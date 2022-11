Deze post is voor jou als je ooit een berichten-app hebt willen maken zoals Facebook Messenger. We bespreken alles wat je moet weten om een succesvolle berichten-app te maken. Van ontwerp tot ontwikkeling, we behandelen alle basisprincipes. Dus, laten we beginnen!

Wat zijn berichtenapps?

Een berichtenapp is een softwaretoepassing die wordt gebruikt om via internet met andere gebruikers te communiceren. De populairste berichtenapps zijn WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat, Viber en Line. Met deze apps kunnen gebruikers elkaar tekst-, beeld-, video- en audioberichten sturen.

Messaging-apps verschillen van traditionele sociale media-apps zoals Twitter en Instagram, die zijn ontworpen om openbare berichten uit te zenden naar een groot publiek. Berichtenapps daarentegen zijn ontworpen voor privégesprekken tussen twee of meer mensen.

Een van de belangrijkste voordelen van messaging-apps is dat ze app-gebruikers in staat stellen realtime gesprekken te voeren. Dit in tegenstelling tot e-mail, dat asynchroon is, wat betekent dat berichten niet in real-time worden afgeleverd.

Een ander voordeel van messaging-apps is dat ze vaak gratis te gebruiken zijn voor app-gebruikers. Dit in tegenstelling tot traditionele sms-berichten, die duur kunnen zijn, afhankelijk van het abonnement.

Ten slotte zijn messaging apps vaak veiliger dan traditionele vormen van communicatie zoals e-mail en sms. Dit komt omdat berichten vaak end-to-end worden gecodeerd, wat betekent dat alleen de verzender en de ontvanger ze kunnen lezen.

Al met al zijn messaging apps een handige en betaalbare manier om met anderen te communiceren.

Wat zijn de populairste berichtenapps?

Zoals de meeste mensen gebruikt u waarschijnlijk minstens één chat-app om contact te houden met uw vrienden en familie. De meeste mensen gebruiken alle of ten minste één van de volgende berichtenapps.

WhatsApp WhatsApp is een van de populairste berichtenapps. De app is beschikbaar voor Android en iOS en laat gebruikers tekstberichten versturen, spraak- en videogesprekken voeren en eenvoudig foto's en video's delen. WhatsApp is ook gratis te gebruiken en is end-to-end gecodeerd, dus je berichten zijn altijd privé.

Facebook Messenger Facebook Messenger is een andere populaire optie op de markt voor berichtenapps. Het is snel en gemakkelijk te gebruiken, en je kunt er zelfs spelletjes mee spelen met je vrienden. Messenger biedt ook videogesprekken en groepschats, zodat je altijd en overal contact kunt houden met je dierbaren. Messenger is misschien niet de eerste chat-app waar mensen aan denken als ze het over concurrentie hebben, maar het is ongetwijfeld een kracht om rekening mee te houden. De app biedt verschillende functies die andere messaging-apps niet hebben, zoals de mogelijkheid om videogesprekken en audiogesprekken te voeren, directe filters toe te passen, de achtergrond te veranderen en zelfs spelletjes te spelen. Wat Messenger onderscheidt van de concurrentie is de integratie met Facebook. Facebook is het grootste social media platform ter wereld, met meer dan 2,5 miljard gebruikers. Dit geeft Messenger een voorsprong wat betreft bereik en potentiële gebruikers. Messenger innoveert ook voortdurend en voegt nieuwe functies toe. De app heeft bijvoorbeeld geëxperimenteerd met de mogelijkheid om direct vanuit de app eten te bestellen en een lift aan te vragen. Dit maakt het makkelijker voor mensen om te krijgen wat ze nodig hebben zonder de app te verlaten.

