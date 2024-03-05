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Anthropic 推出 Claude 3 AI 模型 - 直观 AI 的新范式

Mar 05, 2024
Anthropic 推出 Claude 3 AI 模型 - 直观 AI 的新范式

Anthropic是一家开创性的人工智能企业，诞生于OpenAI背后的思想，推出了 Claude 3 - 下一代人工智能模型组合，扩展了各种行业应用的可能性领域。

Claude 3 套件包括 Haiku、Sonnet 和 Opus 模型，标志着一个重要的里程碑，满足从快速响应到高级智能的不同需求。 Haiku 是这三者中最灵活的一个，可以立即提供结果，非常适合即时客户交互、快速内容审核和物流优化。 Sonnet 中等身材，在敏锐与敏捷之间取得了和谐的平衡，擅长处理多方面的数据、策划定制产品建议以及代码生成方面的创新。与此同时，Opus 是复杂性的顶峰，展示了对复杂而新颖的提示的深刻、近乎人类的理解，彻底改变了任务自动化，通过创造性假设的形成激发了研究，并将复杂视觉的分析提升到了新的高度。

Anthropic的内部评估预示着 Opus 模型在每个测试领域都超越了 GPT-4 和 Gemini 1.0 Ultra 的能力。它的兄弟姐妹 Haiku 和 Sonnet 与同时代的人并肩作战，有时在选定的基准测试中超越竞争对手。

Claude 3 系列以增强的视觉能力而著称，能够熟练地解读一系列视觉数据，包括图像和复杂的技术图表，这预示着经常浏览充满视觉信息的文档和演示文稿的企业实体的福音。

此外，最新的模型在处理请求方面表现出了敏锐的洞察力，能够熟练地识别和减轻伤害，同时在不必要的拒绝方面显着减少——这种批评经常针对他们的前辈。

目前，Opus 和 Sonnet 登上了数字书架，俳句很快也将加入这一行列。集成正在进行中，Sonnet 已铺平道路，可通过Amazon BedrockGoogle Cloud的 Vertex AI Model Garden 进行访问。其余型号也准备在不久的将来效仿。

人工智能的这一进步可能会进一步推动像AppMaster这样的no-code平台的采用，使应用程序开发民主化，甚至允许非技术用户在其定制软件解决方案中利用人工智能功能。

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