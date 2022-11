Discord là một ứng dụng được xếp hạng hàng đầu mà nhiều người sử dụng để liên lạc. Nó có thể được sử dụng để chơi game, kinh doanh hoặc bất kỳ mục đích nào khác. Nếu bạn muốn tạo một ứng dụng như Discord, có một số điều bạn cần biết. Bài viết này sẽ thảo luận về những điều cơ bản để tạo một ứng dụng như Discord và những gì bạn cần làm để bắt đầu.

Discord là gì và nó hoạt động như thế nào?

Discord là ứng dụng trò chuyện và VoIP đa nền tảng dành cho game thủ, cho phép game thủ kết nối vì mục đích chơi game. Ứng dụng này được thiết kế để hoạt động trên máy tính để bàn, máy tính xách tay và thiết bị di động, đồng thời ứng dụng này đã trở thành một trong những cách phổ biến nhất mà game thủ giao tiếp khi họ chơi. Nếu đang muốn tạo một ứng dụng như Discord, bạn nên biết một số điều về quy trình.

Các tính năng hàng đầu nên được thêm vào các ứng dụng tương tự như Discord

Các tính năng tiêu chuẩn:

Thông báo đẩy khi mọi người tham gia hoặc rời khỏi cuộc trò chuyện của bạn

Tắt thông báo cho các kênh hoặc người dùng cụ thể

Ghim các tin nhắn cần thiết lên đầu cuộc trò chuyện

Cho phép người dùng tìm kiếm trong tất cả các tin nhắn trong cuộc trò chuyện

Lợi ích về mặt cảm xúc:

Giúp người dùng mới dễ dàng tìm kiếm thông tin và bắt đầu nhanh chóng

Cho phép người dùng tùy chỉnh môi trường trò chuyện của họ để phù hợp với phong cách của họ

Sử dụng màu sắc tươi sáng và các tính năng thú vị để thu hút người dùng

Lợi ích chức năng:

Tối ưu hóa trò chuyện cho các thiết bị và kích thước màn hình khác nhau

Đảm bảo rằng trò chuyện hoạt động ngay cả khi kết nối internet chậm hoặc chập chờn

Cung cấp các tính năng bảo mật để giữ an toàn cho dữ liệu người dùng khỏi tin tặc

Tích hợp với các ứng dụng và dịch vụ phổ biến khác

Làm cách nào để tạo một ứng dụng như Discord?

Khi bạn đã sẵn sàng bắt đầu phát triển ứng dụng của riêng mình, trước tiên bạn phải chọn nền tảng mà bạn muốn phát triển. Discord khả dụng trên Android, iOS, Windows, macOS và Linux. Khi bạn đã chọn nền tảng của mình, bạn cần quyết định những tính năng mà ứng dụng của bạn cần. Discord cung cấp nhiều tính năng như trò chuyện thoại, trò chuyện video , trò chuyện văn bản, quản lý máy chủ, v.v. Bạn cũng nên xem xét thiết kế nào bạn muốn cho ứng dụng của mình. Discord có thiết kế rất sạch sẽ và đơn giản, dễ sử dụng và điều hướng. Sau khi bạn đã quyết định về nền tảng và các tính năng bạn muốn cho ứng dụng của mình, bước tiếp theo là bắt đầu viết mã. Bạn có thể thuê ai đó làm việc đó cho bạn nếu bạn không phải là nhà phát triển.

5 mẹo hàng đầu để tạo một ứng dụng như Discord

Bắt đầu với một nền tảng vững chắc. Đảm bảo ứng dụng trò chuyện của bạn có tất cả các tính năng và chức năng tiêu chuẩn mà mọi người mong đợi. Tập trung vào lợi ích cảm xúc. Sử dụng màu sắc tươi sáng và các tính năng thú vị để thu hút người dùng. Hãy suy nghĩ về lợi ích chức năng. Tối ưu hóa trò chuyện cho các thiết bị và kích thước màn hình khác nhau. Đảm bảo trò chuyện hoạt động ngay cả khi kết nối internet chậm hoặc chập chờn. Cung cấp các tính năng bảo mật để giữ an toàn cho dữ liệu người dùng khỏi tin tặc. Tích hợp với các ứng dụng và dịch vụ phổ biến khác, như Facebook, Twitter, v.v., để làm cho ứng dụng trò chuyện của bạn có giá trị hơn và thân thiện với người dùng hơn. Quảng cáo ứng dụng của bạn để tiếp cận nhiều đối tượng hơn. Sử dụng phương tiện truyền thông xã hội, quảng cáo trực tuyến và truyền miệng để cho mọi người biết về ứng dụng trò chuyện của bạn.

Tạo một ứng dụng như Discord tốn rất nhiều công sức, nhưng nó cũng có thể rất thú vị. Hãy làm theo các mẹo này và bạn sẽ thành công trong việc tạo ứng dụng mà mọi người sẽ yêu thích!

