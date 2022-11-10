Discord هو تطبيق ذو تصنيف عالي يستخدمه الكثير من الأشخاص للتواصل. يمكن استخدامه للألعاب أو الأعمال أو أي غرض آخر. إذا كنت ترغب في إنشاء تطبيق مثل Discord ، فهناك بعض الأشياء التي تحتاج إلى معرفتها. ستناقش هذه المقالة أساسيات إنشاء تطبيق مثل Discord وما عليك القيام به للبدء.

ما هو Discord وكيف يعمل؟

Discord هو تطبيق VoIP والدردشة عبر الأنظمة الأساسية للاعبين يسمح للاعبين بالاتصال لأغراض الألعاب. تم تصميم التطبيق للعمل على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة والأجهزة المحمولة ، وأصبح أحد أكثر الطرق شيوعًا للتواصل بين اللاعبين أثناء اللعب. إذا كنت تبحث عن إنشاء تطبيق مثل Discord ، فيجب أن تعرف بعض الأشياء حول هذه العملية.

يجب إضافة أفضل الميزات إلى التطبيقات المشابهة لـ Discord

الميزات القياسية:

دفع الإخطارات عندما ينضم الأشخاص إلى الدردشة أو يغادرونها

كتم الإخطارات لقنوات محددة أو مستخدمين

قم بتثبيت الرسائل الأساسية في الجزء العلوي من الدردشة

اسمح للمستخدمين بالبحث في جميع الرسائل في الدردشة

الفوائد العاطفية:

اجعل من السهل على المستخدمين الجدد العثور على المعلومات والبدء بسرعة

اسمح للمستخدمين بتخصيص بيئة الدردشة الخاصة بهم لتلائم أسلوبهم

استخدم الألوان الزاهية والميزات الممتعة للحفاظ على تفاعل المستخدمين

الفوائد الوظيفية:

قم بتحسين الدردشة للأجهزة وأحجام الشاشات المختلفة

تأكد من أن الدردشة تعمل حتى عندما يكون الاتصال بالإنترنت بطيئًا أو غير مكتمل

توفير ميزات الأمان للحفاظ على بيانات المستخدم آمنة من المتسللين

التكامل مع التطبيقات والخدمات الشائعة الأخرى

كيف تصنع تطبيقًا مثل Discord ؟

عندما تكون جاهزًا لبدء تطوير تطبيقك الخاص ، يجب عليك أولاً اختيار النظام الأساسي الذي تريد تطويره من أجله. يتوفر Discord على أنظمة Android و iOS و Windows و macOS و Linux. بمجرد اختيار النظام الأساسي الخاص بك ، ستحتاج إلى تحديد الميزات التي يحتاجها تطبيقك. يقدم Discord مجموعة متنوعة من الميزات مثل الدردشة الصوتية والدردشة المرئية والدردشة النصية وإدارة الخادم والمزيد. يجب عليك أيضًا التفكير في التصميم الذي تريده لتطبيقك. يتميز Discord بتصميم نظيف وبسيط للغاية سهل الاستخدام والتنقل. بعد أن تقرر النظام الأساسي والميزات التي تريدها لتطبيقك ، فإن الخطوة التالية هي بدء الترميز. يمكنك استئجار شخص للقيام بذلك نيابة عنك إذا لم تكن مطورًا.

أهم 5 نصائح لإنشاء تطبيق مثل Discord

ابدأ بأساس قوي. تأكد من أن تطبيق الدردشة الخاص بك يحتوي على جميع الميزات والوظائف القياسية التي يتوقعها الناس. ركز على الفوائد العاطفية. استخدم الألوان الزاهية والميزات الممتعة للحفاظ على تفاعل المستخدمين. فكر في الفوائد الوظيفية. قم بتحسين الدردشة للأجهزة وأحجام الشاشات المختلفة. تأكد من عمل الدردشة حتى عندما يكون الاتصال بالإنترنت بطيئًا أو غير مكتمل. توفير ميزات الأمان للحفاظ على بيانات المستخدم آمنة من المتسللين. يمكنك الدمج مع التطبيقات والخدمات الشائعة الأخرى ، مثل Facebook و Twitter وما إلى ذلك ، لجعل تطبيق الدردشة الخاص بك أكثر قيمة وسهولة في الاستخدام. روّج لتطبيقك للوصول إلى جمهور أوسع. استخدم وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات عبر الإنترنت والكلمات الشفهية لإعلام الناس بتطبيق الدردشة الخاص بك.

إن إنشاء تطبيق مثل Discord يتطلب الكثير من العمل ، ولكنه قد يكون ممتعًا أيضًا. اتبع هذه النصائح ، وستكون في طريقك إلى إنشاء تطبيق سيحبه الناس!

