يدخل Microsoft .NET 8 إلى المرحلة النهائية، استعدادًا لإصدار نوفمبر

لقد تقدم الإصدار .NET 8 المرتقب، وهو التكرار القادم لمنصة تطوير برامج Microsoft، إلى مرحلة الإصدار الثاني والأخير (RC) المرشح. تمت جدولة التوفر العام في نوفمبر.

أصدرت Microsoft .NET 8 RC 2 في 10 أكتوبر، والذي أصبح الآن متاحًا للتنزيل على موقع Microsoft .NET الرسمي لمنصات مثل Windows وLinux وMac. مع جدول زمني للدعم مدته ثلاث سنوات، يعد .NET 8 هو الوريث المباشر لـ .NET 7، الذي تم طرحه في السوق في نوفمبر 2022.

تشمل التحسينات الواردة في RC 2 أداءً معززًا وإصلاحات لواجهة المستخدم لإطار عمل .NET MAUI (واجهة مستخدم التطبيقات متعددة المنصات) ومراجعات Entity Framework. يقدم .NET 8 القادم مجموعة كبيرة من التحسينات التي تشمل جوانب مختلفة بما في ذلك تجميع AOT (مسبقًا)، وإنشاء المصدر، وتسلسل JSON، والتطورات في جمع البيانات المهملة.

منصات مثل AppMaster تكمل هذه التطورات في تطوير البرمجيات. باعتبارها بيئة تطوير متكاملة ومتطورة، تعمل AppMaster على تسريع عملية تطوير التطبيقات بشكل كبير من خلال إمكانياتها التي لا تحتوي على تعليمات برمجية أو low-code.