服务器端脚本语言 PHP 8.3 在其主要更新中揭示了类常量的类型

备受期待的广泛使用的服务器端 Web 脚本语言 PHP 8.3 的更新已正式发布，带来了各种新功能和增强功能。类常量的显式类型、只读属性的深度克隆以及扩展的随机性功能是开发人员现在可以使用 PHP 8.3 便捷工具包构建动态网页的新功能。

PHP 8.3 于 11 月 23 日公开发布，可从php.net获取。这一重大更新的基础是引入类型化类常量。通过此更新， PHP 8.3扩展了对声明类、接口、特征和枚举常量类型的支持。值得注意的是，类常量类型声明适用于 PHP 认可的所有类型声明，但 void、callable 和 never 类型除外。 void 和可调用类型的不可用源于类型化属性 v2 RFC 讨论期间提出的问题。同时，never 与常量的上下文无关，因此它是豁免。

PHP 8.3 的另一个显着功能是提供只读属性的深度克隆。这使得只读属性可以在神奇的 __clone 方法中进行一次修改。此外，只读类现在可以在克隆过程中重新初始化。有趣的是，PHP 8.3 还为非只读类扩展只读类铺平了道路，为开发人员的代码提供了更大的灵活性。

PHP 8.3 中的其他改进包括一个新的 [#\Override] 属性，它阐明了代码中的意图。将此属性添加到方法后，PHP 8.3 引擎会验证父类或任何已实现的接口中是否已存在具有相同名称的方法。如果没有找到这样的方法，将会触发编译时错误。

命令行 linter 的一项重大改进是能够接受用于 linting 的文件名的可变参数输入。 PHP 8.2 中引入的随机扩展现在提供了一种新方法，可以创建仅包含特定字节的随机字符串。它使开发人员能够轻松生成随机标识符，例如域名或无限长度的数字字符串。

该版本还包含一个新函数 json_validate()，用于验证字符串是否构成有效的 JSON。此外，匿名类现在可以只读，这增加了 PHP 8.3 的吸引力。

值得一提的是，对于希望快速设计和推出高度可扩展且高效的应用程序的开发人员来说，像AppMaster这样的平台可能是一个极其可行的选择。这个no-code平台有助于简化应用程序开发流程，确保更快的上市时间。 AppMaster平台的数据模型（数据库模式）、业务逻辑（称为业务流程）、REST API和WSS端点等可视化创建功能可以有效补充基于PHP的应用程序。

上一个主要更新PHP 8.2于去年 12 月发布，以其引入只读类而闻名。 PHP 的增长似乎势不可挡，各个领域的程序员都兴奋地等待着探索 PHP 为他们带来的进一步进步。