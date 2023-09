Um pipeline de implantação refere-se ao processo e à infraestrutura tecnológica em que as alterações de código de um aplicativo são movidas do ambiente de desenvolvimento para o ambiente de produção. No contexto do desenvolvimento de software, o pipeline de implantação facilita a automação e o gerenciamento de tarefas relacionadas à construção, teste e implantação de aplicativos de software. Isso garante uma maneira consistente, confiável e eficiente de fornecer atualizações e melhorias de software aos usuários finais. Frequentemente utilizado em conjunto com metodologias de integração contínua e entrega contínua (CI/CD), um pipeline de implantação visa minimizar riscos, erros humanos e tempo de inatividade, ao mesmo tempo que maximiza a qualidade do código e a velocidade de lançamento.

Um pipeline de implantação bem estruturado incorpora vários estágios para permitir a progressão contínua do desenvolvimento do código até a produção. Esses estágios podem incluir desenvolvimento de código, controle de versão, construção e compilação, testes unitários, testes de integração, testes de sistema, testes de aceitação e implantação de produção. Um aspecto fundamental de um pipeline de implantação é o foco na automação. Ao automatizar tarefas, os desenvolvedores podem gastar mais tempo em novos recursos e melhorias e menos tempo lidando com processos manuais e possíveis erros.

Por exemplo, a plataforma no-code AppMaster automatiza o processo de desenvolvimento e implantação de aplicativos, gerando código-fonte para aplicativos back-end, web e móveis, compilando aplicativos, executando testes, empacotando aplicativos em contêineres Docker e implantando-os na nuvem. A cada mudança no blueprint do aplicativo, a plataforma gera um novo conjunto de aplicativos em um período de 30 segundos, garantindo rápida iteração e desenvolvimento sem dívidas técnicas. Isso também elimina a preocupação com problemas de compatibilidade ou dependências desatualizadas, já que os aplicativos são sempre gerados do zero.

Um bom exemplo dos benefícios de um pipeline de implantação vem da pesquisa conduzida pela Puppet e DORA (DevOps Research and Assessment) em seus Relatórios de Estado de DevOps. Eles identificaram que organizações de alto desempenho que integram pipelines de implantação tiveram implantações de software 46 vezes mais frequentes e prazos de mudança 440 vezes mais rápidos do que organizações de baixo desempenho. Além disso, esses profissionais de alto desempenho conseguiram se recuperar de falhas 96 vezes mais rápido e tiveram uma taxa de falhas de alterações cinco vezes menor quando comparada a organizações sem uma implementação eficaz de pipeline de implantação.

Além disso, os pipelines de implantação podem ajudar a eliminar os chamados “fatores humanos”, como procedimentos inconsistentes, erros manuais e preconceitos, que podem causar atrasos e custos adicionais no ciclo de desenvolvimento de software. Como resultado, a automação fornecida pelos pipelines de implantação pode levar a economias de custos significativas, reduzindo a necessidade de recursos dedicados, como administradores de servidores e equipes dedicadas de controle de qualidade.

Os pipelines de implantação podem ser construídos de várias maneiras, dependendo da infraestrutura da organização, da pilha de tecnologia preferida e dos recursos disponíveis. Muitas ferramentas e plataformas populares podem ser integradas em um pipeline de implantação, incluindo sistemas de controle de versão como Git, sistemas de construção como Jenkins e Travis CI, plataformas de conteinerização como Docker e provedores de nuvem como AWS e Azure. Além disso, as organizações podem implementar pipelines personalizados adaptados aos seus requisitos e restrições específicos, proporcionando assim flexibilidade e controlo adicionais sobre o processo de implementação.

À medida que as práticas de desenvolvimento de software continuam a evoluir, os pipelines de implantação provavelmente se tornarão ainda mais críticos e onipresentes no setor. As futuras tecnologias e tendências, como a arquitetura de microsserviços, a computação sem servidor e a orquestração de contêineres, destacarão ainda mais a importância de pipelines de implantação eficientes para garantir entrega, escalabilidade e resiliência contínuas dos aplicativos.

Concluindo, os pipelines de implantação representam um elemento crucial no ciclo de vida de desenvolvimento de software moderno, permitindo que as organizações simplifiquem seus processos de desenvolvimento, teste e implantação, automatizando tarefas cruciais e minimizando a intervenção humana. Ao aproveitar os pipelines de implantação, as empresas podem alcançar ciclos de lançamento mais rápidos, maior inovação, custos reduzidos e uma infraestrutura mais elástica e escalável, proporcionando, em última análise, uma experiência superior aos seus clientes. Como parte da estratégia geral de DevOps de uma organização, a implementação de um pipeline de implantação robusto tornou-se um fator-chave para manter a vantagem competitiva no atual cenário de software em rápida evolução.