No mundo da otimização do fluxo de trabalho empresarial, a ServiceNow destaca-se como uma potência, transformando a forma como as organizações gerem os seus processos, tarefas e interacções digitais. Fundada em 2004 por Fred Luddy, a ServiceNow tornou-se líder no fornecimento de plataformas baseadas na nuvem, sem código e com pouco código, que permitem às empresas aumentar a produtividade, otimizar as operações e impulsionar a inovação.

Como funciona?

A ServiceNow oferece um conjunto abrangente de ferramentas concebidas para simplificar processos complexos e promover a colaboração entre vários departamentos organizacionais. No seu núcleo, a ServiceNow fornece uma solução de plataforma como serviço (PaaS) que permite aos utilizadores técnicos e não técnicos criar, personalizar e implementar aplicações sem necessidade de codificação extensiva.

A plataforma utiliza uma abordagem sem código, permitindo aos utilizadores conceber fluxos de trabalho, automatizar tarefas e criar aplicações através de interfaces visuais intuitivas. Com a funcionalidade de arrastar e largar, os utilizadores podem modelar processos, conceber interfaces de utilizador e configurar regras empresariais para corresponder aos seus requisitos exclusivos. Para utilizadores mais avançados, o ServiceNow também suporta capacidades low-code, permitindo a criação de aplicações e integrações mais complexas através da utilização de trechos de código e scripts.

A força do ServiceNow reside na sua capacidade de centralizar informações, automatizar tarefas repetitivas e orquestrar processos em diferentes departamentos, como TI, RH, atendimento ao cliente e muito mais. Ao oferecer uma plataforma unificada, a ServiceNow permite que as organizações eliminem silos, melhorem a comunicação e alcancem a excelência operacional.

A arquitetura da plataforma assenta num modelo multi-instância baseado na nuvem, garantindo escalabilidade, segurança e fiabilidade. Os utilizadores podem tirar partido de vários modelos, módulos e aplicações pré-construídos para acelerar o seu processo de desenvolvimento e abordar desafios empresariais comuns.

Com o ServiceNow, as empresas podem transformar sua eficiência operacional, impulsionar a transformação digital e elevar as experiências de clientes e funcionários, aproveitando o poder das soluções no-code e low-code.

Principais recursos do ServiceNow

O extenso conjunto de funcionalidades do ServiceNow permite que as organizações transformem os seus fluxos de trabalho e operações, impulsionando a eficiência, a colaboração e a inovação. Uma das suas características de destaque são as capacidades no-code e low-code, que permitem aos utilizadores conceber e implementar aplicações sem necessitarem de competências de codificação avançadas. Isto permite que os utilizadores técnicos e não técnicos criem soluções personalizadas adaptadas às suas necessidades.

A plataforma oferece uma interface unificada para a gestão de vários processos, como a gestão de serviços de TI, recursos humanos, serviço ao cliente, entre outros. Os utilizadores podem conceber fluxos de trabalho, automatizar tarefas e integrar-se com sistemas externos sem problemas. A extensa biblioteca de aplicações e modelos pré-construídos do ServiceNow acelera o desenvolvimento, permitindo que os utilizadores resolvam rapidamente desafios comuns.

A capacidade do ServiceNow para orquestrar e automatizar processos complexos distingue-o, melhorando a colaboração entre departamentos e reduzindo a intervenção manual. As suas ferramentas de relatório e análise fornecem informações sobre o desempenho, permitindo que as empresas tomem decisões baseadas em dados.

A segurança e a conformidade são fundamentais na indústria digital atual, e a ServiceNow oferece funcionalidades de segurança avançadas e ferramentas de conformidade regulamentar. A escalabilidade da plataforma e a arquitetura baseada em nuvem garantem que as empresas possam se adaptar às necessidades em constante mudança, mantendo a confiabilidade e o desempenho.

Incorporando recursos de IA e aprendizado de máquina, o ServiceNow permite que as organizações aproveitem insights preditivos, automação e recomendações inteligentes. Isso promove uma abordagem proativa para resolver problemas e fornecer experiências excepcionais ao cliente.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Quem pode usá-lo?

A versatilidade do ServiceNow se estende a todos os setores e funções de negócios, tornando-o uma ferramenta valiosa para muitas empresas.

Departamentos de TI: O ServiceNow equipa os departamentos de TI com ferramentas poderosas para simplificar a gestão de serviços, automatizar a resolução de incidentes, gerir activos e orquestrar processos de TI complexos. As equipas de TI podem aumentar a eficiência, melhorar os tempos de resposta e garantir operações de TI sem falhas.

