приложения. Использование таких платформ позволяет ускорить процесс разработки, сэкономить средства и сохранить контроль над проектом.

Одним из ключевых преимуществ платформ no-code является возможность быстрого создания прототипов, что помогает компаниям воплощать свои идеи в жизнь и быстро их дорабатывать. Кроме того, они позволяют минимизировать технический долг и избежать необходимости постоянного сопровождения и поддержки со стороны разработчиков, поскольку все эти вопросы обычно решает платформа.

Среди наиболее популярных платформ no-code можно назвать следующие. AppMaster, Bubble, и Webflow. Каждая из них ориентирована на различные потребности пользователей и предлагает различные наборы функций.

AppMaster: Убедительное решение No-Code

AppMaster - это мощная платформа no-code, специализирующаяся на разработке backend, web и мобильных приложений. В отличие от многих других no-code инструментов, AppMaster позволяет создавать визуально привлекательные модели данных, проектировать бизнес-логику с помощью визуального дизайнера бизнес-процессов (BP), а также генерировать REST API и WSS endpoints. Вы также можете создавать компоненты пользовательского интерфейса, используя функциональные возможности drag-and-drop, и проектировать бизнес-логику каждого компонента с помощью Web и Mobile BP designer. AppMaster предлагает различные преимущества для предприятий, ищущих no-code решение:

Скорость и эффективность : AppMaster значительно ускоряет процесс разработки приложений, обеспечивая существенное преимущество по стоимости и времени по сравнению с традиционными методами.

: значительно ускоряет процесс разработки приложений, обеспечивая существенное преимущество по стоимости и времени по сравнению с традиционными методами. Устранение технического долга : Регенерируя приложения с нуля при изменении требований, AppMaster гарантирует отсутствие накопления технического долга.

: Регенерируя приложения с нуля при изменении требований, гарантирует отсутствие накопления технического долга. Масштабируемость : Благодаря использованию Go-компилируемых бэкенд-приложений без статических данных приложения платформы легко масштабируются для решения корпоративных задач и задач с высокой нагрузкой.

: Благодаря использованию Go-компилируемых бэкенд-приложений без статических данных приложения платформы легко масштабируются для решения корпоративных задач и задач с высокой нагрузкой. Гибкость: AppMaster поддерживает различные планы подписки - от бесплатных пробных аккаунтов до планов корпоративного уровня для крупных проектов - с учетом различных потребностей и бюджетов пользователей. Имея более 60 000 пользователей и получив признание G2 как высокоэффективное решение, AppMaster имеет все шансы стать революционным решением для проектов веб-разработки.

Заключение

Выбор правильного подхода к веб-разработке - фриланс, агентство, собственная компания или no-code - зависит от ваших конкретных потребностей, опыта, бюджета и требований к проекту. Тщательно рассмотрев все плюсы и минусы каждого варианта, вы сможете принять взвешенное решение и успешно создать свои веб- и мобильные приложения.

Внештатная, агентская и собственная веб-разработка имеют свои преимущества и недостатки. Внештатные разработчики имеют преимущества в плане стоимости и гибкости, но могут страдать от проблем с коммуникациями и требовать более тщательного управления проектом. Агентства, занимающиеся веб-разработкой, могут предоставить более высокий уровень экспертизы и комплексные услуги, но их общая стоимость может быть выше. Собственные разработчики предлагают тесное сотрудничество и глубокое понимание бизнеса, но при этом несут дополнительные накладные расходы, связанные со штатными сотрудниками.

No-code Платформы, такие как AppMaster, представляют собой привлекательную альтернативу, поскольку они оптимизируют процесс разработки, снижают затраты и устраняют технический долг. Рассмотрев все возможные варианты и оценив их пригодность для конкретного проекта, вы сможете выбрать тот подход, который наилучшим образом удовлетворит потребности вашей организации и позволит достичь поставленных целей в области веб-разработки.