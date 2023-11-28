تكشف لغة البرمجة النصية من جانب الخادم PHP 8.3 عن كتابة ثوابت الفئة ضمن تحديثاتها الرئيسية

تم إصدار التحديث الذي طال انتظاره للغة البرمجة النصية للويب المستخدمة على نطاق واسع، PHP 8.3، رسميًا، مما يوفر مجموعة متنوعة من الميزات والتحسينات الجديدة. تعد الكتابة الصريحة لثوابت الفئة، والاستنساخ العميق لخصائص القراءة فقط، ووظائف العشوائية الموسعة من بين الإمكانات الجديدة المتاحة الآن للمطورين الذين يستخدمون مجموعة أدوات PHP 8.3 سهلة الاستخدام لإنشاء صفحات ويب ديناميكية.

تم إصدار PHP 8.3 للعامة في 23 نوفمبر، ويمكن الحصول عليه من php.net. حجر الأساس لهذا التحديث الرئيسي هو تقديم ثوابت الفئة المكتوبة. مع هذا التحديث، يقدم PHP 8.3 دعمًا للإعلان عن أنواع ثوابت الفئة والواجهة والسمات والتعداد. من الجدير بالذكر أن إعلانات النوع الثابت للفئة تستوعب جميع إعلانات الأنواع المعتمدة من قبل PHP، باستثناء الأنواع الفارغة والقابلة للاستدعاء والأنواع أبدًا. تعود أصول عدم توفر الأنواع الفارغة والقابلة للاستدعاء إلى المشكلات التي أثيرت أثناء مناقشات الخصائص المكتوبة v2 RFC. وفي الوقت نفسه، فإن Never لا تتعلق بسياق الثوابت، وبالتالي فهي استثناء.

ميزة أخرى رائعة في PHP 8.3 هي توفير الاستنساخ العميق لخصائص القراءة فقط. يؤدي ذلك إلى تمكين خصائص القراءة فقط من الخضوع للتعديل مرة واحدة ضمن طريقة __clone السحرية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الآن إعادة تهيئة الفئات المخصصة للقراءة فقط أثناء عملية الاستنساخ. ومن المثير للاهتمام أن PHP 8.3 يمهد الطريق أيضًا للفئات غير المخصصة للقراءة لتوسيع الفئات المخصصة للقراءة فقط، مما يمنح المطورين مرونة أكبر في أكوادهم البرمجية.

تتضمن التطورات الأخرى في PHP 8.3 خاصية [#\Override] الجديدة، والتي توضح النية في الكود. عند إضافة هذه السمة إلى إحدى الطرق، يقوم محرك PHP 8.3 بالتحقق مما إذا كانت الطريقة التي تحمل نفس الاسم موجودة بالفعل في فئة أصل أو في أي من الواجهات المطبقة. إذا لم يتم العثور على مثل هذه الطريقة، فسيتم تشغيل خطأ وقت الترجمة.

أحد التحسينات المهمة التي طرأت على جهاز Linter الموجود في سطر الأوامر هو القدرة على قبول الإدخال المتغير لأسماء الملفات المخصصة لإجراء الفحص. الامتداد العشوائي، الذي تم تقديمه في PHP 8.2، يحمل الآن طريقة جديدة لإنشاء سلاسل عشوائية تحتوي على بايتات محددة فقط. فهو يمكّن المطورين من إنشاء معرفات عشوائية مثل أسماء النطاقات أو سلاسل رقمية ذات طول غير محدود بسهولة.

يشتمل الإصدار أيضًا على وظيفة جديدة، json_validate()، والتي تتحقق مما إذا كانت السلسلة تمثل JSON صالحًا. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الفئات المجهولة الآن مؤهلة للقراءة فقط، مما يضيف إلى قائمة جاذبية PHP 8.3.

ومن الجدير بالذكر أن الأنظمة الأساسية مثل AppMaster يمكن أن تكون خيارًا قابلاً للتطبيق للغاية للمطورين الذين يرغبون في تصميم وطرح تطبيقات فعالة وقابلة للتطوير بدرجة كبيرة. تساعد هذه المنصة no-code على تبسيط عملية تطوير التطبيقات، مما يضمن وقتًا أسرع للتسويق. يمكن لميزات نظام AppMaster الأساسي، مثل الإنشاء المرئي لنماذج البيانات (مخطط قاعدة البيانات)، ومنطق الأعمال (يشار إليه باسم عمليات الأعمال)، وREST API، ونقاط نهاية WSS، أن تكمل بشكل فعال التطبيقات المستندة إلى PHP.

التحديث الرئيسي السابق، PHP 8.2 ، الذي تم إطلاقه في ديسمبر الماضي، كان معروفًا بتقديمه فئات للقراءة فقط. يبدو أن قطار نمو PHP لا يمكن إيقافه، وينتظر المبرمجون عبر الطيف بفارغ الصبر استكشاف المزيد من التطورات التي تحملها PHP لهم.