O ServiceNow equipa os departamentos de TI com ferramentas poderosas para simplificar a gestão de serviços, automatizar a resolução de incidentes, gerir activos e orquestrar processos de TI complexos. As equipas de TI podem aumentar a eficiência, melhorar os tempos de resposta e garantir operações de TI sem falhas. Recursos Humanos: As equipas de recursos humanos podem tirar partido do ServiceNow para transformar as experiências dos funcionários. Desde a automatização de processos de integração até à gestão de avaliações de desempenho e pedidos de licença, a plataforma permite que os profissionais de RH simplifiquem as tarefas administrativas e se concentrem em iniciativas estratégicas.

As equipas de recursos humanos podem tirar partido do ServiceNow para transformar as experiências dos funcionários. Desde a automatização de processos de integração até à gestão de avaliações de desempenho e pedidos de licença, a plataforma permite que os profissionais de RH simplifiquem as tarefas administrativas e se concentrem em iniciativas estratégicas. Serviço ao cliente: O ServiceNow melhora as operações de atendimento ao cliente, facilitando a resolução eficiente de problemas, acompanhando as interações com os clientes e fornecendo suporte personalizado. As capacidades da plataforma garantem que as equipas de serviço ao cliente podem proporcionar experiências excepcionais e manter elevados níveis de satisfação do cliente.

O ServiceNow melhora as operações de atendimento ao cliente, facilitando a resolução eficiente de problemas, acompanhando as interações com os clientes e fornecendo suporte personalizado. As capacidades da plataforma garantem que as equipas de serviço ao cliente podem proporcionar experiências excepcionais e manter elevados níveis de satisfação do cliente. Operações e instalações: As organizações podem utilizar o ServiceNow para gerir instalações, pedidos de manutenção e tarefas operacionais. Isso simplifica os processos, reduz o tempo de inatividade e garante um ambiente bem mantido para funcionários e clientes.

As organizações podem utilizar o ServiceNow para gerir instalações, pedidos de manutenção e tarefas operacionais. Isso simplifica os processos, reduz o tempo de inatividade e garante um ambiente bem mantido para funcionários e clientes. Serviços financeiros: No sector financeiro, o ServiceNow ajuda a simplificar os processos de conformidade, a gerir os riscos e a automatizar as operações financeiras. Garante a conformidade regulamentar, aumenta a segurança e melhora a eficiência operacional.

No sector financeiro, o ServiceNow ajuda a simplificar os processos de conformidade, a gerir os riscos e a automatizar as operações financeiras. Garante a conformidade regulamentar, aumenta a segurança e melhora a eficiência operacional. Saúde: As instituições de saúde podem utilizar o ServiceNow para melhorar os cuidados com os pacientes, gerir equipamento médico e automatizar tarefas administrativas. As capacidades da plataforma contribuem para melhorar os resultados dos pacientes e a eficiência operacional.

ServiceNow vs. ServiceNow AppMaster

No domínio da transformação digital e da otimização de processos, tanto a ServiceNow como a AppMaster ocupam posições únicas, respondendo a diferentes aspectos das necessidades de uma organização.

AppMaster A AppMaster destaca-se pela sua especialização no desenvolvimento de aplicações utilizando uma abordagem no-code. Permite aos utilizadores, independentemente da sua experiência em programação, criar facilmente aplicações backend, web e móveis. As características inovadoras da plataforma permitem aos utilizadores conceber visualmente modelos de dados, lógica empresarial e interfaces de utilizador, eliminando a necessidade de codificação complexa.

AppMasterA capacidade única da plataforma para gerar código-fonte para aplicações, compilar, testar e implementá-las na nuvem acelera significativamente o processo de desenvolvimento. Esta abordagem é particularmente valiosa para as empresas que procuram criar e iterar rapidamente aplicações sem as barreiras tradicionais da codificação.

Escolhendo o ajuste certo

Ao considerar ServiceNow vs. AppMaster, as organizações devem avaliar suas necessidades e prioridades específicas. O ServiceNow se destaca por fornecer uma plataforma holística para otimização e colaboração de processos. Por outro lado, o AppMaster é uma solução ideal para aqueles que se concentram no desenvolvimento ágil de aplicativos, permitindo que eles criem aplicativos funcionais rapidamente em diferentes plataformas, sem conhecimento extenso de codificação.

No mundo em constante evolução das soluções digitais, tanto o ServiceNow como o AppMaster oferecem ferramentas valiosas para impulsionar a inovação, melhorar a eficiência operacional e satisfazer as exigências únicas das empresas modernas. A decisão depende dos objectivos e desafios específicos que uma organização pretende abordar.