ما هي تكلفة إنشاء تطبيق مثل Discord ؟

يمكن أن يكلف إنشاء تطبيق مشابه لـ Discord الكثير من المال. أولاً ، تحتاج إلى تصميم التطبيق وإنشائه. يمكن أن يكلف هذا في أي مكان من 1000 دولار إلى 10000 دولار . بعد ذلك ، تحتاج إلى استئجار مطور لتشفير التطبيق. يمكن أن يكلف هذا في أي مكان من 5000 دولار إلى 50000 دولار . أخيرًا ، تحتاج إلى تشغيل التطبيق وصيانته. يمكن أن يكلف هذا في أي مكان من 1000 دولار إلى 10000 دولار شهريًا. لذلك ، يمكن أن تتراوح تكلفة تطوير تطبيق مثل Discord بين 67000 دولار و 127000 دولار .

لماذا هو مكلفة جدا؟

أحد أسباب ارتفاع تكلفة إنشاء تطبيق مثل Discord هو أنه يستغرق الكثير من الوقت والجهد لتصميم التطبيق وترميزه. بالإضافة إلى ذلك ، قد يكون تشغيل التطبيق وصيانته أمرًا مكلفًا. هذا هو سبب أهمية النظر بعناية في جميع التكاليف قبل البدء في التطوير.

تتوفر بعض الخيارات إذا كنت تبحث عن إنشاء تطبيق مثل Discord بميزانية محدودة. أولاً ، يمكنك استخدام واحدة من العديد من منصات تطوير التطبيقات ، مثل AppMaster. تتيح لك هذه الأنظمة الأساسية إنشاء تطبيقك وتشغيله دون إنفاق الكثير من المال. ومع ذلك ، تذكر أنك ستحتاج على الأرجح إلى الدفع مقابل الميزات أو الترقيات على هذه الأنظمة الأساسية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك استئجار مطور مواطن لإنشاء تطبيقك. يمكن أن يكون هذا خيارًا ميسور التكلفة أكثر من تعيين فريق تطوير بدوام كامل. بغض النظر عن المسار الذي تقرر اتخاذه ، تذكر أن إنشاء تطبيق مثل Discord يعد استثمارًا مهمًا. تأكد من مراعاة جميع التكاليف المتضمنة قبل البدء في التطوير بعناية.

حل No-code لإنشاء تطبيق مثل Discord

المشكلة : قد يكون إنشاء تطبيق مثل الخلاف مكلفًا ، ولكن ماذا لو كنت بحاجة إلى المزيد من المال لتوظيف مطور؟

التحريض : يمتلك البعض فقط المال لتوظيف مطور ، لذلك من المهم معرفة الحلول no-code .

الحل : الحل no-code هو نظام أساسي يتيح لك إنشاء تطبيقك وتشغيله دون أي تجربة تشفير. تم تصميم هذه المنصات للأشخاص الذين لديهم معرفة قليلة بالبرمجة أو ليس لديهم معرفة على الإطلاق. إنها توفر مجموعة متنوعة من الميزات والقوالب التي يمكنك استخدامها لإنشاء تطبيقك. بالإضافة إلى ذلك ، فإن معظم هذه المنصات ميسورة التكلفة ، مما يجعلها خيارًا رائعًا لأصحاب المشاريع المهتمين بالميزانية.

إذا كنت مهتمًا بإنشاء تطبيق مثل Discord ، فإن حل AppMaster no-code هو خيار شائع يتيح لك إنشاء تطبيقك وتشغيله وتوفير المال .

إيجابيات استخدام نظام أساسي no-code مثل AppMaster

تعد المنصات الخالية No-code طريقة ممتازة لأصحاب المشاريع الذين يتمتعون بخبرة برمجة قليلة أو معدومة لإنشاء تطبيق مثل Discord. تقدم هذه الأنظمة الأساسية مجموعة متنوعة من الميزات والقوالب التي يمكنك استخدامها لإنشاء تطبيقك. بالإضافة إلى ذلك ، فإن معظم هذه المنصات ميسورة التكلفة ، مما يجعلها خيارًا رائعًا لأصحاب المشاريع المهتمين بالميزانية. ميزة أخرى للمنصات التي no-code هي أنها تسمح لك بتشغيل تطبيقك بسرعة وسهولة. مع الحد الأدنى من تجربة البرمجة ، يمكنك تشغيل تطبيق وظيفي في لمح البصر. يمكن أن يكون هذا خيارًا ممتازًا لأصحاب المشاريع في إطار زمني ضيق أو الذين يرغبون في وضع تطبيقاتهم في أيدي المستخدمين في أسرع وقت ممكن.

استنتاج

يمكن أن يكون إنشاء تطبيق مثل Discord استثمارًا كبيرًا ، ولكن هناك طرقًا لتطوير تطبيقك بميزانية محدودة. على سبيل المثال ، تساعدك منصة تطوير التطبيقات AppMaster على إنشاء تطبيقك وتشغيله. قم بالتسجيل في منصة AppMaster وقم بتشغيل تطبيقك باسم Discord.