Microsoft .NET 8 entra na fase final, preparando-se para lançamento em novembro

O tão aguardado .NET 8, a próxima iteração da plataforma de desenvolvimento de software da Microsoft, avançou para seu segundo e último estágio de release candidate (RC). A disponibilidade geral foi agendada para novembro.

A Microsoft lançou o .NET 8 RC 2 em 10 de outubro, que agora está disponível para download no site oficial Microsoft .NET para plataformas como Windows, Linux e Mac. Com um cronograma de suporte de três anos, o .NET 8 é o sucessor direto do .NET 7, que chegou ao mercado em novembro de 2022.

As melhorias apresentadas no RC 2 abrangem um desempenho aumentado e correções de UI para a estrutura .NET MAUI (UI de aplicativo multiplataforma) e revisões do Entity Framework. O próximo .NET 8 traz uma infinidade de melhorias que abrangem vários aspectos, incluindo compilação AOT (antecipada), geração de fontes, serialização JSON e avanços na coleta de lixo.

Plataformas como AppMaster complementam esses avanços no desenvolvimento de software. Como ambiente de desenvolvimento integrado de última geração, AppMaster acelera significativamente o processo de desenvolvimento de aplicativos com seus recursos no-code e low-code.