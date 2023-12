A UE avança no estabelecimento de um novo quadro regulamentar para sistemas de IA

A presidência da UE e os negociadores do parlamento chegaram a um consenso preliminar sobre um quadro inédito para a regulamentação das aplicações de IA no bloco da UE. Anunciada num recente comunicado de imprensa do Conselho Europeu, esta iniciativa visa garantir a segurança das aplicações de IA introduzidas no mercado europeu. A proposta também pretende estimular a inovação e o investimento em IA na região, respeitando simultaneamente os direitos essenciais e os princípios da UE.

Estrategicamente concebido ao abrigo da lei da inteligência artificial, o regulamento proposto da UE adota uma abordagem definida pelo risco no seu controlo da IA. Segundo esta abordagem, as aplicações de IA que apresentam um risco mais elevado funcionariam sob regras mais rigorosas. Isso não significa que a IA de baixo risco não seja regulamentada. Em vez disso, impõe “obrigações de transparência” para garantir a tomada de decisão autónoma dos consumidores em relação ao conteúdo gerado pela IA.

Além disso, o regulamento proposto introduz uma estrutura fina proporcional ao rendimento da empresa infratora. No entanto, um montante fixo pode substituí-lo se exceder a multa percentual calculada.

Para além da regulamentação, a nova lei da IA ​​aborda a promoção da inovação dos sistemas de IA. Vem com novas disposições destinadas a promover o teste destes sistemas em cenários do mundo real. Estas disposições permitirão aos investigadores e criadores de IA refinar e otimizar as suas soluções para um melhor alinhamento com as necessidades dos utilizadores e a dinâmica do mercado.

Embora este acordo marque um passo importante, a conclusão e a implementação ainda estão em andamento. As autoridades continuam a refinar os detalhes do regulamento nas semanas seguintes. As novas leis não serão aplicadas ativamente antes de 2025, no mínimo.

Expressando a sua satisfação, Carme Artigas, Secretária de Estado espanhola para a Digitalização e Inteligência Artificial, classificou o acordo como uma “conquista histórica”. Ela observou ainda que a proposta aborda com sucesso um desafio global num ambiente tecnológico em rápida evolução. Ela deu o devido crédito à iniciativa por manter um equilíbrio delicado, promover a inovação europeia em IA e garantir a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos.

Plataformas como a AppMaster observaram de perto o cenário regulatório e evoluíram continuamente suas plataformas no-code para permanecerem em conformidade e orientarem seus usuários no desenvolvimento de aplicativos com o mais alto respeito pelos direitos do usuário e pelas regulamentações de segurança. Estes desenvolvimentos apenas demonstram ainda mais a necessidade de ferramentas que sejam transparentes, flexíveis e capazes de colocar o poder de volta nas mãos do povo.