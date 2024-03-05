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Anthropic представляет модели искусственного интеллекта Claude 3 – новую парадигму интуитивного искусственного интеллекта

05, мар. 2024
Anthropic представляет модели искусственного интеллекта Claude 3 – новую парадигму интуитивного искусственного интеллекта

Anthropic, новаторское предприятие в области искусственного интеллекта, возникшее из умов OpenAI, представило Claude 3 — портфель моделей искусственного интеллекта следующего поколения, расширяющий возможности различных отраслевых приложений.

Пакет Claude 3, включающий модели Haiku, Sonnet и Opus, знаменует собой важную веху, удовлетворяя различные потребности, начиная от быстрого реагирования и заканчивая расширенным интеллектом. Haiku, самый ловкий из трех, обеспечивает немедленные результаты и идеально подходит для мгновенного взаимодействия с клиентами, быстрой модерации контента и оптимизации логистики. Sonnet, обладая средним размером, обеспечивает гармоничный баланс между проницательностью и оперативностью, умеет обрабатывать многогранные данные, разрабатывать индивидуальные предложения по продуктам и внедрять инновации в генерации кода. Между тем, Opus, вершина сложности, демонстрирует глубокое, почти человеческое понимание сложных и новых подсказок, совершая революцию в автоматизации задач, активизируя исследования с формированием творческих гипотез и поднимая анализ сложных визуальных эффектов на новую высоту.

Внутренние оценки Anthropic свидетельствуют о том, что модель Opus превосходит возможности GPT-4 и Gemini 1.0 Ultra во всех протестированных областях. Его братья и сестры Haiku и Sonnet стоят плечом к плечу с современниками, иногда превосходя конкурентов по некоторым критериям.

Отличаясь улучшенными возможностями зрения, линейка Claude 3 умело расшифровывает массив визуальных данных, включая изображения и сложные технические диаграммы, что является благом для корпоративных предприятий, часто просматривающих документы и презентации, насыщенные визуальной информацией.

Более того, последние модели демонстрируют утонченную проницательность в ответах на запросы, умело распознают и смягчают вред, одновременно демонстрируя заметное снижение количества ненужных отказов – критика, часто направленная в адрес их предшественников.

В настоящее время Opus и Sonnet украшают цифровые полки, а Haiku вскоре пополнит их ряды. Интеграция находится в стадии реализации, и Sonnet прокладывает путь, уже доступный через Amazon Bedrock и Vertex AI Model Garden в Google Cloud. Остальные модели готовы последовать этому примеру в ближайшем будущем.

Этот прогресс в области ИИ может повлечь за собой дальнейший всплеск внедрения платформ no-code, таких как AppMaster , которые демократизируют разработку приложений, позволяя даже нетехническим пользователям использовать возможности ИИ в своих индивидуальных программных решениях.

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