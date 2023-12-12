ЕС продвигается к созданию новой нормативной базы для систем искусственного интеллекта

Представители президентства ЕС и парламента пришли к предварительному консенсусу относительно первой в своем роде структуры регулирования приложений ИИ в блоке ЕС. Эта инициатива, объявленная в недавнем пресс-релизе Европейского совета, направлена ​​на то, чтобы гарантировать безопасность приложений искусственного интеллекта, представленных на европейском рынке. Предложение также направлено на стимулирование инноваций и инвестиций в области искусственного интеллекта в регионе, соблюдая при этом основные права и принципы ЕС.

Предлагаемое постановление ЕС, стратегически разработанное в соответствии с законом об искусственном интеллекте, использует подход, основанный на определении риска, при контроле над ИИ. При таком подходе приложения ИИ, представляющие более высокий риск, будут работать по более строгим правилам. Это не означает, что ИИ с низким уровнем риска не будет регулироваться. Скорее, он навязывает «обязательства прозрачности», чтобы гарантировать автономное принятие решений потребителями относительно контента, созданного ИИ.

Кроме того, предлагаемое постановление вводит штрафную структуру, пропорциональную доходу компании-нарушителя. Однако фиксированная сумма может заменить эту сумму, если она превышает рассчитанный штраф в процентах.

Помимо регулирования, новый закон об искусственном интеллекте касается продвижения инноваций в системах искусственного интеллекта. Он содержит новые положения, направленные на содействие тестированию этих систем в реальных сценариях. Эти положения дадут исследователям и разработчикам искусственного интеллекта возможность совершенствовать и оптимизировать свои решения для лучшего соответствия потребностям пользователей и динамике рынка.

Хотя это соглашение является важным шагом, его завершение и реализация все еще находятся в стадии разработки. Чиновники продолжат уточнять детали регулирования в течение следующих недель. Новые законы не будут активно применяться самое раннее до 2025 года.

Выразив свое удовлетворение, Карме Артигас, государственный секретарь Испании по вопросам цифровизации и искусственного интеллекта, назвала соглашение «историческим достижением». Далее она отметила, что это предложение успешно решает глобальную проблему в быстро развивающейся технологической среде. Она отдала должное инициативе по поддержанию хрупкого баланса, продвижению европейских инноваций в области искусственного интеллекта и обеспечению защиты основных прав граждан.

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