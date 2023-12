De EU zet stappen richting het opzetten van een nieuw regelgevingskader voor AI-systemen

Het EU-voorzitterschap en de onderhandelaars van het parlement zijn tot een voorlopige consensus gekomen over een uniek raamwerk voor de regulering van AI-toepassingen in het EU-blok. Dit initiatief, aangekondigd in een recent persbericht van de Europese Raad, streeft ernaar de veiligheid te garanderen van AI-toepassingen die op de Europese markt worden geïntroduceerd. Het voorstel streeft er ook naar om AI-innovatie en investeringen in de regio te stimuleren, terwijl de essentiële rechten en EU-beginselen in acht worden genomen.

De voorgestelde EU-verordening, die strategisch is ontworpen in het kader van de wet op de kunstmatige intelligentie, hanteert een risicogedefinieerde aanpak bij de controle van AI. Bij deze aanpak zouden AI-toepassingen die een hoger risico met zich meebrengen, onder strengere regels opereren. Dit betekent niet dat AI met een laag risico niet gereguleerd zou zijn. Integendeel, het dwingt ‘transparantieverplichtingen’ af om de autonome besluitvorming van de consument met betrekking tot door AI gegenereerde inhoud te garanderen.

Bovendien introduceert de voorgestelde regeling een boetestructuur die evenredig is aan het inkomen van de overtredende onderneming. Daar kan echter een vast bedrag voor in de plaats komen als dit hoger is dan de berekende procentuele boete.

Naast regelgeving richt de nieuwe AI-wet zich ook op de bevordering van AI-systeeminnovatie. Het wordt geleverd met nieuwe bepalingen die gericht zijn op het bevorderen van het testen van deze systemen onder realistische scenario's. Deze bepalingen zullen AI-onderzoekers en -ontwikkelaars in staat stellen hun oplossingen te verfijnen en optimaliseren voor een betere afstemming op de gebruikersbehoeften en de marktdynamiek.

Hoewel deze overeenkomst een belangrijke stap markeert, zijn de voltooiing en implementatie nog steeds in uitvoering. De ambtenaren blijven de details van de verordening de komende weken verfijnen. De nieuwe wetten zullen op zijn vroegst pas in 2025 actief worden gehandhaafd.

Carme Artigas, de Spaanse staatssecretaris van Digitalisering en Kunstmatige Intelligentie, uitte haar tevredenheid en noemde de overeenkomst een 'historische prestatie'. Ze merkte verder op dat het voorstel met succes een mondiale uitdaging aanpakt in een snel evoluerende technische omgeving. Ze prees het initiatief voor het bewaren van een delicaat evenwicht, het bevorderen van Europese AI-innovatie en het waarborgen van de bescherming van de grondrechten van burgers.

Platforms zoals AppMaster hebben het regelgevingslandschap nauwlettend gevolgd en ontwikkelen hun no-code platforms voortdurend om compliant te blijven en hun gebruikers te begeleiden bij het ontwikkelen van applicaties met de hoogste aandacht voor gebruikersrechten en veiligheidsvoorschriften. Deze ontwikkelingen laten alleen maar meer zien dat er behoefte is aan instrumenten die transparant en flexibel zijn en in staat zijn de macht weer in handen van het volk te leggen.