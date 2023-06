O sector FinTech e a necessidade de soluções ágeis

O sector da tecnologia financeira (FinTech) registou um enorme crescimento nos últimos anos. As instituições financeiras tradicionais, bem como as startups inovadoras, estão a tirar partido da tecnologia para fornecer serviços mais eficientes, económicos e centrados no cliente. Com o ritmo acelerado da mudança e um cenário regulamentar em constante evolução, as empresas do sector FinTech precisam de ferramentas e plataformas que lhes permitam ser ágeis, responsivas e capazes de fornecer valor aos seus clientes rapidamente.

No competitivo mercado FinTech, a capacidade de desenvolver e lançar rapidamente novos produtos e serviços é crucial para a sobrevivência. As empresas FinTech devem inovar de forma consistente para acompanhar as mudanças nas demandas dos clientes e ficar à frente dos concorrentes. Para tal, é necessária uma abordagem ágil ao desenvolvimento de software, centrada no fornecimento de soluções que satisfaçam as necessidades dos clientes e evoluam com o ecossistema financeiro em constante mudança. As metodologias tradicionais de desenvolvimento de software exigem frequentemente ciclos de desenvolvimento longos, recursos significativos e competências de codificação alargadas. Este facto dificulta a rápida adaptação dos prestadores de serviços financeiros às novas oportunidades e ameaças. Por conseguinte, existe uma procura crescente de ferramentas e estruturas alternativas que possam acelerar o desenvolvimento de soluções digitais na FinTech.

O papel das plataformas No-Code na FinTech

As plataformassem código estão a emergir como um factor de mudança na indústria FinTech. Proporcionam às empresas uma forma de criar aplicações de software sem a necessidade de competências tradicionais de codificação ou programação. Ao utilizar interfaces visuais, elementos de design de arrastar e largar e modelos pré-construídos, as plataformas no-code permitem que os utilizadores técnicos e não técnicos criem e implementem aplicações rapidamente. As empresas FinTech podem beneficiar significativamente da adopção de soluções no-code para criar uma vasta gama de aplicações financeiras, desde aplicações bancárias móveis e ferramentas de processamento de pagamentos a plataformas de investimento e sistemas de informação.

Ao eliminar a complexidade da codificação, as plataformas no-code permitem que os prestadores de serviços financeiros se concentrem nos seus serviços principais e forneçam produtos digitais inovadores com um tempo de colocação no mercado reduzido. Com as plataformas no-code, as empresas FinTech podem alcançar agilidade digital, simplificando os processos de desenvolvimento, iterando rapidamente e adaptando-se a novas tecnologias e regulamentos no cenário financeiro em constante mudança. Isso dá aos provedores de serviços financeiros uma vantagem competitiva e permite que eles fiquem à frente dos novos desenvolvimentos e atendam às demandas dos clientes.

Benefícios da integração das soluções No-Code na FinTech

Existem vários benefícios tangíveis da integração das soluções no-code no processo de desenvolvimento da FinTech.

Tempo de colocação no mercado mais rápido: as plataformas No-code aceleram o desenvolvimento de aplicações, eliminando a necessidade de codificação tradicional, reduzindo o tempo gasto na codificação e na correcção de erros. Isso permite que as empresas FinTech coloquem seus produtos e serviços no mercado mais rapidamente e capitalizem as oportunidades emergentes.

as plataformas aceleram o desenvolvimento de aplicações, eliminando a necessidade de codificação tradicional, reduzindo o tempo gasto na codificação e na correcção de erros. Isso permite que as empresas FinTech coloquem seus produtos e serviços no mercado mais rapidamente e capitalizem as oportunidades emergentes. Poupança de custos: as soluções No-code podem reduzir significativamente os custos de desenvolvimento, minimizando a necessidade de recursos extensivos de programadores. Essa economia de custos pode ser repassada aos clientes na forma de preços mais competitivos, melhorando também os resultados financeiros da empresa.

as soluções podem reduzir significativamente os custos de desenvolvimento, minimizando a necessidade de recursos extensivos de programadores. Essa economia de custos pode ser repassada aos clientes na forma de preços mais competitivos, melhorando também os resultados financeiros da empresa. Aumento da inovação: Ao reduzir as barreiras à entrada para a criação de produtos financeiros digitais, as plataformas no-code democratizam o processo de desenvolvimento e promovem a inovação em todo o ecossistema FinTech. Empresas de todos os tamanhos podem aproveitar esse potencial criativo para criar novas soluções que atendam a nichos de mercado e atendam às necessidades dos clientes.

