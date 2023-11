Microsoft .NET 8 entra nella fase finale, preparandosi per il rilascio di novembre

L'attesissimo .NET 8, l'imminente iterazione della piattaforma di sviluppo software di Microsoft, è avanzato alla seconda e ultima fase di release candidate (RC). La disponibilità generale è prevista per novembre.

Microsoft ha rilasciato .NET 8 RC 2 il 10 ottobre, che ora è accessibile per il download sul sito Web ufficiale Microsoft .NET per piattaforme come Windows, Linux e Mac. Con una tempistica di supporto di tre anni, .NET 8 è il successore diretto di .NET 7, lanciato sul mercato nel novembre 2022.

I miglioramenti presenti in RC 2 comprendono prestazioni migliorate e correzioni dell'interfaccia utente per il framework .NET MAUI (interfaccia utente multipiattaforma) e revisioni di Entity Framework. L'imminente .NET 8 apporta numerosi miglioramenti che abbracciano vari aspetti, tra cui la compilazione AOT (in anticipo), la generazione di sorgenti, la serializzazione JSON e i progressi nella garbage collection.

