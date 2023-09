Crie um software comercial que você realmente deseja

A necessidade de software comercial personalizado

As organizações devem adotar a inovação no ambiente de negócios cada vez mais competitivo de hoje e se adaptar rapidamente às mudanças. Uma das maneiras mais eficazes de ficar à frente e manter uma vantagem competitiva é implementando um software de negócios personalizado adaptado às necessidades exclusivas de sua organização. Os aplicativos de software personalizados são cruciais para simplificar as operações, melhorar a produtividade e interagir com clientes e parceiros com mais eficiência.

Apesar de seus benefícios potenciais, a criação de aplicativos de software personalizados pode ser um desafio, especialmente para pequenas empresas ou aquelas com recursos técnicos limitados. O desenvolvimento de software tradicional requer um investimento significativo de tempo e dinheiro, bem como desenvolvedores qualificados e gerentes de projeto. Manter e atualizar o software personalizado para mantê-lo seguro e funcional também pode adicionar custos indiretos substanciais.

A ascensão das plataformas de desenvolvimento No-Code

As plataformas de desenvolvimento sem código surgiram como um divisor de águas para as empresas que desejam criar seu software personalizado sem a curva de aprendizado acentuada associada à codificação e programação tradicionais. Essas plataformas inovadoras usam interfaces de arrastar e soltar , componentes visuais e modelos pré-construídos para permitir que usuários com pouco ou nenhum conhecimento de codificação projetem, criem e implementem aplicativos com apenas alguns cliques.

Ao alavancar plataformas no-code, as empresas podem desenvolver aplicativos de software mais rapidamente e por uma fração do custo em comparação com os métodos de desenvolvimento tradicionais. Além disso, as soluções no-code capacitam os usuários de negócios não técnicos a criar aplicativos adaptados às suas necessidades sem depender de seu departamento de TI ou terceirizar o trabalho para desenvolvedores externos.

Outra vantagem das plataformas no-code é sua capacidade de promover prototipagem e iteração rápidas. Os usuários podem criar e testar rapidamente uma prova de conceito para suas ideias com uma interface visual, facilitando o refinamento e a melhoria de seus projetos iniciais. Esse processo iterativo ajuda as empresas a lançar novos produtos de software no mercado com mais rapidez e menos erros, promovendo inovação e crescimento contínuos.

AppMaster: uma plataforma No-Code que muda o jogo

O AppMaster.io é uma poderosa plataforma no-code que permite que empresas de todos os tamanhos e setores criem aplicativos personalizados de back-end, web e móveis sem conhecimento ou experiência em codificação. A plataforma tornou-se rapidamente líder do setor com mais de 60.000 usuários e vários prêmios, incluindo Momentum Leader da G2 em plataformas de desenvolvimento No-Code (primavera e inverno de 2023).

Ao contrário de outras ferramentas no-code, AppMaster.io fornece uma solução abrangente, permitindo que os usuários criem modelos de dados visualmente atraentes (esquema de banco de dados), lógica de negócios por meio de designers visuais de processos de negócios (BP), API REST e endpoints WSS. AppMaster oferece uma interface drag-and-drop e um designer de BP da Web para aplicativos da Web para construir interfaces de usuário interativas e criar lógica de negócios para cada componente. Para aplicativos móveis, AppMaster fornece uma poderosa estrutura orientada a servidor baseada em Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS.

Além disso, AppMaster.io gera código-fonte para os aplicativos, os compila, executa testes e os empacota em contêineres Docker , automatizando o processo de implantação e garantindo uma experiência de usuário perfeita. Isso gera aplicativos reais e escaláveis ​​que podem ser hospedados no local ou na nuvem, dependendo do plano de assinatura selecionado.

