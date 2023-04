No actual mundo digital interligado, as APIs (Application Programming Interfaces) são fundamentais para permitir aos programadores e às empresas alcançar níveis mais elevados de eficiência, produtividade e inovação. Estas ferramentas essenciais facilitam a comunicação suave entre várias aplicações de software, tornando-as indispensáveis na tecnologia moderna.

As ferramentas criadoras de APIs tornaram-se vitais no processo de desenvolvimento, simplificando e acelerando a concepção, implementação e gestão de APIs para programadores. À medida que avançamos até 2023, numerosas ferramentas inovadoras e avançadas de criação de API surgiram para responder às necessidades crescentes da indústria.

Este guia abrangente irá explorar sete ferramentas criadoras de API excepcionais que estão a ter um impacto significativo em 2023. O nosso objectivo é fornecer uma análise aprofundada de cada ferramenta, mostrando as suas características distintas, vantagens, e casos de utilização, permitindo-lhe decidir quando seleccionar a ferramenta mais apropriada para as suas necessidades.

Junte-se a nós nesta viagem à medida que revelamos estas soluções de ponta e aprendemos como elas podem revolucionar os seus esforços de desenvolvimento de API, transformando-os em experiências racionalizadas, eficientes e agradáveis. Sem mais demoras, mergulhemos no reino das ferramentas criadoras de API e descubramos os sete principais concorrentes dignos da sua atenção em 2023.

O que é API?

Uma Interface de Programação de Aplicação, ou API, é um mecanismo intrincado e sofisticado que facilita uma interacção sem falhas entre aplicações de software distintas. Serve essencialmente como intermediário contratual, definindo regras, protocolos e normas através das quais vários componentes de software comunicam e trocam dados. No contexto do desenvolvimento de software, as APIs permitem aos programadores integrar, alargar e reutilizar eficazmente as funcionalidades pré-existentes de outros sistemas, acelerando assim significativamente o processo de desenvolvimento, assegurando ao mesmo tempo uma óptima capacidade de manutenção do código.

Por exemplo, considere a integração da API do Google Maps numa aplicação móvel para fornecer serviços baseados na localização; isto permite ao programador aproveitar o poder da tecnologia de mapeamento do Google sem a necessidade de construir uma solução de mapeamento personalizada a partir do zero. As APIs tornaram-se assim indispensáveis na engenharia de software contemporânea, promovendo a interoperabilidade, modularidade e inovação dentro da paisagem digital em constante evolução.

O que é o criador de APIs?

Um criador de API, ou plataforma de desenvolvimento de API, é um conjunto de ferramentas de software avançado e abrangente, adaptado para acelerar a criação, teste, e gestão de Interfaces de Programação de Aplicações (APIs) por medida. Estas plataformas facilitam o desenvolvimento de APIs em expansão e escaláveis, ao mesmo tempo que aderem às melhores práticas e normas da indústria, permitindo, em última análise, que os programadores integrem, ampliem, e reutilizem sem problemas as funcionalidades de outros sistemas de software. Ao fornecer um ambiente coeso repleto de interfaces de utilizador intuitivas, modelos pré-construídos, e capacidades de automatização, os criadores de API reduzem significativamente a complexidade e o tempo associado ao desenvolvimento de API, assegurando simultaneamente consistência, fiabilidade, e capacidade de manutenção. Por exemplo, plataformas tais como Swagger, Postman, e AppMaster oferecem uma série de ferramentas, desde a concepção e documentação de API até aos testes, monitorização e aplicação da segurança, permitindo assim aos programadores concentrarem-se na concepção de soluções inovadoras, salvaguardando ao mesmo tempo a integridade da infra-estrutura de software subjacente.

Como funciona o criador da API?

Um criador de API funciona através de uma meticulosa amálgama de ferramentas e funcionalidades concebidas para racionalizar o desenvolvimento, testes e gestão de Interfaces de Programação de Aplicações (APIs). O seu modus operandi depende de uma abordagem sistemática e coerente que engloba várias fases do ciclo de vida do API, assegurando um resultado robusto e eficiente. Inicialmente, o criador da API facilita a fase de concepção, onde os criadores utilizam interfaces gráficas ou linguagens específicas do domínio para definir os pontos finais da API, estruturas de dados, e protocolos de interacção. Subsequentemente, a plataforma gera código relevante, muitas vezes em múltiplas linguagens de programação, para acelerar o processo de implementação.

Além disso, o criador da API fornece documentação abrangente, elucidando o propósito, utilização e comportamento esperado da API, o que serve como um recurso inestimável para colegas programadores e promove uma integração perfeita. Para assegurar fiabilidade e estabilidade, a plataforma oferece um conjunto de ferramentas de teste e validação, permitindo aos programadores examinar rigorosamente o desempenho, segurança e conformidade da API com as normas da indústria. Finalmente, o criador da API ajuda na implementação e gestão da API, fornecendo capacidades essenciais de monitorização, análise e versionamento, assegurando assim a eficácia e adaptabilidade contínua da API dentro do ecossistema digital em constante evolução.

As melhores ferramentas de concepção de API

As ferramentas de concepção de API desempenham um papel crucial no mundo do desenvolvimento de software, racionalizando o processo de concepção, desenvolvimento, e gestão de APIs.

