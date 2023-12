Linguagem de script do lado do servidor PHP 8.3 revela digitação de constantes de classe entre suas principais atualizações

A tão esperada atualização da linguagem de script web do lado do servidor amplamente utilizada, PHP 8.3, foi lançada oficialmente, trazendo uma variedade de novos recursos e melhorias. Digitação explícita de constantes de classe, clonagem profunda de propriedades somente leitura e funcionalidade expandida de aleatoriedade estão entre os novos recursos agora disponíveis para desenvolvedores que usam o prático kit de ferramentas PHP 8.3 para construir páginas web dinâmicas.

Lançado publicamente em 23 de novembro, o PHP 8.3 pode ser obtido em php.net. A base desta grande atualização é a introdução de constantes de classe digitadas. Com esta atualização, PHP 8.3 estende o suporte para declarar os tipos de constantes de classe, interface, trait e enum. É digno de nota que as declarações de tipo constante de classe acomodam todas as declarações de tipo aprovadas pelo PHP, com exceção dos tipos void, callable e never. A indisponibilidade de tipos void e callable tem sua origem nas questões levantadas durante as discussões RFC de propriedades digitadas v2. Entretanto, nunca não é pertinente ao contexto das constantes, portanto é uma isenção.

Outro recurso notável do PHP 8.3 é o provisionamento para clonagem profunda de propriedades somente leitura. Isso permite que propriedades somente leitura sofram modificação uma vez dentro do método mágico __clone. Além disso, as classes somente leitura agora podem ser reinicializadas durante o processo de clonagem. Curiosamente, o PHP 8.3 também abre caminho para que classes não somente leitura estendam classes somente leitura, dando aos desenvolvedores mais flexibilidade em seu código.

Outros avanços no PHP 8.3 incluem um novo atributo [#\Override], que articula a intenção no código. Ao adicionar este atributo a um método, o motor do PHP 8.3 valida se um método com o mesmo nome já existe em uma classe pai ou em qualquer uma das interfaces implementadas. Se esse método não for encontrado, um erro em tempo de compilação será acionado.

Uma melhoria significativa no linter de linha de comando é a capacidade de aceitar entradas variadas para nomes de arquivos destinados ao linting. A extensão Random, introduzida no PHP 8.2, agora carrega um novo método que cria strings aleatórias contendo apenas bytes específicos. Ele permite que os desenvolvedores gerem identificadores aleatórios, como nomes de domínio ou sequências numéricas de comprimento ilimitado, com facilidade.

O lançamento também inclui uma nova função, json_validate(), que verifica se uma string constitui JSON válido. Além disso, as classes anônimas agora são elegíveis para serem somente leitura, aumentando a lista de atrativos do PHP 8.3.

A grande atualização anterior, PHP 8.2, lançada em dezembro passado, era conhecida pela introdução de classes somente leitura. O trem de crescimento do PHP parece imparável, e os programadores de todo o espectro estão aguardando com entusiasmo para explorar novos avanços que o PHP reserva para eles.