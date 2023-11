No contexto da modelagem de dados, um "Armazenamento de Documentos" é um tipo de banco de dados NoSQL projetado para armazenar, recuperar e gerenciar informações orientadas a documentos em um formato semiestruturado. Ao contrário dos bancos de dados relacionais tradicionais que armazenam dados em tabelas com linhas e colunas, os armazenamentos de documentos usam documentos como unidade de armazenamento principal. Esses documentos podem ser armazenados em vários formatos, como JSON, BSON ou XML. O modelo Document Store oferece uma abordagem flexível e sem esquema para o gerenciamento de dados, o que é particularmente útil ao lidar com estruturas de dados em rápida evolução ou quando um esquema claro não é definido desde o início. Essa flexibilidade permite armazenamento e gerenciamento eficientes de diversos tipos de dados no mesmo sistema de banco de dados, levando a maior facilidade de uso, desempenho e escalabilidade.

Um dos armazenamentos de documentos mais populares é o MongoDB, amplamente escolhido por sua alta disponibilidade, distribuição e recursos de desempenho. Outros exemplos notáveis ​​incluem Couchbase, RavenDB e DocumentDB da Amazon Web Services (AWS), entre outros. A popularidade dos bancos de dados de armazenamento de documentos está crescendo rapidamente, com o Statista relatando que, em 2021, 34,3% dos profissionais de TI pesquisados ​​em todo o mundo afirmaram contar com armazenamentos de documentos em seus respectivos projetos.

Dentro do domínio do AppMaster, uma poderosa plataforma no-code para a criação de aplicativos backend, web e móveis, os bancos de dados de armazenamento de documentos podem servir como uma parte essencial da arquitetura de um aplicativo. Como a plataforma permite que os clientes projetem visualmente modelos de dados, lógica de negócios e interfaces de usuário, a incorporação de bancos de dados de armazenamento de documentos como solução de armazenamento principal oferece benefícios adicionais quando se trata de desenvolvimento, desempenho e escalabilidade de aplicativos.

Existem vários recursos e benefícios importantes no uso de bancos de dados de armazenamento de documentos na modelagem de dados e desenvolvimento de aplicativos na plataforma AppMaster:

1. Esquema flexível: conforme mencionado anteriormente, os bancos de dados de armazenamento de documentos fornecem uma abordagem sem esquema para modelagem de dados, o que permite o tratamento contínuo de diversos tipos e estruturas de dados. Essa flexibilidade simplifica o processo de integração de novas fontes de dados, adaptação à evolução dos requisitos de dados e experimentação de diferentes designs de modelos de dados.

2. Desempenho escalonável: Os bancos de dados de armazenamento de documentos geralmente são projetados para oferecer alta disponibilidade, distribuição e desempenho. Eles podem ser facilmente dimensionados horizontalmente adicionando mais nós ao sistema, resultando em maior desempenho de leitura e gravação. Esse recurso é particularmente benéfico para casos de uso corporativos e de alta carga ao trabalhar com aplicativos gerados pelo AppMaster.

3. Suporte para tipos de dados complexos: bancos de dados de armazenamento de documentos suportam inerentemente estruturas de dados hierárquicas e aninhadas. Esse suporte para relacionamentos aninhados e campos com valores múltiplos facilita a modelagem de tipos de dados complexos, como categorias hierárquicas, estruturas de redes sociais ou informações geoespaciais.

4. Consultas rápidas e ad hoc: Os bancos de dados de armazenamento de documentos geralmente incluem recursos de consulta poderosos, que permitem aos desenvolvedores realizar consultas ad hoc em documentos sem a necessidade de índices predefinidos ou restrições de esquema. Esse recurso é útil para desenvolvedores que estão explorando os dados e criando ferramentas analíticas com base nas informações armazenadas.

5. Integração com estruturas de desenvolvimento modernas: Como AppMaster gera aplicativos reais usando estruturas modernas como Go, Vue3, Kotlin e Jetpack Compose, os bancos de dados de armazenamento de documentos integram-se bem com essas tecnologias, garantindo acesso e manipulação de dados contínuos. Além disso, os aplicativos gerados pelo AppMaster podem funcionar com qualquer banco de dados compatível com Postgresql como banco de dados primário, expandindo ainda mais o escopo potencial para aproveitar ainda mais os bancos de dados de armazenamento de documentos.

Concluindo, os bancos de dados de armazenamento de documentos desempenham um papel essencial no contexto de modelagem de dados, especialmente na plataforma no-code AppMaster. Seu esquema flexível, escalabilidade, suporte para tipos de dados complexos e poderosos recursos de consulta os tornam a escolha ideal para vários cenários de desenvolvimento de aplicativos. Com os modelos de dados, lógica de negócios e interfaces de usuário visualmente projetados AppMaster, a incorporação de bancos de dados de armazenamento de documentos como a solução de armazenamento principal ajuda os clientes a criar aplicativos eficientes, de alto desempenho e escaláveis, atendendo a uma ampla gama de casos de uso em todos os setores e setores.