Ao reduzir as barreiras à entrada para a criação de produtos financeiros digitais, as plataformas democratizam o processo de desenvolvimento e promovem a inovação em todo o ecossistema FinTech. Empresas de todos os tamanhos podem aproveitar esse potencial criativo para criar novas soluções que atendam a nichos de mercado e atendam às necessidades dos clientes. Capacitar os membros não técnicos da equipa: as plataformas No-code permitem que os membros não técnicos da equipa contribuam activamente para o processo de desenvolvimento. Isto incentiva a colaboração entre vários departamentos, tais como marketing, vendas e operações, e garante que o produto final está em conformidade com os objectivos comerciais e as preferências dos utilizadores.

as plataformas permitem que os membros não técnicos da equipa contribuam activamente para o processo de desenvolvimento. Isto incentiva a colaboração entre vários departamentos, tais como marketing, vendas e operações, e garante que o produto final está em conformidade com os objectivos comerciais e as preferências dos utilizadores. Segurança e conformidade melhoradas: As plataformas no-code modernas são concebidas tendo em conta a segurança e a conformidade. Oferecem mecanismos integrados de encriptação, autenticação e pistas de auditoria para garantir que as aplicações financeiras cumprem as normas e regulamentos do sector.

As plataformas modernas são concebidas tendo em conta a segurança e a conformidade. Oferecem mecanismos integrados de encriptação, autenticação e pistas de auditoria para garantir que as aplicações financeiras cumprem as normas e regulamentos do sector. Integração com sistemas existentes: as plataformas No-code fornecem frequentemente capacidades de integração, permitindo que os fornecedores de serviços financeiros liguem as suas aplicações no-code a sistemas existentes e serviços de terceiros, criando experiências digitais personalizadas e sem descontinuidades para os seus clientes.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Ao adoptar soluções no-code, as empresas FinTech podem desbloquear inúmeros benefícios que lhes permitem manter-se à frente no competitivo mercado financeiro, impulsionar a inovação e criar mais valor para os seus clientes. Com a rápida evolução do cenário FinTech, a integração das plataformas no-code está a tornar-se cada vez mais essencial para as empresas que procuram adaptar-se rapidamente e manter uma vantagem competitiva.

Casos de uso: Como o No-Code está a perturbar os serviços financeiros

No-code As plataformas de software da Web deram origem a uma nova onda de inovação no sector FinTech. Ao remover as barreiras associadas aos métodos de desenvolvimento tradicionais, o no-code tornou mais fácil e mais acessível para as empresas criar e implementar aplicações e serviços financeiros. Aqui estão alguns casos de uso predominantes para no-code no setor FinTech:

Sistemas de gestão de empréstimos

Com as plataformas no-code, as empresas FinTech podem criar sistemas abrangentes de gestão de empréstimos (LMS) sem código. Esses sistemas permitem que as empresas automatizem os processos de originação, subscrição, serviço e cobrança de empréstimos, mantendo a conformidade com os regulamentos do setor. Ao reduzir os esforços manuais, as soluções LMS baseadas em no-code simplificam as operações, minimizam os erros humanos e permitem um processo de concessão de empréstimos mais rápido e eficiente.

Aplicações bancárias móveis

No-code Plataformas como AppMaster fornecem ferramentas para criar aplicações bancárias móveis de fácil utilização sem programação tradicional. Estas aplicações podem incluir funcionalidades como a gestão de contas, o acompanhamento de transacções, a elaboração de orçamentos e a definição de objectivos financeiros. Ao permitir que os clientes acedam aos seus dados financeiros em movimento, as aplicações bancárias móveis permitem que os indivíduos assumam o controlo da sua vida financeira e tomem decisões informadas.

Plataformas de investimento

Utilizando no-code, as empresas FinTech podem conceber e implementar plataformas de investimento para atender tanto a investidores individuais como institucionais. Estas plataformas podem facilitar a gestão de carteiras, a execução de transacções e a análise, fornecendo aos utilizadores as ferramentas de que necessitam para tomar decisões de investimento informadas. Para além disso, estas plataformas podem incluir funcionalidades como os robo-consultores para recomendações de investimento personalizadas.

Ferramentas de processamento de pagamentos

No-code As plataformas de processamento de pagamentos permitem às empresas FinTech criar aplicações de processamento de pagamentos que facilitam a gestão e o processamento de pagamentos por parte de empresas e consumidores. Ao integrar vários gateways de pagamento e métodos de pagamento, as empresas podem criar experiências de checkout perfeitas e reduzir as taxas de abandono do carrinho.

