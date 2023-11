App Analytics: medindo o sucesso em empreendimentos de comércio eletrônico

Análise de aplicativos para comércio eletrônico

As empresas de comércio eletrônico geralmente dependem de aplicativos móveis e da web para interagir com os clientes, vender produtos e expandir sua marca. Como tal, compreender o desempenho destas aplicações é crucial para otimizar a experiência do utilizador , impulsionar o envolvimento e aumentar a receita. A análise de aplicativos desempenha um papel vital ao permitir que as empresas meçam o sucesso de seus aplicativos de comércio eletrônico, obtenham insights acionáveis ​​e tomem decisões informadas para melhoria contínua.

A análise de aplicativos é semelhante à análise da web, mas especificamente adaptada para rastrear o uso do aplicativo e o comportamento do usuário. Eles fornecem dados essenciais sobre como as pessoas interagem com seu aplicativo, quais recursos são mais populares e o desempenho do aplicativo. Os empreendimentos de comércio eletrônico podem usar essas informações para aprimorar a experiência do usuário, refinar os esforços de marketing e identificar áreas do aplicativo que precisam de melhorias ou novos recursos.

KPIs essenciais para aplicativos de comércio eletrônico

Para medir com eficácia o sucesso do seu aplicativo de comércio eletrônico, é essencial focar em determinados indicadores-chave de desempenho (KPIs). Esses KPIs ajudam você a acompanhar o crescimento e o desempenho do seu aplicativo, permitindo otimizá-lo para melhorar a experiência do usuário e aumentar a receita. Aqui estão alguns KPIs essenciais de aplicativos de comércio eletrônico nos quais você deve se concentrar:

Taxa de conversão

A taxa de conversão é a porcentagem de usuários que concluem uma ação desejada, como fazer uma compra, entre todos os usuários que visitam seu aplicativo. Uma alta taxa de conversão indica que seu aplicativo de comércio eletrônico incentiva os visitantes a agir e comprar seus produtos.

Valor médio do pedido (AOV)

AOV representa o valor médio que os clientes gastam por transação em seu aplicativo de comércio eletrônico. AOVs mais altos sugerem que seu aplicativo incentiva os usuários a gastar mais em cada compra, o que é ótimo para gerar receita. Você pode aumentar seu AOV oferecendo upsell, vendas cruzadas ou pacotes de ofertas.

Valor vitalício do cliente (CLV)

O CLV mede o lucro líquido que você espera obter de um cliente ao longo de todo o relacionamento com seu negócio de comércio eletrônico. CLVs mais altos normalmente resultam de fortes estratégias de retenção de clientes e excelentes experiências de usuário que incentivam a repetição de negócios.

Taxa de abandono de carrinho

A taxa de abandono do carrinho é a porcentagem de usuários que adicionam produtos ao carrinho, mas saem sem concluir a compra. Identificar os motivos do abandono do carrinho pode ajudá-lo a resolver problemas de experiência do usuário, melhorar seu processo de checkout e aumentar as conversões.

Taxa de retenção

A taxa de retenção é a porcentagem de usuários que retornam ao seu aplicativo de comércio eletrônico após a primeira visita ou compra. Uma alta taxa de retenção indica uma experiência de usuário bem-sucedida, engajamento e esforços de construção de relacionamento. Reter clientes é mais econômico do que adquirir novos, tornando esse KPI crucial para o sucesso do comércio eletrônico.

Métricas de envolvimento do usuário

Compreender como os usuários interagem com seu aplicativo de comércio eletrônico é fundamental para otimizar a experiência do usuário e impulsionar as vendas. Algumas métricas importantes de engajamento do usuário incluem duração da sessão, visualizações de tela, eventos acionados (por exemplo, adição de itens ao carrinho, conclusão de compras) e taxas de saída. Ao monitorar e analisar rotineiramente esses KPIs, você pode detectar oportunidades, deficiências e possíveis obstáculos no desempenho do seu aplicativo de comércio eletrônico.

Ferramentas e plataformas de análise de aplicativos

Inúmeras ferramentas e plataformas de análise de aplicativos estão disponíveis no mercado, cada uma com prós e contras. A escolha da plataforma certa para seu aplicativo de comércio eletrônico depende de suas necessidades, orçamento e requisitos técnicos. Aqui estão algumas plataformas populares de análise de aplicativos que podem ajudá-lo a rastrear e otimizar os KPIs mencionados acima:

Google Analytics : o Google Analytics é uma plataforma de análise de aplicativos poderosa e amplamente usada, com poderosos recursos de rastreamento de comércio eletrônico. Além de oferecer excelentes dados de envolvimento do usuário, integra-se bem com outros produtos e serviços do Google. Seu uso é gratuito, o que o torna perfeito para pequenas empresas e startups.

