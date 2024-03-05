تقدم Anthropic نماذج Claude 3 للذكاء الاصطناعي - نموذج جديد في الذكاء الاصطناعي البديهي

Anthropic ، وهي مؤسسة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي انبثقت من العقول التي تقف وراء OpenAI ، عن Claude 3 - وهي مجموعة من الجيل التالي من نماذج الذكاء الاصطناعي، تعمل على توسيع مجالات الإمكانية عبر تطبيقات الصناعة المختلفة.

تمثل مجموعة Claude 3، التي تشمل نماذج Haiku وSonnet وOpus، علامة بارزة في تلبية الاحتياجات المتميزة التي تتراوح من الاستجابة السريعة إلى الذكاء المتقدم. تقدم Haiku، وهي الأذكى بين الثلاثة، نتائج فورية، ومناسبة بشكل مثالي للتفاعلات الفورية مع العملاء، والإشراف السريع على المحتوى، وتحسين الخدمات اللوجستية. تحقق Sonnet، ببنيتها المتوسطة، توازنًا متناغمًا بين الفطنة والسرعة، وهي بارعة في معالجة البيانات متعددة الأوجه، وتنظيم اقتراحات المنتجات المخصصة، والابتكار في إنشاء الأكواد البرمجية. وفي الوقت نفسه، يُظهر Opus، قمة التطور، فهمًا عميقًا شبه بشري للمطالبات المعقدة والجديدة، مما يُحدث ثورة في أتمتة المهام، وينشط البحث من خلال تكوين الفرضيات الإبداعية، ويرفع تحليل الصور المرئية المعقدة إلى آفاق جديدة.

تبشر تقييمات Anthropic الداخلية بأن نموذج Opus يفوق قدرات GPT-4 وGemini 1.0 Ultra في كل مجال تم اختباره. يقف أشقاؤها هايكو وسونيت جنبًا إلى جنب مع المعاصرين، ويتفوقون أحيانًا على المنافسة عبر معايير مختارة.

تتميز مجموعة Claude 3 بكفاءات الرؤية المحسنة، حيث تقوم بفك تشفير مجموعة من البيانات المرئية ببراعة، بما في ذلك الصور والرسوم البيانية الفنية المعقدة، مما يبشر بنعمة كيانات المؤسسات التي تتنقل بشكل متكرر في المستندات والعروض التقديمية المحملة بالمعلومات المرئية.

وعلاوة على ذلك، تُظهر أحدث النماذج تمييزاً دقيقاً في تقديم الطلبات، والتعرف ببراعة على الضرر وتخفيفه، في حين تُظهر انخفاضاً ملموساً في حالات الرفض غير الضرورية ــ وهو النقد الذي يوجه غالباً إلى أسلافها.

حاليًا، تزين Opus وSonnet الرفوف الرقمية، مع انضمام Haiku قريبًا إلى صفوفهما. التكامل جارٍ، حيث تمهد Sonnet الطريق، ويمكن الوصول إليه بالفعل من خلال Amazon Bedrock وVertex AI Model Garden من Google Cloud. ومن المتوقع أن تحذو النماذج المتبقية حذوها في المستقبل القريب.

قد يؤدي هذا التقدم في الذكاء الاصطناعي إلى زيادة أخرى في اعتماد المنصات no-code مثل AppMaster التي تعمل على إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير التطبيقات، مما يسمح حتى للمستخدمين غير التقنيين بالاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في حلولهم البرمجية المخصصة.