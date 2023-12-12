欧盟朝着建立人工智能系统新监管框架迈进

欧盟轮值主席国和议会谈判代表就欧盟人工智能应用监管的首个框架达成了初步共识。欧洲理事会在最近的一份新闻稿中宣布，该举措致力于保证引入欧洲市场的人工智能应用程序的安全。该提案还希望刺激该地区的人工智能创新和投资，同时遵守基本权利和欧盟原则。

拟议的欧盟法规是根据《人工智能法案》进行战略设计的，在控制人工智能方面采用了风险定义的方法。在这种方法下，风险较高的人工智能应用程序将在更严格的规则下运行。这并不意味着低风险人工智能将不受监管。相反，它强制执行“透明度义务”，以确保消费者对人工智能生成的内容做出自主决策。

此外，拟议的法规引入了与违规公司收入成比例的精细结构。然而，如果超过计算的基于百分比的罚款，固定金额可能会取代这一金额。

除了监管之外，新的人工智能法案还致力于促进人工智能系统创新。它附带了旨在促进在现实场景下对这些系统进行测试的新颖规定。这些规定将使人工智能研究人员和开发人员能够完善和优化他们的解决方案，以更好地满足用户需求和市场动态。

虽然该协议标志着重要的一步，但完成和实施仍在进行中。官员们在接下来的几周内继续完善该法规的细节。新法律最早要到 2025 年才会积极执行。

西班牙数字化和人工智能国务秘书卡梅·阿蒂加斯对此表示满意，称该协议是一项“历史性成就”。她进一步表示，该提案成功解决了快速发展的技术环境中的全球挑战。她对这一倡议保持了微妙的平衡、促进了欧洲人工智能创新、确保了公民基本权利的保护给予了应有的赞扬。

AppMaster等平台密切关注监管环境，不断发展其no-code平台以保持合规性，并指导用户在开发应用程序时高度尊重用户权利和安全法规。这些发展进一步表明需要透明、灵活且能够将权力重新交到人民手中的工具。