WeChat WeChat is een andere optie die het overwegen waard is. Het is enorm populair in China, maar het is wereldwijd beschikbaar. WeChat biedt alle gebruikelijke functies zoals tekstberichten, spraak- en videogesprekken en groepschats. Maar het heeft ook een aantal unieke functies, zoals de mogelijkheid om geld te sturen naar je vrienden en afspraken te maken met bedrijven. Dus, welke messaging app wil je idealiseren? Dat hangt af van uw markt en de analyse van uw concurrenten. Maar welke je ook kiest, je moet een aantal unieke functies toevoegen om het succesvol te maken.

Hoe maak ik een messenger app?

Een instant messaging app is een geweldige manier om wereldwijd in contact te blijven met vrienden en familie. Maar hoe maak je een messenger-app die succesvol zal zijn? Hier zijn een paar dingen om te overwegen

Doe je marktonderzoek.

Voordat je een messenger app maakt, is het essentieel om marktonderzoek te doen. Dit zal u helpen bepalen welke functies u in uw app wilt opnemen, uw doelgroep en uw concurrentie. Er zijn een paar manieren om marktonderzoek te doen voor een messenger app. Een daarvan is om potentiële gebruikers te enquêteren. Dit kan online of persoonlijk worden gedaan. Stel vragen over wat ze willen in een messenger app, welke functies het belangrijkst zijn, en welke andere apps ze gebruiken. Een andere manier om marktonderzoek te doen is te kijken naar de concurrentie. Kijk welke functies zij bieden en wat hun gebruikers wel en niet leuk vinden. Dit geeft je een idee van wat je in je app moet opnemen om hem beter te maken dan de concurrentie. Als je eenmaal je marktonderzoek hebt gedaan, heb je een beter idee van wat je in je messenger-app moet opnemen. Dit zal je helpen om een app te maken die voldoet aan de behoeften van je doelgroep en zich onderscheidt van de concurrentie.

Als je eenmaal weet wat je doelgroep is en wat zij willen, is het tijd om naar je concurrentie te kijken. Wat doen zij goed? Wat doen ze verkeerd? Hoe kun je een instant messaging app maken die een betere ervaring biedt dan wat er al is?

Als u een messaging-app wilt maken, is een van uw belangrijkste zorgen waarschijnlijk de kosten. De ontwikkelingskosten kunnen hoog oplopen, en als u niet oppast, kunnen ze snel uit de hand lopen. Er zijn een paar belangrijke manieren om uw ontwikkelingskosten laag te houden en toch een messaging-app te maken die voldoet aan de behoeften van uw gebruikers.

Ten eerste, overweeg het gebruik van een cross-platform ontwikkelingsraamwerk. Zo kunt u uw instant messaging app eenmaal ontwikkelen en op meerdere platforms implementeren, wat u veel tijd en geld bespaart.

Ten tweede, maak waar mogelijk gebruik van open-source bibliotheken en tools. Er zijn veel geweldige open-source bibliotheken beschikbaar die u kunnen helpen met veelvoorkomende taken, en het gebruik ervan kan u veel tijd en geld besparen.

Ten derde, wees voorzichtig met de functies die je in je app opneemt. Het is gemakkelijk om je te laten meeslepen en te veel functies toe te voegen, wat uiteindelijk je ontwikkelingskosten onnodig kan verhogen. Blijf bij de essentiële elementen die uw gebruikers nodig hebben, en weersta de verleiding om toeters en bellen toe te voegen die ze misschien nooit zullen gebruiken.

De meest effectieve manier om dit te doen is met behulp van een platform als AppMaster, waarmee u een app kunt maken zonder te coderen. Dit kan u duizenden dollars aan chat app ontwikkelingskosten besparen.

Focus op gebruikerservaring.

Als je je eigen chat-app maakt, is een van de belangrijkste dingen om je op te richten de gebruikerservaring. Hoe ziet uw app eruit? Hoe voelt het om hem te gebruiken? Dit zijn essentiële vragen om vroeg in het ontwikkelingsproces te beantwoorden, voordat de app in de app stores belandt.

