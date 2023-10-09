5 новых тенденций в разработке веб-приложений

Мир разработки веб-приложений находится в постоянном развитии. Поскольку предприятия и частные лица все чаще полагаются на веб-приложения для различных целей, инструменты и технологии, используемые для создания этих приложений, также быстро развиваются. В этой постоянно меняющейся среде оставаться в курсе последних тенденций и инноваций в области разработчиков веб-приложений имеет решающее значение как для разработчиков, так и для предприятий и предпринимателей.

В этой статье мы рассмотрим пять новых тенденций, меняющих способы разработки веб-приложений, и обсудим, как они влияют на разработчиков веб-приложений. Независимо от того, являетесь ли вы опытным разработчиком или человеком, интересующимся будущим веб-приложений, понимание этих тенденций необходимо для сохранения конкурентоспособности и создания веб-приложений, отвечающих требованиям современных пользователей.

1. Рост платформ с низким кодом и No-Code

Поскольку компании и разработчики ищут способы более эффективного создания веб-приложений, их внимание переключается на low-code и no-code платформы. Эти платформы дают возможность быстро разрабатывать приложения без глубоких технических знаний. Эта тенденция становится все более популярной благодаря ряду преимуществ, предлагаемых такими платформами:

Упрощенный процесс разработки . Платформы Low-code и no-code предоставляют интуитивно понятные визуальные интерфейсы, которые делают возможным проектирование и создание веб-приложений без обширных навыков кодирования. Это значительно сокращает время и усилия, необходимые для вывода приложений на рынок.

. Платформы и предоставляют интуитивно понятные визуальные интерфейсы, которые делают возможным проектирование и создание веб-приложений без обширных навыков кодирования. Это значительно сокращает время и усилия, необходимые для вывода приложений на рынок. Повышенная доступность : предприятия могут демократизировать процесс разработки, уменьшая зависимость от квалифицированных разработчиков. Это позволяет нетехническим членам команды, таким как менеджеры по продуктам и бизнес-аналитики, активно участвовать в разработке приложений.

: предприятия могут демократизировать процесс разработки, уменьшая зависимость от квалифицированных разработчиков. Это позволяет нетехническим членам команды, таким как менеджеры по продуктам и бизнес-аналитики, активно участвовать в разработке приложений. Адаптивность и гибкость . Платформы Low-code и no-code способствуют быстрым итерациям, позволяя командам более эффективно реагировать на меняющиеся требования. Это жизненно важно в современной постоянно развивающейся цифровой сфере.

. Платформы и способствуют быстрым итерациям, позволяя командам более эффективно реагировать на меняющиеся требования. Это жизненно важно в современной постоянно развивающейся цифровой сфере. Сокращение технического долга . Поскольку платформы low-code и no-code позволяют создавать приложения более эффективно, существует меньший риск накопления технического долга из-за устаревшего, подверженного ошибкам или сложного в обслуживании кода.

Одним из заметных игроков на арене low-code и no-code является AppMaster . Эта мощная платформа предоставляет полный набор инструментов для разработки серверных, веб- и мобильных приложений без глубоких технических знаний.

Благодаря визуальному подходу к проектированию моделей данных , бизнес-процессов и пользовательских интерфейсов AppMaster помогает пользователям создавать приложения до 10 раз быстрее и в три раза экономичнее по сравнению с традиционными методами разработки. Более того, AppMaster поддерживает высокую производительность и масштабируемость, восстанавливая приложения с нуля при каждом изменении требований, практически устраняя технический долг.

2. Широкое распространение прогрессивных веб-приложений

Прогрессивные веб-приложения (PWA) набирают популярность среди разработчиков веб-приложений благодаря их способности предоставлять возможности, подобные приложениям, непосредственно через веб-браузеры на различных устройствах. Объединив сильные стороны веб-приложений и собственных приложений, PWA постепенно улучшают взаимодействие с пользователем за счет использования современных веб- API . Ключевые преимущества PWA включают в себя:

Межплатформенная совместимость : PWA беспрепятственно работают на любом устройстве с совместимым веб-браузером, экономя время и усилия разработчиков при создании отдельных приложений для разных платформ.

