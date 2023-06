Porquê uma aplicação de lista de compras?

Uma aplicação de lista de compras simplifica a experiência de compras de supermercado, fornecendo uma forma conveniente e organizada de criar, gerir e partilhar as suas listas de compras. Com os smartphones a tornarem-se uma parte indispensável das nossas vidas, uma aplicação de lista de compras pode poupar tempo, reduzir as hipóteses de se esquecer de artigos e ajudá-lo a respeitar o seu orçamento. Ao criar a sua própria aplicação de lista de compras, pode personalizar a experiência, adicionar funcionalidades que respondem especificamente às suas necessidades e evitar a utilização de várias aplicações com funcionalidades que se sobrepõem.

Fonte da imagem: Dribble. Autor: Mateusz Nieckarz

Para além de satisfazer as suas necessidades de compras de supermercado, a criação de uma aplicação de lista de compras é uma excelente oportunidade para aprender sobre plataformas de desenvolvimento sem código, adquirir competências práticas de desenvolvimento de aplicações e desenvolver a sua experiência em design UI/UX. Com as plataformas no-code como a AppMaster.io, não é necessária experiência em programação para criar uma aplicação de lista de compras funcional e com aspecto profissional, o que a torna um projecto ideal tanto para programadores novatos como para programadores experientes.

Escolhendo a plataforma No-Code certa

A selecção de uma plataforma no-code adequada é crucial para o sucesso da sua aplicação de lista de compras. Há vários factores a considerar ao avaliar as plataformas de desenvolvimento no-code:

Facilidade de utilização: Opte por uma plataforma com uma interface intuitiva, tutoriais fáceis de compreender e uma grande quantidade de recursos para o ajudar a começar. Isto facilita a criação, a manutenção e a actualização da aplicação.

Opte por uma plataforma com uma interface intuitiva, tutoriais fáceis de compreender e uma grande quantidade de recursos para o ajudar a começar. Isto facilita a criação, a manutenção e a actualização da aplicação. Preço: Considere o custo da plataforma em relação ao seu orçamento e aos objectivos de desenvolvimento da aplicação. Compare os recursos oferecidos em vários planos de assinatura para tomar uma decisão informada.

Considere o custo da plataforma em relação ao seu orçamento e aos objectivos de desenvolvimento da aplicação. Compare os recursos oferecidos em vários planos de assinatura para tomar uma decisão informada. Personalização: Procure uma plataforma que lhe permita personalizar a funcionalidade e o aspecto da sua aplicação de acordo com as suas preferências e necessidades.

Procure uma plataforma que lhe permita personalizar a funcionalidade e o aspecto da sua aplicação de acordo com as suas preferências e necessidades. Integrações: Certifique-se de que a plataforma suporta integrações populares de terceiros, tais como serviços de e-mail, ferramentas de análise e gateways de pagamento, para melhorar a funcionalidade e a utilidade da sua aplicação de lista de compras.

Certifique-se de que a plataforma suporta integrações populares de terceiros, tais como serviços de e-mail, ferramentas de análise e gateways de pagamento, para melhorar a funcionalidade e a utilidade da sua aplicação de lista de compras. Suporte da comunidade: Uma comunidade forte de utilizadores pode fornecer assistência inestimável, informações e dicas de resolução de problemas para o ajudar a ultrapassar quaisquer obstáculos durante o desenvolvimento da aplicação.

Uma comunidade forte de utilizadores pode fornecer assistência inestimável, informações e dicas de resolução de problemas para o ajudar a ultrapassar quaisquer obstáculos durante o desenvolvimento da aplicação. Características específicas da plataforma: Avalie as características e capacidades únicas oferecidas por cada plataforma para o ajudar a tomar uma decisão informada.

Recomendamos a utilização do AppMaster.io para criar a sua aplicação de lista de compras. AppMaster O .io é uma poderosa ferramenta sem código para criar aplicações Web, móveis e de back-end sem qualquer experiência de programação. Com as suas ferramentas de design fáceis de utilizar e de arrastar e largar, funcionalidades personalizáveis e recursos abrangentes, pode rapidamente dar vida à sua ideia de aplicação de lista de compras.