Chat-app ontwikkeling is geen kleine taak. Er zijn veel bewegende delen en potentiële gebieden in chat app creatie voor frustratie van de gebruiker. Maar als u de gebruikerservaring centraal stelt, kunt u een app maken die mensen graag zullen gebruiken.

Hier zijn een paar dingen en basisfuncties om in gedachten te houden als u uw berichten-app ontwerpt

Eenvoud is de sleutel. Maak een messaging-app die gemakkelijk te gebruiken en te begrijpen is.

De gebruikersinterface moet schoon en aantrekkelijk zijn.

De app moet responsief en snel zijn. Niemand wacht graag op het laden van een bericht.

Pushberichten moeten spaarzaam worden gebruikt. Te veel meldingen kunnen vervelend zijn en ertoe leiden dat mensen de app verwijderen.

Privacy- en beveiligingsfuncties zijn belangrijke overwegingen. Houd gebruikersgegevens veilig en beveiligd.

Door je te concentreren op de gebruikerservaring en andere basisfuncties, kun je een messaging-app maken die mensen willen gebruiken.

Promoot je app.

Zodra je een messaging-app hebt gemaakt en deze live is, is het belangrijk om deze te promoten om je doelgroep te bereiken. Gebruik sociale media, betaalde campagnes en andere marketingkanalen om je app onder de aandacht te brengen.

Door bovenstaande tips te volgen tijdens de ontwikkeling van de app, geef je jezelf de beste kans op succes.

Hoeveel kost het maken van een messaging app?

Als je van plan bent om een messaging app te maken, vraag je je waarschijnlijk af hoeveel app ontwikkeling kost. Het antwoord is helaas niet eenvoudig. De kosten van het bouwen van een messaging app hangen af van verschillende factoren, waaronder de functies die je wilt toevoegen, het platform waarvoor je wilt ontwikkelen en de grootte van je team.

Functies

De kosten voor het maken van een messaging-app hangen af van de functies die je wilt toevoegen. Sommige functies, zoals gebruikersregistratie en inloggen, zijn relatief eenvoudig en kunnen met een klein team worden gebouwd. Andere functies, zoals videobellen of het delen van locaties, zijn complexer en vereisen een groter team en meer ontwikkelingstijd. Als u een beperkt budget hebt, bedenk dan welke functies het belangrijkst zijn voor uw app en begin daarmee.

Over het algemeen kan de ontwikkeling van chat-apps tussen de 30.000 en 100.000 dollar kosten, maar met no-code-platforms kunnen deze kosten onder de 10.000 dollar liggen. No-code platforms hoeven geen app-ontwikkelaars in te huren voor software-ontwikkeling. Hun softwareontwikkelingskosten zijn dus laag. Meestal kost chat MVP ook minder omdat de marketingkosten er niet zijn. Bovendien is de webversie ook goedkoop (maar minder mensen gebruiken die).

Platformen

De kosten van een chat app ontwikkeling zal ook afhangen van het platform waarvoor u wilt bouwen. De populairste platforms voor messenger apps zijn iOS en Android, maar u kunt ook ontwikkelen voor Windows, Mac en het web.

Het ontwikkelen van apps voor meerdere platforms kost meer dan het bouwen voor slechts één platform, maar het stelt u ook in staat een breder publiek te bereiken. Als u niet zeker weet voor welk platform u moet bouwen, kunt u altijd met één beginnen en later andere toevoegen.

iOS en Android

Het bouwen van een messenger app voor iOS en Android is de meest populaire optie, en met een goede reden. iOS en Android hebben het grootste marktaandeel voor mobiele apparaten, dus door voor beide platforms te bouwen kun je de meeste mensen bereiken.

Messaging app ontwikkeling voor iOS en Android heeft echter een aantal nadelen. De grootste is dat u twee aparte teams nodig hebt om uw chat-app te bouwen en te onderhouden. Dit kan duurder zijn dan met één team, maar het betekent ook dat uw app beschikbaar zal zijn voor twee keer zoveel mensen.

