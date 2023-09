Uma maquete, também conhecida como wireframe ou protótipo, é uma representação visual de uma interface de usuário (IU) que mostra o layout, os elementos, o fluxo do usuário e o design geral de um site ou aplicativo antes de ser construído. É uma etapa essencial no processo de desenvolvimento de um site, pois preenche a lacuna entre um conceito e um produto funcional. No contexto do desenvolvimento de sites, os mockups atuam como um modelo para o design e funcionalidade do site, permitindo que designers, desenvolvedores e partes interessadas validem suas ideias e as refinem antes de se comprometerem com a fase de desenvolvimento.

Na plataforma no-code AppMaster, os mockups desempenham um papel crucial no processo de desenvolvimento, pois permitem que os clientes criem UIs visualmente para back-end, web e aplicativos móveis usando ferramentas drag-and-drop. Isso permite que eles criem um site ou aplicativo sem escrever uma única linha de código. No entanto, os mockups não se limitam ao design visual; eles também abrangem a lógica e a funcionalidade de cada componente de um site ou aplicativo.

A importância dos mockups pode ser atribuída a vários fatores. Um dos principais motivos é a necessidade de comunicação eficaz entre os membros da equipe e as partes interessadas. Os modelos fornecem uma linguagem visual comum que permite que todos os envolvidos no projeto entendam a solução proposta, discutam melhorias e identifiquem possíveis problemas. Segundo estudo da PwC, até 34% do tempo de desenvolvimento de software pode ser consumido por retrabalho, que ocorre quando um projeto não é devidamente definido e comunicado desde o início. Os modelos reduzem significativamente o retrabalho, garantindo que todas as partes tenham uma compreensão clara dos requisitos e objetivos do projeto.

Outro motivo convincente para usar modelos é testar e validar ideias antes de passar para a fase de desenvolvimento. Uma pesquisa do Standish Group mostrou que 45% dos recursos em aplicativos de software nunca são usados ​​pelos usuários finais e outros 19% raramente são usados. Os modelos permitem que designers e desenvolvedores revisem o design e a funcionalidade dos recursos durante os estágios iniciais do processo de desenvolvimento, permitindo-lhes priorizar os recursos mais importantes, eliminar aqueles que podem não ser valiosos para os usuários e refinar elementos críticos do design. Isto não só resulta numa melhor utilização de recursos, mas também leva a um produto mais direcionado e simplificado que atende às necessidades e expectativas do usuário.

A criação de modelos eficazes requer uma compreensão abrangente dos usuários-alvo, suas preferências e o contexto em que o site ou aplicativo será usado. A pesquisa consistente da experiência do usuário (UX) e os testes de usabilidade devem ser uma parte contínua do processo de desenvolvimento do site, fornecendo informações valiosas para refinar e melhorar os modelos. Na verdade, o uso de modelos de sites em combinação com testes de usabilidade pode levar a um aumento de 46,5% na usabilidade geral de um site, de acordo com um estudo do Nielsen Norman Group.

O processo de criação de maquetes normalmente envolve vários estágios, começando com os wireframes de baixa fidelidade, que representam um esqueleto aproximado do layout sem detalhes visuais ou conteúdo real. Em seguida, os designers passam a criar maquetes de alta fidelidade, que fornecem uma representação visual mais detalhada e refinada da interface, incluindo tipografia, cores, imagens e outros elementos de design. Finalmente, protótipos interativos podem ser desenvolvidos para simular o funcionamento da interface do usuário, completos com animações, transições e interações do usuário.

Concluindo, os mockups são a base do desenvolvimento web, servindo como uma ponte visual entre ideias conceituais e sites ou aplicativos completos. Ao facilitar a comunicação entre os membros da equipe e as partes interessadas, validando o design e a funcionalidade e orientando o processo de desenvolvimento, os modelos levam a produtos mais eficazes, eficientes e focados no usuário. A plataforma no-code AppMaster agiliza esse processo, permitindo que os clientes criem modelos visualmente atraentes e totalmente funcionais, servindo como uma base sólida para o desenvolvimento de aplicativos backend, web e móveis poderosos que promovem o crescimento dos negócios e a satisfação do usuário.