Chi phí để xây dựng một ứng dụng như Discord là bao nhiêu?

Tạo một ứng dụng tương tự như Discord có thể tốn rất nhiều tiền. Trước tiên, bạn cần thiết kế và tạo ứng dụng. Chi phí này có thể từ $1.000 đến $10.000 . Sau đó, bạn cần thuê một nhà phát triển để viết mã ứng dụng. Điều này có thể có giá từ $5.000 đến $50.000 . Cuối cùng, bạn cần khởi chạy ứng dụng và bảo trì nó. Điều này có thể có giá từ 1.000 đô la đến 10.000 đô la mỗi tháng. Vì vậy, tổng chi phí để phát triển một ứng dụng như Discord có thể vào khoảng từ 67.000 đến 127.000 đô la .

Tại sao nó quá đắt?

Một trong những lý do khiến chi phí xây dựng một ứng dụng như Discord quá đắt là do phải mất rất nhiều thời gian và công sức để thiết kế và viết mã ứng dụng. Ngoài ra, việc khởi chạy và duy trì một ứng dụng có thể tốn kém. Đây là lý do tại sao việc xem xét cẩn thận tất cả các chi phí trước khi bắt đầu phát triển là rất quan trọng.

Một số tùy chọn khả dụng nếu bạn đang muốn tạo một ứng dụng như Discord với ngân sách tiết kiệm. Đầu tiên, bạn có thể sử dụng một trong nhiều nền tảng phát triển ứng dụng, chẳng hạn như AppMaster. Các nền tảng này cho phép bạn tạo và khởi chạy ứng dụng của mình mà không tốn nhiều tiền. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng bạn có thể sẽ phải trả tiền cho các tính năng hoặc bản nâng cấp trên các nền tảng này. Ngoài ra, bạn có thể thuê một nhà phát triển công dân để tạo ứng dụng của mình. Đây có thể là một lựa chọn hợp lý hơn so với việc thuê một nhóm phát triển toàn thời gian. Bất kể bạn quyết định đi theo con đường nào, hãy nhớ rằng việc tạo một ứng dụng như Discord là một khoản đầu tư đáng kể. Hãy chắc chắn xem xét tất cả các chi phí liên quan trước khi bắt đầu phát triển một cách cẩn thận.

Giải pháp No-code để tạo một ứng dụng như Discord

Vấn đề : Tạo một ứng dụng như discord có thể tốn kém, nhưng nếu bạn cần thêm tiền để thuê một nhà phát triển thì sao?

Kích động : Chỉ một số người mới có tiền để thuê nhà phát triển, vì vậy điều quan trọng là phải biết về các giải pháp no-code .

Giải pháp : Giải pháp no-code là một nền tảng cho phép bạn tạo và khởi chạy ứng dụng của mình mà không cần bất kỳ kinh nghiệm viết mã nào. Những nền tảng này được thiết kế cho những người có ít hoặc không có kiến thức về lập trình. Họ cung cấp nhiều tính năng và mẫu mà bạn có thể sử dụng để tạo ứng dụng của mình. Ngoài ra, hầu hết các nền tảng này đều có giá cả phải chăng, khiến chúng trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho các doanh nhân có ngân sách hạn hẹp.

Nếu bạn quan tâm đến việc tạo một ứng dụng như Discord, thì giải pháp no-code AppMaster là một tùy chọn phổ biến cho phép bạn tạo và khởi chạy ứng dụng của mình đồng thời tiết kiệm tiền .

Ưu điểm của việc sử dụng nền tảng no-code như AppMaster

Nền tảng không No-code là một cách tuyệt vời để các doanh nhân có ít hoặc không có kinh nghiệm lập trình tạo một ứng dụng như Discord. Các nền tảng này cung cấp nhiều tính năng và mẫu mà bạn có thể sử dụng để tạo ứng dụng của mình. Ngoài ra, hầu hết các nền tảng này đều có giá cả phải chăng, khiến chúng trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho các doanh nhân có ngân sách hạn hẹp. Một ưu điểm khác của nền tảng no-code là chúng cho phép bạn khởi chạy ứng dụng của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng. Với kinh nghiệm mã hóa tối thiểu, bạn có thể thiết lập và chạy một ứng dụng chức năng ngay lập tức. Đây có thể là một lựa chọn tuyệt vời cho các doanh nhân có thời gian eo hẹp hoặc những người muốn đưa ứng dụng của họ đến tay người dùng càng nhanh càng tốt.

Sự kết luận

Tạo một ứng dụng như Discord có thể là một khoản đầu tư đáng kể, nhưng có nhiều cách để phát triển ứng dụng của bạn với ngân sách tiết kiệm. Ví dụ: nền tảng phát triển ứng dụng AppMaster giúp bạn tạo và khởi chạy ứng dụng của mình. Đăng ký trên nền tảng AppMaster và khởi chạy ứng dụng của bạn với tên Discord.