Com seu compromisso de eliminar a dívida técnica gerando aplicativos do zero sempre que os requisitos mudam, AppMaster.io capacita até mesmo um único desenvolvedor cidadão a criar uma solução de software abrangente e escalável completa com back-end de servidor, site, portal do cliente e aplicativos móveis nativos.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Criando aplicativos de negócios com AppMaster

Nunca foi tão fácil criar soluções de software sob medida para suas necessidades de negócios, graças a plataformas no-code como AppMaster.io. Com seu conjunto abrangente de ferramentas e recursos, até mesmo usuários não técnicos podem criar aplicativos profissionais com confiança.

Projetando esquemas de banco de dados e modelos de dados

Definir estruturas de dados é uma das primeiras etapas na criação de um aplicativo. Com AppMaster, você pode criar visualmente modelos de dados e projetar esquemas de banco de dados, permitindo que você organize e gerencie os dados de seu aplicativo com facilidade. A plataforma suporta qualquer banco de dados compatível com PostgreSQL , garantindo integração perfeita e gerenciamento de dados eficiente.

Desenvolvendo a lógica de negócios com o Visual BP Designer

A lógica de negócios é um aspecto crucial de qualquer aplicativo de software, e AppMaster facilita a incorporação disso em seu projeto. O Visual Business Process (BP) Designer da plataforma permite que você crie e edite a lógica de negócios para seus componentes de aplicativo sem escrever uma única linha de código. A interface intuitiva drag-and-drop simplifica a definição de processos e decisões complexas, melhorando a funcionalidade do seu aplicativo.

Criando API REST e Pontos de Extremidade WSS

AppMaster vai além de apenas aplicativos de front-end e permite que você crie serviços da Web e aplicativos de back-end. Você pode criar visualmente endpoints de API REST e WebSockets (WSS), permitindo que seus aplicativos se comuniquem com outros sistemas e serviços. Esse recurso garante que seu software comercial possa se integrar a várias ferramentas e recursos de terceiros, expandindo seus possíveis casos de uso e funcionalidade.

Projetando interfaces de usuário para Web e dispositivos móveis

A criação de uma interface amigável é essencial para qualquer aplicativo de software, e o designer visual de interface do usuário do AppMaster torna mais fácil atingir esse objetivo. Com um conjunto abrangente de ferramentas e componentes, você pode criar interfaces móveis e da Web atraentes e interativas simplesmente arrastando e soltando elementos na tela. Você também pode criar uma lógica de negócios personalizada para cada componente usando os designers de BP da Web e Mobile AppMaster, garantindo que seu aplicativo seja totalmente interativo e atenda aos seus requisitos de negócios exclusivos.

Implantando aplicativos na nuvem ou no local

Depois de projetar e desenvolver seu aplicativo, AppMaster automatiza o processo de geração de código-fonte, compilação, teste, empacotamento e implantação na nuvem. Com suporte para várias plataformas de destino, você pode optar por hospedar seus aplicativos em servidores de nuvem ou exportá-los como arquivos binários executáveis ​​para hospedagem no local. Os planos de assinatura Business e Business+ da AppMaster fornecem flexibilidade e controle para hospedar seus aplicativos de acordo com seus requisitos específicos.

Adotando soluções No-Code para o seu negócio

Com o papel cada vez mais importante dos aplicativos de software nas operações comerciais, a adoção de soluções no-code como AppMaster.io, pode transformar sua organização. Ao simplificar o processo de desenvolvimento e torná-lo acessível a usuários não técnicos, as plataformas no-code permitem que você crie o software comercial que realmente deseja, sem os obstáculos tradicionais do desenvolvimento personalizado.

