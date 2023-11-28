🚀 Boost your agency profits with AppMaster: 50%😮 revenue sharing
right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Язык серверных сценариев PHP 8.3 показывает типизацию констант классов среди своих основных обновлений

28, нояб. 2023
Язык серверных сценариев PHP 8.3 показывает типизацию констант классов среди своих основных обновлений

Официально выпущено долгожданное обновление широко используемого языка серверных веб-скриптов PHP 8.3, включающее в себя множество новых функций и улучшений. Явная типизация констант класса, глубокое клонирование свойств, доступных только для чтения, а также расширенная функциональность случайной выборки входят в число новых возможностей, которые теперь доступны разработчикам, использующим удобный набор инструментов PHP 8.3 для создания динамических веб-страниц.

Публично выпущенную 23 ноября версию PHP 8.3 можно загрузить с php.net. Основой этого крупного обновления является введение констант типизированных классов. В этом обновлении PHP 8.3 расширяет поддержку объявления типов констант класса, интерфейса, типажа и перечисления. Примечательно, что объявления типов констант класса включают все объявления типов, одобренные PHP, за исключением типов void, callable и Never. Причина недоступности типов void и callable кроется в проблемах, поднятых во время обсуждений типизированных свойств v2 RFC. Между тем, слово «никогда» не имеет отношения к контексту констант, поэтому оно является исключением.

Еще одна замечательная особенность PHP 8.3 — возможность глубокого клонирования свойств, доступных только для чтения. Это позволяет свойствам, доступным только для чтения, изменяться один раз в рамках магического метода __clone. Кроме того, классы, доступные только для чтения, теперь можно повторно инициализировать в процессе клонирования. Интересно, что PHP 8.3 также открывает возможность для классов, не доступных только для чтения, расширять классы, доступные только для чтения, что дает разработчикам больше гибкости в их коде.

Другие усовершенствования PHP 8.3 включают новый атрибут [#\Override], который выражает намерение в коде. При добавлении этого атрибута к методу механизм PHP 8.3 проверяет, существует ли метод с таким же именем в родительском классе или любом из реализованных интерфейсов. Если такой метод не найден, возникнет ошибка времени компиляции.

Существенным улучшением линтера командной строки является возможность принимать переменные входные имена файлов, предназначенных для линтинга. Расширение Random, представленное в PHP 8.2, теперь содержит новый метод, который создает случайные строки, содержащие только определенные байты. Это позволяет разработчикам с легкостью генерировать случайные идентификаторы, такие как доменные имена или числовые строки неограниченной длины.

В выпуск также включена новая функция json_validate(), которая проверяет, является ли строка действительным JSON. Кроме того, анонимные классы теперь доступны только для чтения, что пополняет список привлекательных возможностей PHP 8.3.

Стоит отметить, что такие платформы, как AppMaster, могут быть чрезвычайно выгодным вариантом для разработчиков, которые хотят быстро разрабатывать и развертывать масштабируемые и эффективные приложения. Эта платформа no-code помогает упростить процесс разработки приложений, обеспечивая более быстрый выход на рынок. Функции платформы AppMaster, такие как визуальное создание моделей данных (схема базы данных), бизнес-логика (называемая бизнес-процессами), REST API и конечные точки WSS, могут эффективно дополнять приложения на основе PHP.

Предыдущее крупное обновление PHP 8.2, выпущенное в декабре прошлого года, было известно введением классов только для чтения. Кажется, что развитие PHP невозможно остановить, и программисты всего спектра с нетерпением ждут возможности изучить дальнейшие достижения PHP, которые им предлагает.

Похожие статьи

Фонд стартапов OpenAI представляет второй пакет программы конвергенции и приглашает кандидатов со всего мира
date 14, дек. 2023
Фонд стартапов OpenAI представляет второй пакет программы конвергенции и приглашает кандидатов со всего мира
Фонд стартапов OpenAI запустил Converge-2, второй этап своей программы Converge.
AI Entrepreneurship
Представлена ​​обновленная предварительная версия Visual Studio 17.9 2, в которой представлены улучшения .NET MAUI и C++
date 14, дек. 2023
Представлена ​​обновленная предварительная версия Visual Studio 17.9 2, в которой представлены улучшения .NET MAUI и C++
Microsoft представляет новейшие функции и улучшения Visual Studio 17.9 Preview 2, уделяя особое внимание новому опыту разработки .NET MAUI и инновационным функциям C++.
Software No-code Development
Революция DevOps с помощью искусственного интеллекта: Copado представляет бета-версию платформы на базе искусственного интеллекта CopadoGPT
date 14, дек. 2023
Революция DevOps с помощью искусственного интеллекта: Copado представляет бета-версию платформы на базе искусственного интеллекта CopadoGPT
Известный поставщик платформы DevOps Salesforce, Copado, расширяет программу бета-тестирования CopadoGPT, своего инструмента искусственного интеллекта, для всех клиентов.
AI Software Development
Начните бесплатно
Хотите попробовать сами?

Лучший способ понять всю мощь AppMaster - это увидеть все своими глазами. Создайте собственное приложение за считанные минуты с бесплатной подпиской AppMaster

Воплотите свои идеи в жизнь