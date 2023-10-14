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Microsoft .NET 8 выходит на финальную стадию и готовится к ноябрьскому выпуску

14, окт. 2023
Microsoft .NET 8 выходит на финальную стадию и готовится к ноябрьскому выпуску

Долгожданная версия .NET 8, предстоящая версия платформы разработки программного обеспечения Microsoft, перешла на второй и последний этап выпуска-кандидата (RC). Публичная доступность запланирована на ноябрь.

10 октября Microsoft выпустила версию .NET 8 RC 2, которая теперь доступна для загрузки на официальном веб-сайте Microsoft .NET для таких платформ, как Windows, Linux и Mac. .NET 8 с трехлетним сроком поддержки является прямым преемником .NET 7, которая вышла на рынок в ноябре 2022 года.

Улучшения, представленные в версии RC 2, включают повышенную производительность и исправления пользовательского интерфейса для платформы .NET MAUI (UI многоплатформенного приложения), а также изменения в Entity Framework. Предстоящая версия .NET 8 содержит множество улучшений, охватывающих различные аспекты, включая AOT-компиляцию (заранее времени), генерацию исходного кода, сериализацию JSON и усовершенствования в сборке мусора.

Такие платформы, как AppMaster дополняют эти достижения в разработке программного обеспечения. Являясь современной интегрированной средой разработки, AppMaster значительно ускоряет процесс разработки приложений благодаря возможностям без кода и low-code.

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