: o Google Analytics é uma plataforma de análise de aplicativos poderosa e amplamente usada, com poderosos recursos de rastreamento de comércio eletrônico. Além de oferecer excelentes dados de envolvimento do usuário, integra-se bem com outros produtos e serviços do Google. Seu uso é gratuito, o que o torna perfeito para pequenas empresas e startups. Mixpanel : Mixpanel é uma plataforma analítica centrada no usuário que permite rastrear o envolvimento, a retenção e as taxas de conversão do usuário em tempo real. Sua ampla gama de ferramentas, como funis, análise de coorte e segmentação de usuários, são ótimas para análise aprofundada e personalização de seu aplicativo de comércio eletrônico.

: Mixpanel é uma plataforma analítica centrada no usuário que permite rastrear o envolvimento, a retenção e as taxas de conversão do usuário em tempo real. Sua ampla gama de ferramentas, como funis, análise de coorte e segmentação de usuários, são ótimas para análise aprofundada e personalização de seu aplicativo de comércio eletrônico. Flurry : Flurry é uma plataforma gratuita de análise de aplicativos móveis que fornece insights sobre aquisição, envolvimento e retenção de usuários. É uma excelente opção para empresas que desejam acompanhar o desempenho de seus aplicativos sem um investimento financeiro significativo.

: Flurry é uma plataforma gratuita de análise de aplicativos móveis que fornece insights sobre aquisição, envolvimento e retenção de usuários. É uma excelente opção para empresas que desejam acompanhar o desempenho de seus aplicativos sem um investimento financeiro significativo. Firebase : Firebase , um produto do Google, inclui Firebase Analytics, uma poderosa ferramenta de análise de aplicativos que ajuda você a entender o comportamento do usuário, medir eventos no aplicativo e otimizar seu aplicativo de comércio eletrônico para o sucesso. A plataforma oferece integração perfeita com outros produtos Firebase, como o serviço de mensagens em nuvem para notificações push, e é relativamente fácil de configurar.

: Firebase , um produto do Google, inclui Firebase Analytics, uma poderosa ferramenta de análise de aplicativos que ajuda você a entender o comportamento do usuário, medir eventos no aplicativo e otimizar seu aplicativo de comércio eletrônico para o sucesso. A plataforma oferece integração perfeita com outros produtos Firebase, como o serviço de mensagens em nuvem para notificações push, e é relativamente fácil de configurar. Amplitude : Amplitude é outra plataforma analítica popular com foco em análises de produtos e clientes. Ele oferece dados em tempo real sobre jornadas, retenção e engajamento do usuário, o que pode ser especialmente útil para aplicativos de comércio eletrônico.

: Amplitude é outra plataforma analítica popular com foco em análises de produtos e clientes. Ele oferece dados em tempo real sobre jornadas, retenção e engajamento do usuário, o que pode ser especialmente útil para aplicativos de comércio eletrônico. Appsee : Appsee fornece análise aprofundada usando recursos de análise qualitativa de aplicativos, como mapas de calor de toque, gravações de usuários e análises visuais no aplicativo. Esses recursos podem ajudar as empresas de comércio eletrônico a identificar pontos de atrito, compreender o comportamento do usuário e otimizar a experiência do usuário do aplicativo.

: Appsee fornece análise aprofundada usando recursos de análise qualitativa de aplicativos, como mapas de calor de toque, gravações de usuários e análises visuais no aplicativo. Esses recursos podem ajudar as empresas de comércio eletrônico a identificar pontos de atrito, compreender o comportamento do usuário e otimizar a experiência do usuário do aplicativo. AppMaster : Além de ser uma plataforma poderosa sem código para a criação de aplicativos de comércio eletrônico, o AppMaster pode ajudá-lo a integrar várias ferramentas de análise de aplicativos em seu aplicativo perfeitamente, garantindo que você tenha acesso a todos os insights e dados cruciais necessários para o sucesso.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Ao selecionar uma plataforma de análise de aplicativos, considere fatores como facilidade de integração, recursos específicos da plataforma e sua compatibilidade com suas soluções específicas de software de comércio eletrônico. Acompanhar o desempenho do seu aplicativo e tomar decisões baseadas em dados é crucial para o sucesso no competitivo setor de comércio eletrônico atual.

Integrando App Analytics em seus aplicativos de comércio eletrônico

Depois de identificar os principais indicadores de desempenho (KPIs) para seu empreendimento de comércio eletrônico, a próxima etapa é integrar ferramentas analíticas em seu aplicativo de comércio eletrônico. Esse processo geralmente envolve adicionar kits de desenvolvimento de software (SDKs) ou APIs fornecidos por diversas plataformas de análise ao código-fonte do seu aplicativo. Isso permite a coleta de dados e o rastreamento das métricas necessárias para tomar decisões baseadas em dados.

A escolha da plataforma analítica certa para seu aplicativo de comércio eletrônico afetará a facilidade – e a eficácia – do processo de integração do seu aplicativo. Muitas plataformas de análise de aplicativos estão disponíveis, como Google Analytics, Firebase, Flurry, Mixpanel, Amplitude e Appsee. Cada plataforma oferece recursos diferentes e, em alguns casos, análises especializadas de comércio eletrônico e integrações com plataformas populares de comércio eletrônico.

