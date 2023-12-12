توصل مفاوضو رئاسة الاتحاد الأوروبي والبرلمان إلى توافق مبدئي حول إطار عمل هو الأول من نوعه لتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في كتلة الاتحاد الأوروبي. تسعى هذه المبادرة، التي أعلن عنها المجلس الأوروبي مؤخرًا في بيان صحفي، إلى ضمان سلامة تطبيقات الذكاء الاصطناعي المقدمة إلى السوق الأوروبية. ويطمح الاقتراح أيضًا إلى تحفيز الابتكار والاستثمار في الذكاء الاصطناعي في المنطقة، مع الالتزام بالحقوق الأساسية ومبادئ الاتحاد الأوروبي.

تم تصميم لائحة الاتحاد الأوروبي المقترحة بشكل استراتيجي بموجب قانون الذكاء الاصطناعي، وهي تتبنى نهجًا محددًا للمخاطر في سيطرتها على الذكاء الاصطناعي. وبموجب هذا النهج، فإن تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تمثل مخاطر أعلى ستعمل بموجب قواعد أكثر صرامة. وهذا لا يعني أن الذكاء الاصطناعي منخفض المخاطر سيكون غير خاضع للتنظيم. وبدلاً من ذلك، فهو يفرض "التزامات الشفافية" لضمان اتخاذ المستهلكين قرارات مستقلة فيما يتعلق بالمحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي.

علاوة على ذلك، تقدم اللائحة التنظيمية المقترحة هيكلًا دقيقًا يتناسب مع دخل الشركة المخالفة. ومع ذلك، قد يحل مبلغ ثابت محل هذا إذا تجاوز الغرامة المحسوبة على أساس النسبة المئوية.

وبصرف النظر عن التنظيم، يتناول قانون الذكاء الاصطناعي الجديد تعزيز ابتكار أنظمة الذكاء الاصطناعي. ويأتي مزودًا بأحكام جديدة تهدف إلى تعزيز اختبار هذه الأنظمة في ظل سيناريوهات العالم الحقيقي. وستمكن هذه الأحكام الباحثين والمطورين في مجال الذكاء الاصطناعي من تحسين حلولهم وتحسينها لتحقيق توافق أفضل مع احتياجات المستخدم وديناميكيات السوق.

ورغم أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة، إلا أن استكمالها وتنفيذها لا يزال قيد التنفيذ. يواصل المسؤولون تحسين تفاصيل اللائحة خلال الأسابيع التالية. ولن يتم تطبيق القوانين الجديدة بشكل فعال حتى عام 2025 على أقرب تقدير.

وأعربت كارمي أرتيجاس، وزيرة الدولة الإسبانية للرقمنة والذكاء الاصطناعي، عن ارتياحها، ووصفت الاتفاقية بأنها "إنجاز تاريخي". وأشارت كذلك إلى أن الاقتراح يعالج بنجاح التحدي العالمي في بيئة تقنية سريعة التطور. وأعطت الفضل الواجب للمبادرة في الحفاظ على توازن دقيق، وتعزيز الابتكار الأوروبي في مجال الذكاء الاصطناعي، وضمان حماية الحقوق الأساسية للمواطنين.

قامت منصات مثل AppMaster بمراقبة المشهد التنظيمي عن كثب، وتعمل باستمرار على تطوير منصاتها no-code لتبقى متوافقة وتوجيه مستخدميها لتطوير التطبيقات مع أعلى درجات الاعتبار لحقوق المستخدم ولوائح السلامة. تُظهر هذه التطورات الحاجة إلى أدوات شفافة ومرنة وقادرة على إعادة السلطة إلى أيدي الشعب.