Principais características a incluir na sua aplicação de lista de compras

Para criar uma aplicação de lista de compras eficaz, é crucial identificar e incorporar as funcionalidades mais úteis para os seus utilizadores-alvo. Eis algumas das principais características a incluir na sua aplicação de lista de compras:

Adição de itens fácil de utilizar

Uma aplicação de lista de compras deve simplificar o processo de adição de itens à lista. Considere a possibilidade de fornecer sugestões com base nas sugestões do utilizador, permitindo uma categorização fácil dos itens e permitindo aos utilizadores adicionar vários itens de uma só vez.

Partilha de listas

Uma das vantagens significativas de uma aplicação de lista de compras é a possibilidade de partilhar a lista com familiares ou colegas de quarto. Certifique-se de que a sua aplicação tem uma opção de partilha, permitindo aos utilizadores colaborar e dividir eficazmente as tarefas de compras entre si.

Base de dados de artigos de mercearia incorporada

A oferta de uma base de dados integrada com uma lista completa de artigos de mercearia típicos evita que os utilizadores tenham de introduzir manualmente todos os artigos ao adicioná-los à lista. Pode melhorar ainda mais esta funcionalidade fornecendo categorias e informações nutricionais para cada item.

Sugestões personalizadas

Com base no histórico de compras de um utilizador, a sua aplicação pode gerar sugestões personalizadas para artigos comprados com frequência, ajudando os utilizadores a criar rapidamente as suas listas de compras. Além disso, a integração com aplicações de receitas pode sugerir ingredientes relevantes com base nas receitas favoritas de um utilizador.

Ao seleccionar e incorporar cuidadosamente estas funcionalidades na sua aplicação de lista de compras, estabelece as bases para criar uma ferramenta fácil de utilizar e eficiente que melhora a experiência de compras de supermercado para si e para os seus potenciais utilizadores.

Criar a sua aplicação com AppMaster.io

Com AppMaster.io, uma poderosa plataforma no-code, pode criar facilmente a sua aplicação de lista de compras personalizada. A plataforma oferece uma série de funcionalidades, permitindo-lhe conceber a interface de utilizador, os modelos de dados e a lógica comercial da aplicação sem escrever uma única linha de código. Siga estes passos para criar a sua aplicação de lista de compras:

Inscrever-se numa conta

Para começar a usar o AppMaster.io, inscreva-se para obter uma conta gratuita. Para os iniciantes no desenvolvimento do no-code, a plataforma oferece um plano de assinatura gratuito "Learn & Explore", que fornece acesso a todos os recursos principais necessários para criar e testar seu aplicativo. À medida que for ganhando experiência e desejar funcionalidades mais avançadas, pode escolher entre os planos de subscrição Startup, Business e Enterprise, de acordo com as suas necessidades e orçamento.

Criar um novo projecto

Assim que a sua conta estiver configurada, crie um novo projecto no AppMaster.io Studio. Escolha a plataforma desejada para a sua aplicação (Android ou iOS) e seleccione o modelo de projecto adequado para começar. Se não tiver a certeza de qual o modelo a utilizar, escolha a opção "Em branco" para começar do zero.

Conceber a interface do utilizador (IU)

Utilizando a interface intuitiva AppMaster.io drag-and-drop, desenhe a interface de utilizador da sua aplicação. Para criar uma aplicação de lista de compras, considere incluir os seguintes elementos:

Menu de navegação

Ecrã inicial com listas de compras activas

Botão Adicionar nova lista de compras

Barra de pesquisa para localizar facilmente artigos específicos

Elementos individuais de artigos de mercearia, como quantidade, categoria e preço

Certifique-se de que a IU é limpa e fácil de utilizar, oferecendo uma experiência simples a utilizadores com diferentes níveis de conhecimentos técnicos.