Postman



Postman é um ambiente de desenvolvimento de API amplamente utilizado que simplifica o processo de construção, teste, e documentação de APIs. Suporta a concepção, a zombaria, a depuração e a monitorização de APIs, fornecendo aos programadores um conjunto de ferramentas abrangente para criar e manter APIs de forma mais eficiente. Postman também apresenta ferramentas de colaboração, permitindo às equipas trabalhar sem problemas em projectos de APIs. Além disso, suporta uma grande variedade de formatos de API, incluindo REST, GraphQL, e SOAP.

Swagger Editor or Swaggerhub



Swagger O Editor e Swaggerhub são ferramentas da estrutura Swagger que facilitam a concepção e documentação de API. Swagger Editor é um editor de código aberto, baseado em navegador para a concepção e documentação de APIs utilizando a Especificação OpenAPI. Fornece características de validação e auto-completamento em tempo real, ajudando os programadores a criar especificações API precisas e conformes. Swaggerhub Por outro lado, é uma plataforma colaborativa que oferece funcionalidades avançadas como a criação de versões, controlo de acesso, e gestão do ciclo de vida da API. Ambas as ferramentas suportam a geração de SDKs clientes e stubs de servidor em várias línguas, permitindo o rápido desenvolvimento e teste de API.

AppMaster



AppMaster é no-code com uma função de concepção de API que ajuda os programadores a criar pontos finais cruciais para que as aplicações do servidor interajam com interfaces de utilizador e sistemas externos. A criação de um parâmetro em AppMaster envolve a navegação para a secção "Endpoints" e o início de um novo parâmetro do tipo REST API. Este endpoint adere aos princípios RESTful e utiliza JSON para transmissão de dados.

AppMaster permite a ligação de endpoints a processos empresariais, associando-os automaticamente a variáveis de entrada e de saída. Isto simplifica a troca de dados entre aplicações de servidor e clientes. Os endpoints apresentam configurações configuráveis, incluindo Middleware, uma camada de software executada com cada pedido para o endpoint. O Middleware aloja tipicamente funções relacionadas com serviços, tais como componentes de autorização.

Para segurança, é essencial ter a devida autorização para cada endpoint, permitindo apenas o acesso a grupos específicos de utilizadores. Isto minimiza o risco de exploração por actores maliciosos. Depois de configurar o endpoint, guardá-lo completa a configuração do back end.

Mulesoft API Connect



Mulesoft API Connect é uma poderosa solução de gestão de API que oferece ferramentas para a concepção, construção e gestão de APIs. Permite aos programadores conceber APIs utilizando RAML ou a Especificação OpenAPI e fornece características como a zombaria, teste e geração de documentação API. Mulesoft API Connect Oferece também integração integrada com Anypoint Studio, permitindo aos programadores implementar e testar facilmente os seus desenhos de API. Além disso, fornece capacidades de gestão de API, incluindo analítica, controlo de acesso e gestão do ciclo de vida de API.

RapidAPI



RapidAPI é uma plataforma API abrangente que permite aos programadores descobrir, ligar, e gerir as APIs. Oferece um mercado onde os programadores podem aceder a milhares de APIs de vários fornecedores, simplificando o processo de integração de APIs em aplicações. RapidAPI também fornece ferramentas para conceber, construir e gerir APIs, incluindo características como documentação de API, versionamento, e controlo de acesso. Suporta vários formatos de API, tais como REST, GraphQL, e SOAP.

Stoplight



Stoplight é uma plataforma de concepção e desenvolvimento de API que oferece ferramentas para concepção, teste e documentação de APIs. Suporta a Especificação OpenAPI e fornece capacidades de edição visual, facilitando aos programadores a criação e manutenção de desenhos de API. Stoplight também oferece características como a zombaria de API, testes, e geração de documentação. A plataforma permite a gestão do ciclo de vida da API, permitindo às equipas colaborar eficazmente em projectos de API.

Curl



Embora Curl não seja uma ferramenta de desenho de API em si, é uma ferramenta de linha de comando amplamente utilizada para interagir com APIs e é essencial para os programadores testarem e depurarem os seus desenhos de API. Curl suporta vários protocolos, incluindo HTTP, HTTPS, FTP, e mais, permitindo aos programadores enviar pedidos e analisar respostas de APIs. É especialmente valioso para testar os pontos finais das APIs durante o processo de desenvolvimento, fornecendo conhecimentos sobre o comportamento e desempenho das APIs. Curl pode ser facilmente integrado nos fluxos de trabalho de desenvolvimento, e a sua simplicidade torna-o uma escolha popular para testes e depuração de APIs entre os desenvolvedores.

Para finalizar



A paisagem digital em constante evolução tornou as APIs um componente indispensável do desenvolvimento de software moderno, promovendo a eficiência, produtividade e inovação. As ferramentas criadoras de API surgiram como uma solução vital para responder à procura crescente de processos de desenvolvimento de API racionalizados, oferecendo uma gama impressionante de características e capacidades adaptadas aos requisitos únicos da indústria. Este guia abrangente iluminou sete ferramentas criadoras de API excepcionais que tiveram um impacto significativo em 2023, elucidando os seus atributos distintivos e casos de utilização. À medida que avançamos para o domínio digital cada vez mais interligado, estas ferramentas criadoras de API de última geração continuarão indubitavelmente a revolucionar a forma como os criadores e as empresas operam, abrindo o caminho para um crescimento desenfreado e avanço tecnológico.