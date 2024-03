Anthropic apresenta modelos de IA Claude 3 - um novo paradigma em IA intuitiva

Anthropic, uma empresa pioneira de IA nascida das mentes por trás OpenAI, revelou Claude 3 – um portfólio de próxima geração de modelos de IA, expandindo os domínios de possibilidades em várias aplicações do setor.

A suíte Claude 3, que abrange os modelos Haiku, Sonnet e Opus, representa um marco significativo, atendendo a necessidades distintas que vão desde a capacidade de resposta imediata até a inteligência avançada. Haiku, o mais ágil do trio, oferece resultados imediatos, ideal para interações instantâneas com o cliente, moderação rápida de conteúdo e otimizações logísticas. Sonnet, com sua construção média, atinge um equilíbrio harmonioso entre perspicácia e entusiasmo, adepto do processamento de dados multifacetados, da curadoria de sugestões de produtos sob medida e da inovação na geração de código. Enquanto isso, Opus, o auge da sofisticação, demonstra uma compreensão profunda e quase humana de instruções intrincadas e novas, revolucionando a automação de tarefas, revigorando a pesquisa com a formação de hipóteses criativas e elevando a análise de elementos visuais complexos a novos patamares.

As avaliações internas da Anthropic anunciam que o modelo Opus supera as capacidades do GPT-4 e Gemini 1.0 Ultra em todos os domínios testados. Seus irmãos Haiku e Sonnet estão lado a lado com seus contemporâneos, ocasionalmente superando a concorrência em benchmarks selecionados.

Distinguindo-se pelas suas capacidades de visão melhoradas, a gama Claude 3 decifra habilmente uma série de dados visuais, incluindo imagens e diagramas técnicos intrincados, anunciando uma vantagem para entidades empresariais que navegam frequentemente em documentos e apresentações carregadas de informação visual.

Além disso, os modelos mais recentes apresentam um discernimento refinado na resposta aos pedidos, reconhecendo e mitigando habilmente os danos, ao mesmo tempo que apresentam um declínio apreciável nas recusas desnecessárias – uma crítica frequentemente dirigida aos seus antecessores.

Atualmente, Opus e Sonnet enfeitam as prateleiras digitais, com o Haiku em breve se juntando às fileiras. A integração está em andamento, com o Sonnet abrindo o caminho, já acessível por meio Amazon Bedrock e do Vertex AI Model Garden do Google Cloud. Os restantes modelos deverão seguir o exemplo num futuro próximo.

Este avanço na IA pode atrair um novo aumento na adoção de plataformas no-code como o AppMaster , que democratizam o desenvolvimento de aplicativos, permitindo que até mesmo usuários não técnicos aproveitem os recursos de IA em suas soluções de software personalizadas.