Usar uma plataforma no-code como AppMaster para o desenvolvimento de seu aplicativo de comércio eletrônico pode simplificar significativamente a integração de ferramentas de análise de aplicativos. Ao oferecer integrações nativas e componentes pré-construídos, AppMaster permite incorporar ferramentas analíticas em seu aplicativo com apenas alguns cliques.

Para integrar a análise de aplicativos ao seu aplicativo de comércio eletrônico com AppMaster, siga estas etapas:

Escolha a plataforma de análise de aplicativos que melhor atende às suas necessidades e oferece os recursos necessários para rastrear seus KPIs. Certifique-se de ter um SDK ou API compatível com a pilha de tecnologia do seu aplicativo. Crie uma conta na plataforma analítica de sua escolha, gere uma chave de API ou token de acesso e siga a documentação para configurar o SDK ou API para seu aplicativo. Use o construtor visual de aplicativos e a interface drag-and-drop do AppMaster .io para criar e personalizar a interface do usuário do seu aplicativo e definir a lógica de negócios e o esquema do banco de dados . Esta etapa permite incluir componentes e endpoints que suportam a integração de análise de aplicativos, como rastreadores de eventos ou métricas de engajamento do usuário. Implemente o SDK ou API em seu aplicativo de comércio eletrônico desenvolvido com AppMaster , seguindo a documentação e recomendações da plataforma. Talvez seja necessário modificar o código ou a configuração do seu aplicativo para permitir que as ferramentas de análise acessem os dados necessários. Configure o rastreamento de análise de aplicativos para seus KPIs específicos definindo eventos personalizados, definindo propriedades do usuário ou implementando recursos de rastreamento específicos de comércio eletrônico em seu aplicativo. Teste sua integração analítica para garantir que os dados sejam coletados e exibidos com precisão em seu painel analítico. Ajuste as configurações de rastreamento, se necessário, com base nos seus testes.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Seguindo essas etapas e aproveitando o poder do AppMaster, você será capaz de criar um aplicativo de comércio eletrônico que se integra efetivamente às ferramentas de análise de aplicativos. Isso resulta em coleta e análise de dados precisas, permitindo que você tome decisões informadas para otimizar seu empreendimento de comércio eletrônico.

Aproveitando insights do Analytics para o crescimento do comércio eletrônico

Depois de integrar a análise de aplicativos ao seu aplicativo de comércio eletrônico, aproveitar os insights derivados dos dados coletados é vital para impulsionar o crescimento do seu negócio. Ao analisar seus KPIs, identificar tendências e padrões e tomar decisões baseadas em dados, você pode otimizar os recursos, a experiência do usuário e os esforços de marketing do seu aplicativo. Aqui estão algumas estratégias para aproveitar insights de análise de aplicativos para o crescimento do comércio eletrônico:

Otimize a aquisição de clientes: use os dados sobre fontes e canais de usuários, bem como o custo por aquisição (CPA), para identificar os canais de marketing mais eficazes para atrair novos clientes. Ajuste seu orçamento e estratégias de marketing para maximizar o retorno do investimento (ROI) . Reduza a taxa de abandono do carrinho: analise padrões de comportamento relacionados ao abandono do carrinho, como as etapas que levam um usuário a sair do aplicativo ou os itens específicos abandonados. Use esses insights para resolver possíveis problemas, como melhorar o processo de finalização da compra, oferecer mais opções de pagamento ou resolver questões relacionadas ao produto. Melhore a taxa de conversão: use dados sobre o envolvimento do usuário, o desempenho da página e o fluxo do usuário para identificar áreas em seu aplicativo onde os usuários ficam presos ou desistem. Otimize essas áreas simplificando a navegação, melhorando o design da interface do usuário e agilizando a jornada do usuário até a conclusão de uma compra. Incentive a retenção de clientes: identifique os fatores que contribuem para a retenção de clientes, como recursos do aplicativo, experiência do usuário e personalização. Personalize suas mensagens, promoções e conteúdo no aplicativo com base nos perfis e preferências dos usuários para aumentar o envolvimento e promover a fidelidade do cliente a longo prazo. Maximize o valor da vida útil do cliente (CLV): use dados analíticos de aplicativos para segmentar seus clientes por preferências, comportamento de compra e valor. Implemente campanhas de marketing direcionadas e estratégias promocionais para aumentar o CLV de clientes de alto valor e aumentar sua receita.

Aproveitar os insights de análise de aplicativos permite identificar oportunidades de crescimento e tomar decisões baseadas em dados que levam ao aumento da receita e a um empreendimento de comércio eletrônico mais bem-sucedido. A integração de ferramentas de análise de aplicativos em seu aplicativo de comércio eletrônico desenvolvido com AppMaster não apenas simplifica o processo de integração, mas também permite que você aproveite todo o potencial de seus dados para uma tomada de decisão informada e crescimento do negócio.