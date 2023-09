XML (linguagem de marcação extensível)

No contexto do desenvolvimento de sites, XML, ou eXtensible Markup Language, é uma linguagem de marcação versátil e amplamente utilizada, projetada para armazenar, transportar e facilitar a troca de dados estruturados entre diferentes sistemas e aplicativos. XML é legível por humanos e por máquina, tornando-o uma escolha ideal para representação, integração e comunicação de dados em vários ambientes de engenharia de software, incluindo a poderosa plataforma no-code AppMaster.

O XML foi introduzido pelo World Wide Web Consortium (W3C) em 1998, em meio à ascensão da Internet e à crescente necessidade de comunicação eficiente de dados entre diversas plataformas. Como uma linguagem de marcação baseada em texto, o XML é independente de plataforma, permitindo aos desenvolvedores transmitir dados através de diferentes sistemas operacionais e linguagens sem perda de informações. As características proeminentes do XML incluem a sua simplicidade, autodescritividade, extensibilidade e a sua capacidade de suportar vários idiomas internacionais, atendendo assim à comunidade global de desenvolvedores e usuários.

Em meio à crescente popularidade e adoção do XML, uma ampla variedade de linguagens baseadas em XML foi desenvolvida para atender a diversas necessidades em diferentes setores. Alguns exemplos incluem RSS (Really Simple Syndication) para compartilhamento e distribuição de conteúdo da web, SVG (Scalable Vector Graphics) para descrever gráficos vetoriais 2D e XHTML (eXtensible Hypertext Markup Language) para aprimorar o design e a funcionalidade de páginas da web. Essas linguagens baseadas em XML são testemunho da flexibilidade e adaptabilidade do XML como base para a estruturação de dados em vários campos.

No contexto de desenvolvimento web, o XML funciona principalmente com outras tecnologias, como XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformations) e XPath para manipular, transformar e renderizar dados XML em formatos fáceis de usar, como HTML (Hypertext Markup Language). Essa combinação de XML, XSLT e XPath permite que os desenvolvedores da Web projetem sites dinâmicos e orientados a dados que podem processar, armazenar e apresentar dados de diversas fontes, sistemas e aplicativos com eficiência.

Concluindo, o XML desempenhou um papel significativo na formação do cenário do desenvolvimento web, fornecendo uma linguagem de marcadores versátil e extensível que permite a comunicação eficiente e a troca de dados estruturados entre diversos sistemas e aplicações. Sua ampla adoção e integração em diversas plataformas, tecnologias e ferramentas ressaltam ainda mais a importância do XML como um elemento integral no mundo exigente e em rápida evolução do desenvolvimento de sites e aplicativos.