: PWA беспрепятственно работают на любом устройстве с совместимым веб-браузером, экономя время и усилия разработчиков при создании отдельных приложений для разных платформ. Автономная функциональность : PWA могут работать в автономном режиме или при плохих условиях сети, позволяя пользователям получать доступ к контенту и использовать функции приложения без перерыва.

: PWA могут работать в автономном режиме или при плохих условиях сети, позволяя пользователям получать доступ к контенту и использовать функции приложения без перерыва. Повышенная производительность . PWA используют современные веб-технологии, такие как сервисные работники и кэширование, для оптимизации времени загрузки и повышения производительности приложений.

. PWA используют современные веб-технологии, такие как сервисные работники и кэширование, для оптимизации времени загрузки и повышения производительности приложений. Бесшовные обновления . Благодаря PWA пользователи могут получить доступ к последней версии приложения без необходимости загружать обновления вручную. Это гарантирует, что содержимое и функциональность приложения всегда будут актуальными.

Поскольку все больше компаний выбирают PWA для своих нужд в разработке приложений, разработчики веб-приложений расширяют свои предложения для поддержки создания этих передовых приложений, уделяя особое внимание пользовательскому опыту, производительности и доступности.

3. Интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения

Искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (МО) проникают в конструкторы веб-приложений, открывая новые возможности в автоматизации задач, генерации кода, прогнозировании потребностей пользователей и предоставлении действенной информации. Интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения в конструкторы веб-приложений может привести к:

Интеллектуальная автоматизация : искусственный интеллект и машинное обучение могут помочь автоматизировать повторяющиеся задачи на протяжении всего процесса разработки, сокращая время разработки и количество человеческих ошибок.

: искусственный интеллект и машинное обучение могут помочь автоматизировать повторяющиеся задачи на протяжении всего процесса разработки, сокращая время разработки и количество человеческих ошибок. Генерация кода : инструменты искусственного интеллекта и машинного обучения могут автоматически генерировать код на основе заранее определенных шаблонов и требований пользователя, что еще больше ускоряет процесс разработки.

: инструменты искусственного интеллекта и машинного обучения могут автоматически генерировать код на основе заранее определенных шаблонов и требований пользователя, что еще больше ускоряет процесс разработки. Персонализированный пользовательский опыт . Собирая, анализируя и понимая пользовательские данные, разработчики веб-приложений на базе искусственного интеллекта могут помочь разработчикам создавать более персонализированный опыт, адаптированный к индивидуальным потребностям и предпочтениям пользователей.

. Собирая, анализируя и понимая пользовательские данные, разработчики веб-приложений на базе искусственного интеллекта могут помочь разработчикам создавать более персонализированный опыт, адаптированный к индивидуальным потребностям и предпочтениям пользователей. Полезная информация : искусственный интеллект и машинное обучение могут выявлять закономерности и тенденции в поведении пользователей, предоставляя разработчикам ценную информацию. Эту информацию можно использовать для оптимизации приложений, повышения вовлеченности пользователей и выявления новых возможностей роста.

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Поскольку внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения в разработчиков веб-приложений продолжает расти, разработчики могут ожидать появления на рынке более сложных, интеллектуальных и эффективных инструментов, которые упростят процесс разработки и помогут им создавать более эффективные приложения.

4. Растущее внимание к масштабируемости и производительности.

В создателях веб-приложений масштабируемость и производительность становятся все более важными факторами как для бизнеса, так и для разработчиков. Поскольку число пользователей и сложность приложений растут, решающее значение имеет обеспечение того, чтобы веб-приложение могло удовлетворить эти требования без ущерба для пользовательского опыта. Это привело к растущему вниманию к использованию разработчиков веб-приложений, предлагающих масштабируемые и высокопроизводительные решения. Существует несколько аспектов масштабируемости и производительности, которые разработчики веб-приложений должны учитывать, чтобы гарантировать, что создаваемые ими приложения смогут удовлетворить постоянно растущие требования современных пользователей.

Использование ресурсов и оптимизация

Разработчики веб-приложений должны поддерживать эффективное использование и оптимизацию ресурсов, таких как вычислительная мощность, память и пропускная способность. Это включает в себя оптимизацию кода приложения, ресурсов и структур данных, а также интеллектуальное управление распределением ресурсов для компонентов приложения.

