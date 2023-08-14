В мире оптимизации корпоративных рабочих процессов компания ServiceNow занимает ведущее место, меняя способы управления процессами, задачами и цифровыми взаимодействиями. Основанная в 2004 году Фредом Ладди, компания ServiceNow стала лидером в области создания облачных, no-code и low-code платформ, позволяющих предприятиям повышать производительность, оптимизировать операции и внедрять инновации.

Как это работает?

ServiceNow предлагает комплексный набор инструментов, предназначенных для упрощения сложных процессов и развития сотрудничества между различными подразделениями организации. В основе ServiceNow лежит платформа как услуга (PaaS), позволяющая техническим и нетехническим пользователям создавать, настраивать и развертывать приложения, не прибегая к обширному кодированию.

Платформа использует подход no-code, позволяя пользователям разрабатывать рабочие процессы, автоматизировать задачи и создавать приложения с помощью интуитивно понятных визуальных интерфейсов. С помощью функции drag-and-drop пользователи могут моделировать процессы, создавать пользовательские интерфейсы и настраивать бизнес-правила в соответствии со своими уникальными требованиями. Для более опытных пользователей ServiceNow также поддерживает возможности low-code, позволяющие создавать более сложные приложения и интеграции с помощью фрагментов кода и сценариев.

Преимущество ServiceNow заключается в возможности централизации информации, автоматизации повторяющихся задач и организации процессов в различных подразделениях, таких как ИТ, отдел кадров, служба поддержки клиентов и др. Предлагая единую платформу, ServiceNow позволяет организациям преодолеть замкнутость, улучшить коммуникацию и достичь операционного совершенства.

Архитектура платформы построена на основе облачной модели с несколькими экземплярами, что обеспечивает масштабируемость, безопасность и надежность. Пользователи могут использовать различные готовые шаблоны, модули и приложения для ускорения процесса разработки и решения общих корпоративных задач.

С помощью ServiceNow предприятия могут повысить эффективность своей работы, осуществить цифровую трансформацию и улучшить качество обслуживания клиентов и сотрудников за счет использования возможностей решений no-code и low-code.

Ключевые особенности ServiceNow

Широкий набор функций ServiceNow позволяет организациям трансформировать рабочие процессы и операции, обеспечивая эффективность, сотрудничество и инновации. Одной из его отличительных особенностей являются возможности no-code и low-code, позволяющие пользователям разрабатывать и развертывать приложения, не требующие глубоких навыков кодирования. Это дает возможность техническим и нетехническим пользователям создавать индивидуальные решения, отвечающие их потребностям.

Платформа предлагает единый интерфейс для управления различными процессами, такими как управление ИТ-сервисами, персоналом, обслуживанием клиентов и т.д. Пользователи могут создавать рабочие процессы, автоматизировать задачи и легко интегрироваться с внешними системами. Обширная библиотека готовых приложений и шаблонов ServiceNow ускоряет разработку, позволяя пользователям быстро решать общие задачи.

Отличительной особенностью ServiceNow является возможность оркестровки и автоматизации сложных процессов, что позволяет улучшить взаимодействие между подразделениями и сократить количество ручного вмешательства. Средства отчетности и аналитики дают представление о производительности, позволяя предприятиям принимать решения на основе данных.

Безопасность и соблюдение нормативных требований имеют первостепенное значение в современной цифровой индустрии, и ServiceNow обеспечивает это благодаря расширенным функциям безопасности и средствам соблюдения нормативных требований. Масштабируемость платформы и облачная архитектура позволяют предприятиям адаптироваться к меняющимся потребностям, сохраняя при этом надежность и производительность.

Воплощая в себе возможности искусственного интеллекта и машинного обучения, ServiceNow позволяет организациям использовать прогнозируемые выводы, автоматизацию и интеллектуальные рекомендации. Это способствует проактивному подходу к решению проблем и обеспечению исключительного качества обслуживания клиентов.

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Кто может ее использовать?

Универсальность ServiceNow распространяется на все отрасли и бизнес-функции, что делает его ценным инструментом для многих предприятий.

ИТ-отделы: ServiceNow предоставляет ИТ-отделам мощные инструменты для оптимизации управления услугами, автоматизации решения инцидентов, управления активами и организации сложных ИТ-процессов. ИТ-команды могут повысить эффективность, улучшить время реагирования и обеспечить бесперебойную работу ИТ.

