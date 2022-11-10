Discord 是许多人用于通信的顶级应用程序。它可以用于游戏、商业或任何其他目的。如果你想创建一个像 ，有几件事你需要知道。本文将讨论制作一个像 的应用程序的基本知识，以及你需要做什么来开始。Discord Discord

什么是Discord ，以及它是如何工作的？

Discord 是一个跨平台的VoIP和聊天应用程序，允许游戏玩家为游戏目的进行连接。该应用程序已被设计为可在台式机、笔记本电脑和移动设备上使用，它已成为游戏玩家在游戏时最受欢迎的沟通方式之一。如果你想创建一个像 ，你应该知道一些关于这个过程的事情。Discord

顶级功能应该添加到类似的应用程序中Discord

标准功能。

当人们加入或离开你的聊天时，推送通知

对特定频道或用户的静音通知

将重要的消息钉在聊天的顶部

允许用户在聊天中搜索所有信息

情感上的好处。

让新用户容易找到信息并快速入门

让用户自定义他们的聊天环境以符合他们的风格

使用明亮的颜色和有趣的功能，让用户保持参与感

功能上的好处。

针对不同设备和屏幕尺寸优化聊天

确保聊天在网络连接缓慢或不稳定的情况下也能工作

提供安全功能，使用户数据免受黑客攻击

与其他流行的应用程序和服务整合

如何制作一个像Discord 的应用程序？

当你准备开始开发自己的应用程序时，你首先必须选择你想开发的平台。Discord ，可用于安卓、iOS、Windows、macOS和Linux。一旦你选择了你的平台，你需要决定你的应用程序需要什么功能。Discord 提供各种功能，如语音聊天、视频聊天、文本聊天、服务器管理等。你还应该考虑你的应用程序需要什么样的设计。Discord 有一个非常干净和简单的设计，易于使用和导航。在你决定你的应用程序的平台和功能后，下一步是开始编码。如果你不是一个开发人员，你可以雇人帮你做。

创建一个应用程序的5大提示，如Discord

从一个强大的基础开始。确保您的聊天应用程序具有人们期望的所有标准特征和功能。 注重情感上的好处。使用明亮的颜色和有趣的功能来保持用户的参与。 考虑到功能上的好处。针对不同设备和屏幕尺寸优化聊天。确保聊天在网络连接缓慢或不稳定时也能运行。提供安全功能，使用户数据免受黑客攻击。 与其他流行的应用程序和服务整合，如Facebook、Twitter等，使您的聊天应用程序更具价值和用户友好。 推广您的应用程序，以达到更广泛的受众。使用社交媒体、在线广告和口碑，让人们了解您的聊天应用程序。

制作一个像Discord 的应用程序是一项大量的工作，但它也可以是一个很大的乐趣。遵循这些提示，你就可以很好地创建一个人们会喜欢的应用程序了

建立一个类似Discord 的应用程序需要多少钱？

创建一个类似于Discord 的应用程序可能需要很多钱。首先，你需要设计和创建该应用程序。这可能需要花费1000美元到10,000美元。然后，你需要雇用一个开发人员来编写应用程序的代码。这可能需要花费5,000到50,000美元。最后，你需要启动该应用程序并维护它。这可能需要每月花费1,000至10,000美元。因此，开发一个像Discord 的应用程序的成本可能是67,000美元 到 127,000美元的总额。

为什么这么贵？

建立一个像Discord 的应用程序的成本如此昂贵的原因之一是，设计和编码一个应用程序需要大量的时间和精力。此外，推出和维护一个应用程序的成本也很高。这就是为什么在开始开发之前仔细考虑所有成本是很重要的。

如果你想在预算范围内创建一个像Discord 的应用程序，有几个选择。首先，你可以使用许多应用开发平台中的一个，如AppMaster 。这些平台允许你在不花很多钱的情况下创建和启动你的应用程序。然而，请记住，你可能需要为这些平台的功能或升级付费。此外，你可以雇用一个公民开发者来创建你的应用程序。这可能是一个比雇用全职开发团队更实惠的选择。无论你决定采取哪种途径，请记住，创建一个像Discord 的应用程序是一项重大投资。在开始开发之前，一定要仔细考虑所有涉及的费用。

No-code 制作一个类似应用程序的解决方案Discord

问题：制作一个像discord一样的应用程序可能很昂贵，但如果你需要更多的钱来雇佣一个开发人员怎么办？

鼓动。只有一些人有钱雇佣开发者，所以了解一下解决方案很重要。 no-code解决方案。

解决方案。no-code 解决方案是一个平台，允许你在没有任何编码经验的情况下创建和启动你的应用程序。这些平台是为很少或没有编程知识的人设计的。它们提供各种功能和模板，你可以用它们来创建你的应用程序。此外，这些平台大多价格低廉，使它们成为预算有限的企业家的最佳选择。

如果你有兴趣创建一个像Discord ，no-code 解决方案AppMaster 是一个受欢迎的选择，可以让你创建和启动你的应用程序，并节省资金。

使用像no-code 平台的优点AppMaster

No-code 平台是一个很好的方式，让没有什么编程经验的创业者创建一个像 。这些平台提供各种功能和模板，你可以用来创建你的应用程序。此外，这些平台大多价格低廉，是预算充足的创业者的绝佳选择。 平台的另一个优势是，它们允许你快速、轻松地推出你的应用程序。只要有最低限度的编码经验，你就可以在短时间内启动和运行一个功能性的应用程序。这对于时间紧迫或希望尽快将应用程序送到用户手中的创业者来说是一个很好的选择。Discord no-code

结论

创建一个像Discord 的应用程序可能是一项重大投资，但有一些方法可以在预算内开发你的应用程序。例如，一个应用程序开发平台AppMaster ，帮助你创建和推出你的应用程序。在AppMaster 平台上注册，并以Discord 的形式推出你的应用程序。