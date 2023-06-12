Введение

Разработка корпоративных приложений становится все более важной для компаний, стремящихся получить конкурентное преимущество. Однако с ростом спроса на корпоративные приложения возникли определенные мифы и заблуждения. Эти мифы могут удерживать организации от внедрения современных методов разработки и выбора эффективных инструментов разработки. В этой статье мы развенчаем некоторые из наиболее распространенных мифов, связанных с разработкой корпоративных приложений, и обсудим, как платформа AppMaster может обеспечить эффективное решение этих проблем.

Миф 1: Разработка корпоративных приложений занимает слишком много времени и является чрезмерно сложной

Один из самых распространенных мифов о разработке корпоративных приложений заключается в том, что она занимает слишком много времени и является чрезмерно сложной по сравнению с другими типами разработки приложений. Это заблуждение часто подпитывается опытом использования традиционных методов разработки, которые действительно могут занимать много времени и быть сложными при создании приложений корпоративного уровня. Однако времена изменились, и современные подходы и инструменты разработки сделали создание корпоративных приложений более быстрым и простым.

Например, платформы low-code и no-code, такие как AppMaster, значительно сокращают время разработки за счет автоматизации повторяющихся задач, возможности повторного использования компонентов и визуальной среды разработки. С помощью платформы AppMaster вы можете проектировать и разрабатывать внутренние, веб- и мобильные приложения, используя визуальный и интуитивно понятный интерфейс. Это означает меньше времени, затрачиваемого на кодирование и отладку, при этом достигается тот же уровень функциональности и качества, который вы ожидаете от традиционно разрабатываемого приложения.

Миф 2: Качество кода снижается при использовании инструментов low-code и no-code.

Еще один распространенный миф о разработке корпоративных приложений заключается в том, что low-code и no-code инструменты жертвуют качеством кода в пользу быстрой разработки. Критики утверждают, что приложения, разработанные с помощью этих инструментов, менее эффективны и более подвержены ошибкам, чем приложения, созданные с использованием традиционных, ориентированных на код методов. На самом деле качество кода зависит от используемой платформы разработки.

Хорошо спроектированная платформа low-code или no-code, например AppMaster, генерирует высококачественный, эффективный и совместимый код, соответствующий отраслевым стандартам. AppMaster использует современные технологии и фреймворки, такие как Go (golang) для backend-приложений, Vue3 для веб-приложений и Kotlin с Jetpack Compose или SwiftUI для мобильных приложений. Это гарантирует, что генерируемый код отвечает необходимым требованиям производительности и качества. Кроме того, AppMaster устраняет технический долг, создавая приложения с нуля при каждом изменении требований. Такой подход позволяет непрерывно совершенствовать приложения, не беспокоясь о проблемах устаревшего кода, что в конечном итоге приводит к повышению качества кода.

Кроме того, корпоративная подписка платформы AppMaster позволяет получать исходный код, генерируемый системой, что дает представление о качестве кода и позволяет свободно развертывать приложения на собственной инфраструктуре.

Миф 3: Корпоративные приложения не заботятся о юзабилити и пользовательском опыте

Это распространенное заблуждение, что корпоративные приложения неуклюжи, сложны в использовании и не уделяют особого внимания удобству использования и пользовательскому опыту (UX). Хотя в прошлом некоторые корпоративные приложения могли иметь не слишком привлекательный дизайн, современные методы разработки приложений подчеркивают важность создания ориентированного на пользователя программного обеспечения, которое является одновременно функциональным и эстетически привлекательным.

Сегодняшняя цифровая среда требует корпоративных приложений, которые просты в освоении, интуитивно понятны в использовании и обеспечивают бесперебойное взаимодействие. Более того, компании уделяют все больше внимания удовлетворенности сотрудников и заботятся о том, чтобы их инструменты соответствовали качеству и UI/UX популярных приложений, ориентированных на потребителя.

Такие платформы, как AppMaster, позволяют разработчикам легко создавать как веб-, так и мобильные корпоративные приложения, уделяя особое внимание удобству использования и UX. Их визуальный дизайнер позволяет разработчикам размещать на сайте drag and drop компоненты и элементы, ускоряя процесс проектирования. Кроме того, встроенный в платформу конструктор бизнес-процессов позволяет создавать бизнес-логику, которая направляет пользователей при выполнении их задач, делая взаимодействие более упорядоченным и эффективным.

Чтобы обеспечить превосходное удобство использования и UX в корпоративных приложениях, командам разработчиков необходимо:

Привлекать пользователей и заинтересованные стороны на ранних стадиях процесса проектирования

проводить юзабилити-тестирование для выявления узких мест и областей, требующих улучшения

Итерация дизайна на основе отзывов пользователей и аналитических данных.

Выбирать мощную платформу для разработки приложений, в функциях которой приоритет отдается удобству использования и UX.