Een ander nadeel is dat u uw instant messaging-app twee keer moet ontwerpen en ontwikkelen, één keer voor elk platform. Dit kan tijdrovend en duur zijn, maar er zijn enkele manieren om de kosten te minimaliseren.

Een optie is het gebruik van een cross-platform app-ontwikkeltool zoals React Native of Flutter. Met deze tools kunt u uw app eenmaal ontwikkelen en vervolgens uitrollen naar iOS en Android.

Een andere uitweg voor app-ontwikkeling is AppMaster. Het is een no-code platform maar biedt de sterkste backend. U kunt het dus dienovereenkomstig gebruiken voor app-ontwikkeling.

Hoe maak je een berichtentoepassing zoals WhatsApp of Facebook Messenger?

Wat betreft instant messaging apps zijn WhatsApp en Facebook Messenger twee van de populairste opties. Als je zelf een berichtenapplicatie wilt maken, zijn er bepaalde elementen die je nodig hebt om deze succesvol te maken.

Om te beginnen heb je een gebruiksvriendelijke interface nodig die gemakkelijk te navigeren is. Mensen moeten snel de gesprekken kunnen vinden die ze zoeken en gemakkelijk nieuwe gesprekken kunnen starten. U moet er ook voor zorgen dat uw applicatie snel en probleemloos berichten kan verzenden en ontvangen.

Een ander essentieel element van een succesvolle messaging-applicatie is beveiliging. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat hun gesprekken privé zijn en dat hun informatie veilig is. Daarom moet u robuuste beveiligingsmaatregelen treffen om de gegevens van uw gebruikers te beschermen. Stevige beveiligingsfuncties zijn van vitaal belang.

Ten slotte moet u ervoor zorgen dat uw instant messaging app compatibel is met verschillende apparaten. Mensen moeten je instant messaging app zonder problemen kunnen gebruiken op hun smartphones, tablets en computers. Als je een berichtenapplicatie kunt maken die aan al deze criteria voldoet, ben je goed op weg om een succesvolle en populaire tool te ontwikkelen.

Belangrijkste kenmerken van een messaging-app

Volgens een recente studie verstuurt en ontvangt de gemiddelde persoon ongeveer 127 berichten per dag. Dat is veel tekst, en het is geen wonder dat messaging-apps tot de populairste native apps ter wereld behoren. Maar wat maakt deze apps zo populair? Hun belangrijkste kenmerken. Die bepalen of een messaging-app een succes wordt of flopt.

Hier zijn enkele van de belangrijkste kenmerken van messaging-apps.

Gemak: Chat-apps zijn ontworpen voor gemak. Ze laten je snel en gemakkelijk berichten sturen naar iedereen, waar ook ter wereld. Maak dus een handige messaging-app.

Snel: Messaging-apps zijn snel. Met een paar tikken kun je een bericht versturen, en het wordt meteen bij de ontvanger afgeleverd.

Gratis: De meeste chat-apps zijn gratis te gebruiken. Dat is een groot voordeel, want zo kunnen gebruikers in contact blijven met vrienden en familie zonder geld uit te geven. Beslis tijdens de ontwikkeling van de software hoe u het gratis houdt.

Groepschat: Veel messaging-apps laten gebruikers groepschats maken om met meerdere mensen tegelijk in contact te blijven. Dit is een geweldige manier om georganiseerd te blijven en iedereen op de hoogte te houden.

Spraak- en videogesprekken: Met sommige berichtenapps, zoals WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram en FaceTime, kun je spraak- en videogesprekken voeren. Dit is een uitstekende functie als je met iemand in contact wilt blijven zonder een sms te hoeven sturen.

Pushmeldingen: Dit is een geweldige manier om ervoor te zorgen dat je nooit een bericht mist. Met pushmeldingen krijgen gebruikers telkens een melding als er een nieuw bericht binnenkomt, zoals bij apple pushmeldingen.