Para começar a usar o AppMaster, registre-se para uma conta gratuita . Escolha entre vários planos de assinatura para atender às suas necessidades específicas, incluindo ofertas especiais para startups, organizações educacionais, sem fins lucrativos e de código aberto. Com as extensas ferramentas e recursos do AppMaster, você pode começar a criar a próxima geração de software de negócios que atenda aos seus requisitos exclusivos e acelere o crescimento do seu negócio.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Futuro das plataformas No-Code no desenvolvimento de software comercial

À medida que o movimento no-code continua a ganhar força, o futuro das plataformas no-code no desenvolvimento de software comercial parece incrivelmente promissor. Empresas de todos os tamanhos recorrem cada vez mais a soluções no-code para simplificar seus processos de desenvolvimento de aplicativos e criar software poderoso e personalizado para aprimorar suas operações. Espera-se que essa tendência cresça ainda mais nos próximos anos, impulsionada por vários fatores, incluindo os seguintes:

Custo e tempo de desenvolvimento reduzidos

Um dos principais fatores por trás da adoção de plataformas no-code é sua capacidade de minimizar o tempo e o custo de desenvolvimento . O desenvolvimento de software tradicional geralmente requer tempo, recursos e experiência significativos para levar um projeto a bom termo. Plataformas No-code como AppMaster.io, simplificam esse processo e reduzem significativamente o tempo de lançamento no mercado, tornando mais fácil para as empresas desenvolver soluções de software personalizadas que atendam às suas necessidades exclusivas.

Democratização do Desenvolvimento de Aplicativos

As plataformas No-code são fundamentais para democratizar o desenvolvimento de aplicativos, tornando-o acessível a um público mais amplo, incluindo usuários não técnicos. Ao eliminar a curva de aprendizado acentuada tradicionalmente associada ao desenvolvimento de software, as plataformas no-code permitem que todos, incluindo desenvolvedores cidadãos, criem aplicativos que atendem a seus requisitos específicos. Essa democratização ajuda as empresas a aproveitar os talentos e a criatividade de toda a força de trabalho, não apenas dos especialistas técnicos.

Maior demanda por soluções personalizadas

À medida que as empresas continuam a evoluir e se adaptar às demandas do mercado em constante mudança, a necessidade de soluções de software personalizadas só aumentará. As plataformas No-code estão idealmente posicionadas para atender a essa necessidade crescente, permitindo que as empresas criem software sob medida que se alinha perfeitamente com seus objetivos estratégicos. Essas soluções podem ser adaptadas para atender aos desafios específicos de uma organização, garantindo que ela permaneça ágil e competitiva em seus respectivos setores.

Integração com tecnologias emergentes

A integração de plataformas no-code com tecnologias emergentes, como inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina (ML) e Internet das Coisas (IoT), abrirá ainda mais possibilidades para o desenvolvimento de aplicativos. Ao incorporar essas tecnologias de ponta, as plataformas no-code podem simplificar ainda mais os fluxos de trabalho, aprimorar as experiências do usuário e melhorar a produtividade. Aproveitar essas tecnologias com o mínimo de esforço tornará a adoção de plataformas no-code ainda mais atraente para empresas de vários setores.

Inovação e Melhoria Contínua

As plataformas No-code, incluindo AppMaster.io, estão comprometidas com a inovação e melhoria contínuas. Ao introduzir regularmente novos recursos, aprimoramentos e integrações, essas plataformas garantem que as empresas sempre possam acessar as ferramentas e tecnologias mais recentes para criar o software necessário. Os usuários podem esperar ferramentas ainda mais poderosas e versáteis projetadas para facilitar o desenvolvimento de aplicativos eficiente e contínuo à medida que o ecossistema no-code se expande.

Considerando esses fatores, o futuro das plataformas no-code no desenvolvimento de software comercial parece incrivelmente brilhante. À medida que as empresas adotam cada vez mais soluções no-code, escolher uma plataforma no-code confiável e poderosa como AppMaster.io é crucial para ficar à frente da concorrência e criar aplicativos personalizados que realmente atendam às suas necessidades. Por meio de sua abordagem inovadora para o desenvolvimento de software, AppMaster.io capacita as empresas a criar o software que desejam, com velocidade, qualidade e agilidade que antes eram impensáveis ​​na codificação tradicional.