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Миф 4: Предприятиям нужно выбирать между веб- или мобильной разработкой

Еще один миф заключается в том, что предприятиям необходимо выбирать между разработкой веб-приложений и нативных мобильных приложений для своих бизнес-потребностей. Однако это устаревший подход, поскольку современные платформы разработки приложений позволяют создавать веб- и мобильные приложения одновременно на одной и той же кодовой базе.

Одновременная разработка веб- и мобильных приложений имеет множество преимуществ:

Улучшенный пользовательский опыт на разных устройствах

Согласованный брендинг и пользовательский интерфейс

Важнейшие функции доступны на всех платформах

Снижение затрат и ускорение выхода на рынок

С помощью такой платформы, как AppMaster, разработчики могут создавать веб- и мобильные приложения в одной среде с использованием единой кодовой базы, что значительно упрощает процесс разработки и ускоряет выход на рынок. Платформа также генерирует эффективный код, совместимый с отраслевыми стандартами, обеспечивая последовательную и плавную работу на различных устройствах и платформах.

Предприятия должны изменить свой менталитет и перейти от выбора между веб- или мобильной разработкой к использованию платформ, позволяющих беспрепятственно создавать кросс-платформенные приложения. Такой современный подход к разработке корпоративных приложений обеспечивает повышенную гибкость, эффективность и адаптивность в динамичной бизнес-среде.

Миф 5: Корпоративные приложения небезопасны

Безопасность является главной проблемой для любой организации, особенно когда речь идет о корпоративных приложениях, работающих с конфиденциальными данными и критическими бизнес-процессами. Миф о том, что корпоративные приложения по своей природе небезопасны, основан на прошлых инцидентах, связанных с утечкой данных, взломами и уязвимостями в плохо разработанном программном обеспечении.

Однако при использовании надлежащих методов разработки, технологий и мощной платформы для разработки приложений корпоративные приложения можно сделать безопасными, обеспечив защиту данных и соответствие отраслевым нормам. Современные платформы разработки приложений, такие как AppMaster, уделяют большое внимание безопасности приложений, включая такие функции, как:

Безопасная генерация кода с использованием лучших стандартов кодирования

Автоматизированное тестирование для выявления и устранения уязвимостей

Регулярные обновления и исправления безопасности

Интегрированный контроль доступа на основе ролей

Возможность работы с существующими протоколами безопасности вашей организации.

Следуя лучшим практикам на протяжении всего жизненного цикла разработки приложений, предприятия могут снизить риски безопасности и защитить свои цифровые активы. Обеспечение безопасности корпоративных приложений всегда должно быть главным приоритетом, и развенчание мифа о том, что они не могут быть безопасными, является первым шагом к принятию проактивного и методичного подхода к обеспечению безопасности корпоративных приложений.

Миф 6: Сопровождение и обновления являются дорогостоящими и отнимают много времени

Одним из основных вопросов, волнующих предприятия, когда речь заходит о разработке приложений, является стоимость и время, связанные с поддержкой и обновлением приложений. Хотя верно, что некоторые процессы разработки могут привести к дорогостоящим и трудоемким обновлениям, это не всегда так.

При традиционном процессе разработки поддержание и обновление приложения может потребовать большой работы, особенно если приложение не рассчитано на легкую расширяемость или масштабируемость. Но с современными платформами no-code, такими как AppMaster, обслуживание и обновление становятся гораздо более управляемой задачей.

AppMaster позволяет создавать приложения с нуля при каждом изменении требований, эффективно устраняя технический долг. Это не только помогает ускорить разработку, но и гарантирует, что ваши приложения будут оставаться актуальными с учетом последних обновлений и модификаций. Благодаря визуальному проектированию моделей данных, бизнес-логики и компонентов пользовательского интерфейса вы можете легко обновлять, расширять или изменять корпоративные приложения за считанные минуты.

Более того, платформа AppMaster создает приложения с использованием стандартных технологий, таких как Go, Vue3 и JS/TS, что означает, что код легко поддерживать, устранять неполадки и обновлять. Регулярные обновления приложений становятся менее трудоемкими и дорогостоящими, что приводит к созданию более эффективной и рентабельной системы обслуживания корпоративных приложений.

Заключение

Мир разработки корпоративных приложений полон заблуждений и мифов, которые часто мешают организациям реализовать весь потенциал современных методов разработки. Развенчав эти мифы, мы сможем раскрыть правду и понять, как инновационные решения, такие как платформа AppMaster no-code, могут принести пользу разработке корпоративных приложений.

От сокращения времени и сложности разработки до обеспечения высокого качества кода, современные no-code платформы, такие как AppMaster, проложили путь к новой эре разработки корпоративных приложений, которая ориентирована на удобство использования, безопасность и эффективность. Принятие этих решений и отказ от устаревших заблуждений может помочь предприятиям создавать инновационные, масштабируемые и перспективные приложения за долю традиционного времени и стоимости разработки.