Emoji: Dit is een uitstekende manier om een beetje persoonlijkheid toe te voegen aan je berichten. Emoji zijn kleine, grafische afbeeldingen waarmee gebruikers emoties kunnen uitdrukken. Maak daarom een berichtenapp met maximale emoji-opties.

End-to-end encryptie: Een van de essentiële functies om te zoeken in een chat-app is end-to-end encryptie. Dit betekent dat je berichten worden versleuteld vanaf het moment dat je ze verstuurt totdat de ontvanger ze ontsleutelt. Dit zorgt ervoor dat uw berichten niet kunnen worden onderschept en gelezen door iemand anders dan de beoogde ontvanger.

Verdwijnende chat: Een andere belangrijke functie waar u op moet letten is de mogelijkheid om berichten te verwijderen. Dit is een handige functie als je ooit een bericht verstuurt waar je later spijt van krijgt. Bij sommige messaging-apps kun je een timer instellen voor hoe lang een bericht zichtbaar blijft voordat het automatisch wordt verwijderd. Zo weet u zeker dat uw bericht na een bepaalde tijd verdwijnt, en hoeft u zich geen zorgen te maken dat het wordt gelezen door iemand die u niet wilt zien.

Plezier en spelletjes: Je hebt vast wel eens Snapchat gebruikt. Het is een snelgroeiende berichtenapp, maar wordt vooral gebruikt voor filters, plezier en spelletjes. Ook Facebook messenger heeft verschillende dingen om mee te spelen. Je app moet dus functies hebben om gebruikers te betrekken.

Aanpassing: Het is een gemakkelijke manier om uw chat-app uniek te maken. Met maatwerk kunnen gebruikers de look en feel van de app aanpassen aan hun persoonlijkheid. Geavanceerde softwareontwikkeling kan u daarbij helpen.

Veel meer functies maken messaging-apps zo populair, maar dit zijn enkele van de belangrijkste. Als u op zoek bent naar een handige, snelle en gratis manier om in contact te blijven met uw vrienden en familie, dan is een messaging-app een geweldige optie.

Hoe kunt u uw chat-app te gelde maken: Verdienstrategie

Een monetariseringsstrategie van een messaging-app is het vragen van abonnementsgeld. Dit kan een maandelijks of jaarlijks bedrag zijn of een eenmalig bedrag. Je zou ook een gratis proefperiode kunnen aanbieden, waarna het abonnementsgeld ingaat. Een andere manier om geld te verdienen met een chat-app is door in-app aankopen te verkopen. Dat kan gaan van stickers en emoji's tot premium functies zoals extra opslagruimte of de mogelijkheid om langere berichten te versturen. Je kunt ook advertentieruimte in je chat-app verkopen. Dit kunnen banneradvertenties zijn, interstitiële advertenties of zelfs native advertenties die opgaan in de inhoud van de app. Tot slot kunt u gegevens van uw gebruikers verzamelen en deze verkopen aan derden. Dit kan van alles zijn, van demografische gegevens tot gegevens over gebruikersgedrag. Zorg er wel voor dat je expliciete toestemming krijgt van je gebruikers voordat je hun gegevens verzamelt en verkoopt.

Dit zijn allemaal haalbare manieren om een messaging-app te gelde te maken. Uw monetisatiestrategie hangt af van de functies en de doelgroep van uw app. Denk dus goed na over je app en je gebruikers voordat je begint met het genereren van inkomsten.

Hoe kan ik een Messenger-app maken zonder codering?

Als je een Messenger-app wilt maken zonder codering, dan is AppMaster het platform voor jou. AppMaster is een no-code platform met de sterkste backend. Dit betekent dat het platform de ontwikkelaar nabootst, automatisch broncode genereert met een snelheid van 22.000 regels per seconde in de taal Go en technische documentatie schrijft. Met AppMaster maakt u eenvoudig webapps, mobiele apps en de backend.

Een snelle, gemakkelijke en betaalbare oplossing!