ServiceNow предоставляет ИТ-отделам мощные инструменты для оптимизации управления услугами, автоматизации решения инцидентов, управления активами и организации сложных ИТ-процессов. ИТ-команды могут повысить эффективность, улучшить время реагирования и обеспечить бесперебойную работу ИТ. Кадровые службы: Кадровые службы могут использовать ServiceNow для преобразования опыта сотрудников. Платформа позволяет специалистам по управлению персоналом оптимизировать административные задачи и сосредоточиться на стратегических инициативах - от автоматизации процессов приема на работу до управления оценками эффективности и заявками на отпуск.

Кадровые службы могут использовать ServiceNow для преобразования опыта сотрудников. Платформа позволяет специалистам по управлению персоналом оптимизировать административные задачи и сосредоточиться на стратегических инициативах - от автоматизации процессов приема на работу до управления оценками эффективности и заявками на отпуск. Обслуживание клиентов: ServiceNow повышает эффективность работы службы поддержки клиентов за счет эффективного решения проблем, отслеживания взаимодействия с клиентами и предоставления персонализированной поддержки. Возможности платформы позволяют специалистам по работе с клиентами обеспечивать исключительный опыт и поддерживать высокий уровень удовлетворенности клиентов.

ServiceNow повышает эффективность работы службы поддержки клиентов за счет эффективного решения проблем, отслеживания взаимодействия с клиентами и предоставления персонализированной поддержки. Возможности платформы позволяют специалистам по работе с клиентами обеспечивать исключительный опыт и поддерживать высокий уровень удовлетворенности клиентов. Операции и объекты: Организации могут использовать ServiceNow для управления объектами, запросами на техническое обслуживание и оперативными задачами. Это позволяет оптимизировать процессы, сократить время простоя и создать благоприятные условия для сотрудников и клиентов.

Организации могут использовать ServiceNow для управления объектами, запросами на техническое обслуживание и оперативными задачами. Это позволяет оптимизировать процессы, сократить время простоя и создать благоприятные условия для сотрудников и клиентов. Финансовые услуги: В финансовом секторе ServiceNow помогает оптимизировать процессы соблюдения нормативных требований, управлять рисками и автоматизировать финансовые операции. Это обеспечивает соответствие нормативным требованиям, повышает безопасность и операционную эффективность.

В финансовом секторе ServiceNow помогает оптимизировать процессы соблюдения нормативных требований, управлять рисками и автоматизировать финансовые операции. Это обеспечивает соответствие нормативным требованиям, повышает безопасность и операционную эффективность. Здравоохранение: Учреждения здравоохранения могут использовать ServiceNow для повышения качества обслуживания пациентов, управления медицинским оборудованием и автоматизации административных задач. Возможности платформы способствуют улучшению результатов лечения пациентов и повышению операционной эффективности.

ServiceNow vc. AppMaster

В области цифровой трансформации и оптимизации процессов и ServiceNow, и AppMaster занимают уникальные позиции, удовлетворяя различные аспекты потребностей организации.

AppMaster AppMaster выделяется своей специализацией на разработке приложений с использованием подхода no-code. С ее помощью пользователи, независимо от уровня владения кодом, могут легко создавать внутренние, веб- и мобильные приложения. Инновационные возможности платформы позволяют визуально проектировать модели данных, бизнес-логику и пользовательские интерфейсы, исключая необходимость в сложном кодировании.

AppMasterУникальная возможность генерировать исходный код приложений, компилировать, тестировать и развертывать их в облаке значительно ускоряет процесс разработки. Такой подход особенно ценен для компаний, стремящихся к быстрому созданию и итерации приложений без традиционных барьеров, связанных с кодированием.

Выбор подходящего решения

При выборе ServiceNow в сравнении с AppMaster организации должны оценить свои потребности и приоритеты. ServiceNow представляет собой целостную платформу для оптимизации процессов и совместной работы. С другой стороны, AppMaster - это оптимальное решение для тех, кто ориентирован на гибкую разработку приложений, позволяющее быстро создавать функциональные приложения на различных платформах без глубоких знаний в области кодирования.

В постоянно развивающемся мире цифровых решений и ServiceNow, и AppMaster предлагают ценные инструменты для внедрения инноваций, повышения операционной эффективности и удовлетворения уникальных требований современного бизнеса. Решение зависит от конкретных целей и задач, которые ставит перед собой организация.