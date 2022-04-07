В данной статье мы рассмотрим, как no-code платформа AppMaster.io решает задачу доступа пользователей приложения к данным.

На нашей платформе это происходит с помощью внедрения ролей, таких как Users, Moderators, Admins и другие, по требованию. Это решение дает больше гибкости внутри вашего собранного приложения и позволяет распоряжаться тем, кто какие информацию и функционал получает внутри приложения.

Статья будет полезна всем, кто хочет углубиться в функционал платформы AppMaster.io и увидеть ее возможности настроек доступа к данным по ролям.

Модуль Auth от AppMaster.io

Регистрация в собранном приложении на нашей платформе представлена модулем Auth, который позволяет создавать и редактировать группы пользователей и права доступа к ним. Модуль Auth уже предустановлен в проект при его создании.

Доступные настройки модуля Auth:

SignUp Groups — список групп пользователей, которым доступна регистрация;

SignUp — включает возможность регистрации в приложении;

Session timeout (minutes) — время, после которого завершится текущая сессия пользователя при его бездействии (в минутах). По умолчанию составляет 60 мин;

Failed login delay (in ms) — время задержки на ответ от сервера при неудачной попытке логина (в мс). По умолчанию составляет 0 мс;

Email confirmation required — опция, требующая подтверждения через электронную почту, если она включена;

Signed-Up User Active — присваивает атрибуту active значение true для каждого зарегистрированного пользователя User;

Groups — позволяет создавать и редактировать группы пользователей.

Для работы с моделями в AppMaster.io используется Data Model Designer.

User и User Session – две модели, которые автоматически создаются в Data Model Designer. Предустановленные поля моделей данных нельзя изменить или удалить, но Вы можете добавить новые.

Для этих моделей, также, автоматически создаются блоки бизнес-процессов (БП).

Автосгенерированные БП, связанные с User и User Sessions:

User Model

DB: Delete User — удаляет объект User из базы данных по переданному ID;