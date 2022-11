Discord é uma aplicação de topo que muitas pessoas utilizam para a comunicação. Pode ser utilizada para jogos, negócios, ou qualquer outra finalidade. Se quiser criar uma aplicação como Discord, há algumas coisas que precisa de saber. Este artigo irá discutir o básico para criar uma aplicação como Discord e o que precisa de fazer para começar.

O que é Discord, e como é que funciona?

Discord é uma aplicação VoIP e chats multi-plataforma para jogadores que permite aos jogadores ligarem-se para fins de jogo. A aplicação foi concebida para funcionar em computadores de secretária, portáteis e dispositivos móveis, e tornou-se uma das formas mais populares de os jogadores comunicarem enquanto jogam. Se pretende criar uma aplicação como Discord, deve saber algumas coisas sobre o processo.

As principais características devem ser adicionadas a aplicações semelhantes a Discord

Características padrão:

Notificações de entrada e saída de pessoas do seu chat

Notificações silenciosas para canais ou utilizadores específicos

Colocar mensagens essenciais no topo do chat

Permitir que os utilizadores pesquisem todas as mensagens no chat

Benefícios emocionais:

Facilitar aos novos utilizadores a procura de informação e o arranque rápido

Deixar os utilizadores personalizar o seu ambiente de chat para corresponder ao seu estilo

Usar cores brilhantes e características divertidas para manter os utilizadores envolvidos

Benefícios funcionais:

Optimizar o chat para diferentes dispositivos e tamanhos de ecrã

Assegurar que o chat funciona mesmo quando a ligação à Internet é lenta ou irregular

Fornecer elementos de segurança para manter os dados dos utilizadores a salvo de hackers

Integrar-se com outras aplicações e serviços populares

Como fazer uma aplicação como Discord?

Quando estiver pronto para começar a desenvolver a sua própria aplicação, deve primeiro escolher a plataforma para a qual pretende desenvolver. Discord está disponível em Android, iOS, Windows, macOS, e Linux. Uma vez escolhida a plataforma, terá de decidir quais as características que a sua aplicação necessita. Discord oferece uma variedade de características como o chat de voz, chat de vídeo, chat de texto, gestão de servidores, e muito mais. Deve também considerar que design deseja para a sua aplicação. Discord tem um design muito limpo e simples que é fácil de usar e navegar. Depois de se ter decidido sobre a plataforma e características que deseja para a sua aplicação, o próximo passo é começar a codificação. Pode contratar alguém para o fazer por si, se não for um programador.

As 5 principais dicas para criar uma aplicação como Discord

Comece com uma base forte. Certifique-se de que a sua aplicação de chat tem todas as características e funcionalidades padrão que as pessoas esperam. Concentre-se nos benefícios emocionais. Use cores brilhantes e funcionalidades divertidas para manter os utilizadores envolvidos. Pense nos benefícios funcionais. Optimize o chat para diferentes dispositivos e tamanhos de ecrã. Certifique-se de que o chat funciona mesmo quando a ligação à Internet é lenta ou irregular. Fornecer características de segurança para manter os dados dos utilizadores a salvo de hackers. Integrar com outras aplicações e serviços populares, como o Facebook, Twitter, etc., para tornar a sua aplicação de chat mais valiosa e de fácil utilização. Promover a sua aplicação para alcançar um público mais vasto. Utilize as redes sociais, anúncios online, e boca-a-boca para informar as pessoas sobre a sua aplicação de chat.

Fazer uma aplicação como a Discord é muito trabalho, mas também pode ser muito divertido. Siga estas dicas, e estará no bom caminho para criar uma aplicação que as pessoas vão adorar!

Quanto custa construir uma aplicação como a Discord?

Criar uma aplicação semelhante a Discord pode custar muito dinheiro. Primeiro, precisa de desenhar e criar a aplicação. Isto pode custar entre $1,000 e $10,000. Depois, é preciso contratar um programador para codificar a aplicação. Isto pode custar entre $5.000 e $50.000. Finalmente, é necessário lançar a aplicação e mantê-la. Isto pode custar entre $1.000 e $10.000 por mês. Assim, o custo para desenvolver uma aplicação como Discord pode ser um total de $67.000 a $127.000.

Porque é que é tão caro?

Uma das razões pelas quais o custo de construir uma aplicação como a Discord é tão caro é que leva muito tempo e esforço a conceber e codificar uma aplicação. Além disso, pode ser dispendioso lançar e manter uma aplicação. É por isso que é importante considerar cuidadosamente todos os custos antes de iniciar o desenvolvimento.

Algumas opções estão disponíveis se estiver a procurar criar uma aplicação como Discord num orçamento. Primeiro, pode utilizar uma das muitas plataformas de desenvolvimento de aplicações, tal como AppMaster. Estas plataformas permitem-lhe criar e lançar a sua aplicação sem gastar muito dinheiro. No entanto, lembre-se que provavelmente terá de pagar por funcionalidades ou actualizações nestas plataformas. Adicionalmente, pode contratar um desenvolvedor cidadão para criar a sua aplicação. Esta pode ser uma opção mais acessível do que contratar uma equipa de desenvolvimento a tempo inteiro. Não importa o caminho que decida seguir, lembre-se que a criação de uma aplicação como Discord é um investimento significativo. Não se esqueça de considerar cuidadosamente todos os custos envolvidos antes de iniciar o desenvolvimento.

No-code solução para fazer uma aplicação como Discord

Problema: Fazer uma aplicação como a discordância pode ser caro, mas e se precisar de mais dinheiro para contratar um desenvolvedor?

Agitar: Apenas alguns têm dinheiro para contratar um desenvolvedor, por isso é importante saber sobre no-code soluções.

Solução: Uma solução no-code é uma plataforma que lhe permite criar e lançar a sua aplicação sem qualquer experiência de codificação. Estas plataformas são concebidas para pessoas com pouco ou nenhum conhecimento de programação. Oferecem uma variedade de funcionalidades e modelos que pode utilizar para criar a sua aplicação. Além disso, a maioria destas plataformas são acessíveis, tornando-as uma óptima opção para empresários com preocupações orçamentais.

Se estiver interessado em criar uma aplicação como Discord, a solução no-code AppMaster é uma opção popular que lhe permite criar e lançar a sua aplicação e poupar dinheiro.

As vantagens de utilizar uma plataforma no-code, como AppMaster

No-code As plataformas são uma excelente forma de os empresários com pouca ou nenhuma experiência de programação criarem uma aplicação como Discord. Estas plataformas oferecem uma variedade de características e modelos que pode utilizar para criar a sua aplicação. Além disso, a maioria destas plataformas são acessíveis, tornando-as uma excelente opção para empreendedores com preocupações orçamentais. Outra vantagem das plataformas no-code é que lhe permitem lançar a sua aplicação rápida e facilmente. Com uma experiência de codificação mínima, pode ter uma aplicação funcional a funcionar num instante. Esta pode ser uma excelente opção para empresários com um cronograma apertado ou que queiram colocar a sua aplicação nas mãos dos utilizadores o mais rapidamente possível.

Conclusão

Criar uma aplicação como Discord pode ser um investimento significativo, mas há formas de desenvolver a sua aplicação num orçamento. Por exemplo, uma plataforma de desenvolvimento de aplicações AppMaster ajuda-o a criar e lançar a sua aplicação. Registe-se na plataforma AppMaster e lance a sua aplicação como Discord.