Definir modelos de dados e lógica comercial

Em seguida, crie os modelos de dados e a lógica comercial necessários para a sua aplicação de lista de compras. AppMaster O .io dispõe de um "Designer de Processos Empresariais (BP)" para o ajudar nesta tarefa. Defina os modelos de dados da sua aplicação, tais como listas de compras e artigos de mercearia, e estabeleça relações entre estes modelos. Estabeleça a lógica comercial para criar, actualizar, eliminar e gerir listas de compras e artigos, garantindo que a aplicação responde às interacções do utilizador como pretendido.

Configurar a integração de back-end

AppMasterO .io fornece integração de backend pronta a utilizar, permitindo-lhe armazenar e gerir os dados da sua aplicação de forma segura. Também pode ligar-se a APIs de terceiros para funcionalidades adicionais, como a leitura de códigos de barras ou o fornecimento de sugestões de produtos personalizadas com base nas preferências do utilizador e no histórico de compras.

Publique a sua aplicação

Depois de desenhar a interface do utilizador, definir os modelos de dados e a lógica comercial e configurar as integrações de back-end necessárias, está na altura de publicar a aplicação. AppMaster O .io gera automaticamente o código fonte da sua aplicação e compila-o, pronto a ser implementado na plataforma desejada (Android ou iOS). Este processo garante que a sua aplicação é construída com tecnologias modernas, eliminando o potencial de dívida técnica.

Testar a sua aplicação e recolher feedback

Antes de lançar a sua aplicação de lista de compras ao público, é essencial testar a sua funcionalidade e a experiência do utilizador. Considere os seguintes passos:

Teste em vários dispositivos e sistemas operativos: Certifique-se de que a sua aplicação funciona correctamente em vários dispositivos, resoluções de ecrã e sistemas operativos. Os testes em diferentes configurações de hardware e software ajudam a identificar problemas de compatibilidade e garantem uma experiência de utilizador consistente em todas as plataformas. Obter feedback de familiares e amigos: Partilhe a sua aplicação de lista de compras com familiares e amigos para obter o seu feedback sobre a funcionalidade, o design e a experiência geral do utilizador. Incentive-os a darem opiniões honestas e sugestões de melhoria, pois isso pode ajudá-lo a afinar a aplicação antes de a lançar para um público mais vasto. Realizar um teste beta: Se possível, realize um teste beta com um pequeno grupo de potenciais utilizadores para recolher feedback adicional. Um teste beta ajuda a identificar problemas que podem surgir em cenários reais, permitindo-lhe resolvê-los antes de a aplicação entrar em funcionamento nas lojas de aplicações.

Implementar a aplicação de lista de compras

Depois de criar, testar e aperfeiçoar a sua aplicação de lista de compras, é altura de a implementar no Google Play e na Apple App Store. Siga estas etapas:

Optimizar os detalhes da aplicação

Antes de enviar a sua aplicação para revisão, certifique-se de que optimizou o título, a descrição e as palavras-chave para as lojas de aplicações. Isto ajudará a melhorar a visibilidade e a classificação de pesquisa, facilitando a descoberta da aplicação por parte de potenciais utilizadores.

Preparar os activos da loja de aplicações

Prepare os recursos necessários para as listagens da loja de aplicações, incluindo ícones de aplicações, capturas de ecrã e materiais promocionais. Estes elementos visuais devem comunicar eficazmente as principais características e vantagens da sua aplicação, respeitando as directrizes de design de cada loja de aplicações.

Submeter a sua aplicação para revisão

Por fim, submeta a sua aplicação para análise no Google Play e na Apple App Store. Este processo pode demorar vários dias a ser concluído, dependendo do processo de revisão de cada loja. Esteja preparado para responder a quaisquer comentários ou preocupações levantadas durante o processo de revisão para garantir que a sua aplicação é aprovada e publicada nas lojas de aplicações.

Ao seguir este guia completo, pode criar uma aplicação de lista de compras personalizada que se adapte às suas necessidades específicas de compras de supermercado. A utilização de uma plataforma no-code como a AppMaster.io permite que qualquer pessoa, independentemente da sua experiência ou formação em programação, crie e implemente a sua própria aplicação móvel, simplificando a vida e expandindo as competências digitais ao longo do processo.