Relatórios e análises financeiras

A tomada de decisões com base em dados é crucial para o sucesso das empresas FinTech. As plataformas No-code podem ser utilizadas para desenvolver ferramentas de relatórios financeiros que acompanham os principais indicadores de desempenho (KPI) e fornecem às partes interessadas informações em tempo real, permitindo decisões informadas com base em dados exactos.

Como AppMaster está a capacitar as empresas FinTech com No-Code

A AppMaster é uma plataforma líder sem código que está a transformar a forma como as empresas FinTech constroem e implementam as suas aplicações. Com seu poderoso conjunto de ferramentas, o AppMaster permite que as empresas criem aplicativos da Web, móveis e de back-end rapidamente, sem a necessidade de um amplo conhecimento de codificação. Eis algumas formas como AppMaster está a capacitar as empresas FinTech com no-code:

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Modelos de dados visuais e concepção de processos empresariais

AppMaster simplifica a criação de aplicações de backend, permitindo aos utilizadores criar visualmente modelos de dados (esquema de base de dados) e lógica empresarial através do Business Process Designer. Isto elimina a necessidade de os programadores escreverem manualmente código para definir estruturas de dados e regras de negócio, poupando tempo e esforço.

Segurança e conformidade em vários níveis

AppMaster O software de gestão de dados da Microsoft compreende a importância crítica da segurança e da conformidade no sector FinTech. A plataforma fornece recursos de segurança integrados, como criptografia, autenticação e trilhas de auditoria, garantindo que os aplicativos FinTech sigam os padrões e as práticas recomendadas do setor.

API REST e pontos de extremidade WSS

AppMaster permite que as empresas FinTech liguem as suas aplicações no-code a sistemas existentes e serviços de terceiros através da geração de API RES T e WSS endpoints. Isto melhora a interoperabilidade das soluções implementadas e maximiza a sua utilidade em diferentes casos de utilização.

Prototipagem e implementação rápidas

AppMaster reduz drasticamente o tempo e os recursos necessários para criar e implementar aplicações FinTech. Com as ferramentas visuais da plataforma, os programadores cidadãos e o pessoal não técnico podem conceber e criar protótipos de aplicações rapidamente, permitindo que as empresas respondam mais rapidamente às exigências do mercado e capitalizem novas oportunidades.

Código-fonte e alojamento no local

Com as subscrições Business e Enterprise do AppMaster, as empresas FinTech têm a opção de obter ficheiros binários executáveis ou código-fonte e alojar aplicações no local. Isto proporciona às empresas um maior controlo sobre as suas soluções FinTech e garante que podem cumprir os requisitos regulamentares.

Como começar: Adopção de No-Code para o seu negócio FinTech

Para aproveitar todo o potencial das plataformas no-code como AppMaster no seu negócio FinTech, siga estes passos:

Defina os seus objectivos e âmbito: Delineie claramente os seus objectivos comerciais, concentrando-se nas soluções FinTech específicas que pretende criar ou melhorar. Não se esqueça de considerar quais os aspectos da sua operação que mais beneficiariam do processo de desenvolvimento simplificado oferecido pelas plataformas no-code . Avalie as plataformas No-Code : Pesquise diferentes plataformas no-code para encontrar uma que se alinhe com as suas necessidades comerciais e requisitos do sector. Procure plataformas com fortes recursos de segurança, ferramentas integradas para soluções específicas da FinTech e histórias de sucesso de clientes no setor. Formar a sua equipa: Atribua recursos para formar a sua equipa na utilização da plataforma no-code . Idealmente, escolha uma plataforma com um programa de aprendizagem abrangente como AppMaster , que oferece uma subscrição gratuita "Learn & Explore" para novos utilizadores e testes da plataforma. Desenvolva e faça iterações: Comece a criar as suas aplicações FinTech utilizando a plataforma no-code . Envolva-se no desenvolvimento iterativo e teste as aplicações ao longo do processo - procurando feedback do utilizador final, fazendo melhorias e aproveitando as capacidades da plataforma para acelerar o desenvolvimento. Integrar e implementar: Quando as suas aplicações FinTech estiverem concluídas, integre-as nos sistemas existentes e nos serviços de terceiros para obter fluxos de trabalho e processos perfeitos. Implemente as suas aplicações nos ambientes necessários, tais como web, móvel ou backend, para garantir uma ampla acessibilidade ao seu público-alvo.

Ao seguir estes passos, a sua empresa FinTech pode aproveitar o poder das plataformas no-code como AppMaster e revolucionar as suas ofertas, reforçando a agilidade e fornecendo soluções inovadoras no sector financeiro em constante evolução.