Такие инструменты, как платформа no-code AppMaster предоставляют предприятиям эффективный способ создания масштабируемых веб-приложений, не зацикливаясь на сложностях распределения и оптимизации ресурсов. Создавая эффективный код с нуля и используя возможности скомпилированных серверных приложений без сохранения состояния, приложения AppMaster могут демонстрировать высокую производительность и масштабируемость для различных вариантов использования.

Адаптивный дизайн

Разработчики веб-приложений должны использовать принципы адаптивного дизайна , чтобы обеспечить оптимальную производительность на различных устройствах и платформах. Это позволяет приложениям адаптировать свой пользовательский интерфейс и функциональность в зависимости от размера, разрешения и возможностей экрана устройства, обеспечивая единообразный пользовательский интерфейс на различных устройствах.

Адаптивный дизайн является важнейшим аспектом разработки современных веб-приложений, поскольку число пользователей, получающих доступ к веб-приложениям с мобильных устройств и планшетов, постоянно растет. Поэтому обеспечение бесперебойной работы на всех устройствах имеет важное значение для удовлетворения разнообразных потребностей современных пользователей.

Доставка и кэширование контента

Эффективная доставка контента веб-приложений — еще один важный фактор повышения производительности приложений. Разработчикам веб-приложений следует использовать сети доставки контента (CDN) и механизмы кэширования для распределения ресурсов приложений ближе к конечным пользователям, сокращая задержку при доставке веб-контента. Кэширование статических ресурсов, таких как изображения, таблицы стилей и скрипты, а также использование таких методов, как HTTP/2 и кэширование браузера, могут существенно повысить производительность веб-приложения. Разработчики веб-приложений, поддерживающие расширенные механизмы кэширования, могут помочь разработчикам более эффективно доставлять контент, что приводит к более быстрому реагированию и более быстрой загрузке приложений.

5. Внедрение бессерверных и периферийных вычислений

Бессерверные и периферийные вычисления — это новые тенденции в мире разработчиков веб-приложений, которые потенциально могут сделать разработку и развертывание приложений более эффективными и экономичными. Уменьшая необходимость в управлении и обслуживании традиционных серверов, эти подходы могут позволить разработчикам сосредоточиться на основных функциях своих приложений, обеспечивая при этом высокую производительность и надежность.

Бессерверные вычисления

В бессерверных вычислениях разработчики могут писать и развертывать код, не беспокоясь об управлении базовой инфраструктурой. Бессерверные платформы автоматически масштабируют ресурсы, выделяемые приложениям, в соответствии с потребностями, упрощая разработчикам создание масштабируемых высокопроизводительных приложений. Внедрение бессерверных вычислений имеет значение для разработчиков веб-приложений, позволяя разработчикам создавать веб-приложения с меньшими затратами на управление серверами.

Разработчики могут ускорить процесс разработки и развертывания, а также оптимизировать использование ресурсов, делегируя хостинг и управление компонентами приложений бессерверным платформам, таким как AWS Lambda или Google Cloud Functions. Бессерверные вычисления также позволяют разработчикам использовать более модульную и гибкую архитектуру для своих веб-приложений. Вместо развертывания монолитного приложения они могут разбить его на более мелкие и более управляемые компоненты, которые можно будет независимо разрабатывать, масштабировать и обслуживать.

Периферийные вычисления

Периферийные вычисления продвигают бессерверные вычисления на шаг дальше, распределяя вычислительные задачи ближе к конечным пользователям. По сути, периферийные вычисления позволяют обрабатывать данные приложений на «границе» сети, рядом с устройствами пользователя, а не в централизованных центрах обработки данных. Внедрение периферийных вычислений может привести к значительному повышению производительности веб-приложений, поскольку снижается задержка, связанная с передачей данных между конечными пользователями и серверами. Это может привести к более быстрому реагированию пользователей, особенно для приложений, требующих взаимодействия в реальном времени или требующих быстрого доступа к данным. Разработчики веб-приложений, поддерживающие технологии бессерверных и периферийных вычислений, могут принести разработчикам значительную пользу, включая снижение затрат на управление сервером, оптимизацию потребления ресурсов и повышение производительности приложений.

Приняв эти тенденции, разработчики веб-приложений могут помочь предприятиям и разработчикам создавать более эффективные и высокопроизводительные веб-приложения, которые смогут лучше удовлетворять потребности современных пользователей.