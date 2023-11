Analisi delle app: misurare il successo nelle iniziative di e-commerce

Analisi delle app per l'e-commerce

Le aziende di e-commerce spesso si affidano ad applicazioni mobili e web per interagire con i clienti, vendere prodotti e far crescere il proprio marchio. Pertanto, comprendere le prestazioni di queste app è fondamentale per ottimizzare l'esperienza utente , aumentare il coinvolgimento e aumentare le entrate. L'analisi delle app svolge un ruolo fondamentale nel consentire alle aziende di misurare il successo delle proprie app di e-commerce, ottenere informazioni utili e prendere decisioni informate per il miglioramento continuo.

L'analisi delle app è simile all'analisi web ma specificatamente progettata per monitorare l'utilizzo delle app e il comportamento degli utenti. Forniscono dati essenziali su come le persone interagiscono con la tua app, quali funzionalità sono più popolari e le prestazioni dell'app. Le iniziative di e-commerce possono utilizzare queste informazioni per migliorare l'esperienza dell'utente, perfezionare gli sforzi di marketing e identificare le aree dell'app che necessitano di miglioramenti o nuove funzionalità.

KPI essenziali per le app di e-commerce

Per misurare in modo efficace il successo della tua app di e-commerce, è essenziale concentrarsi su determinati indicatori chiave di prestazione (KPI). Questi KPI ti aiutano a monitorare la crescita e le prestazioni della tua app, consentendoti di ottimizzare la tua app per una migliore esperienza utente e maggiori entrate. Ecco alcuni KPI essenziali per le app di e-commerce su cui dovresti concentrarti:

Tasso di conversione

Il tasso di conversione è la percentuale di utenti che completano un'azione desiderata, ad esempio effettuando un acquisto, rispetto a tutti gli utenti che visitano la tua app. Un tasso di conversione elevato indica che la tua app di e-commerce incoraggia con successo i visitatori ad agire e ad acquistare i tuoi prodotti.

Valore medio dell'ordine (AOV)

AOV rappresenta l'importo medio che i clienti spendono per transazione nella tua app di e-commerce. AOV più elevati suggeriscono che la tua app incoraggia gli utenti a spendere di più per ogni acquisto, il che è ottimo per le entrate. Puoi aumentare il tuo AOV offrendo upsell, cross-sell o offerte in bundle.

Valore della vita del cliente (CLV)

Il CLV misura l'utile netto che ti aspetti di guadagnare da un cliente durante l'intero rapporto con la tua attività di e-commerce. CLV più elevati derivano in genere da forti strategie di fidelizzazione dei clienti e da eccellenti esperienze utente che incoraggiano la ripetizione degli affari.

Tasso di abbandono del carrello

Il tasso di abbandono del carrello è la percentuale di utenti che aggiungono prodotti al carrello ma se ne vanno senza completare un acquisto. Identificare i motivi dell'abbandono del carrello può aiutarti a risolvere i problemi di UX, migliorare la procedura di pagamento e aumentare le conversioni.

Tasso di ritenzione

Il tasso di fidelizzazione è la percentuale di utenti che tornano alla tua app di e-commerce dopo la prima visita o acquisto. Un tasso di fidelizzazione elevato indica un'esperienza utente, un coinvolgimento e un impegno di costruzione delle relazioni di successo. Fidelizzare i clienti è più conveniente che acquisirne di nuovi, rendendo questo KPI cruciale per il successo dell'e-commerce.

Metriche di coinvolgimento degli utenti

Comprendere il modo in cui gli utenti interagiscono con la tua app di e-commerce è fondamentale per ottimizzare l'esperienza utente e incrementare le vendite. Alcuni parametri chiave sul coinvolgimento degli utenti includono la durata della sessione, le visualizzazioni dello schermo, gli eventi attivati ​​(ad esempio, l'aggiunta di articoli al carrello, il completamento degli acquisti) e i tassi di uscita. Monitorando e analizzando regolarmente questi KPI, puoi rilevare opportunità, carenze e potenziali ostacoli nelle prestazioni della tua app di e-commerce.

Strumenti e piattaforme di analisi delle app

Sul mercato sono disponibili numerosi strumenti e piattaforme di analisi delle app, ciascuno con vantaggi e svantaggi. La scelta della piattaforma giusta per la tua app di e-commerce dipende dalle tue esigenze, dal budget e dai requisiti tecnici. Ecco alcune popolari piattaforme di analisi delle app che possono aiutarti a monitorare e ottimizzare i KPI sopra menzionati:

Google Analytics : Google Analytics è una piattaforma di analisi delle app potente e ampiamente utilizzata con potenti funzionalità di monitoraggio dell'e-commerce. Oltre a offrire eccellenti dati sul coinvolgimento degli utenti, si integra bene con altri prodotti e servizi Google. È gratuito, il che lo rende perfetto per le piccole imprese e le startup.

: Google Analytics è una piattaforma di analisi delle app potente e ampiamente utilizzata con potenti funzionalità di monitoraggio dell'e-commerce. Oltre a offrire eccellenti dati sul coinvolgimento degli utenti, si integra bene con altri prodotti e servizi Google. È gratuito, il che lo rende perfetto per le piccole imprese e le startup. Mixpanel : Mixpanel è una piattaforma di analisi incentrata sull'utente che consente di monitorare il coinvolgimento, la fidelizzazione e i tassi di conversione degli utenti in tempo reale. La sua vasta gamma di strumenti, come canalizzazioni, analisi di coorte e segmentazione degli utenti, sono ottimi per l'analisi approfondita e la personalizzazione della tua app di e-commerce.

: Mixpanel è una piattaforma di analisi incentrata sull'utente che consente di monitorare il coinvolgimento, la fidelizzazione e i tassi di conversione degli utenti in tempo reale. La sua vasta gamma di strumenti, come canalizzazioni, analisi di coorte e segmentazione degli utenti, sono ottimi per l'analisi approfondita e la personalizzazione della tua app di e-commerce. Flurry : Flurry è una piattaforma di analisi gratuita delle app mobili che fornisce approfondimenti sull'acquisizione, il coinvolgimento e la fidelizzazione degli utenti. È un'opzione eccellente per le aziende che desiderano monitorare le prestazioni della propria app senza un investimento finanziario significativo.

: Flurry è una piattaforma di analisi gratuita delle app mobili che fornisce approfondimenti sull'acquisizione, il coinvolgimento e la fidelizzazione degli utenti. È un'opzione eccellente per le aziende che desiderano monitorare le prestazioni della propria app senza un investimento finanziario significativo. Firebase : Firebase , un prodotto di Google, include Firebase Analytics, un potente strumento di analisi delle app che ti aiuta a comprendere il comportamento degli utenti, misurare eventi in-app e ottimizzare la tua app di e-commerce per il successo. La piattaforma offre una perfetta integrazione con altri prodotti Firebase, come il servizio di messaggistica cloud per le notifiche push, ed è relativamente facile da configurare.

: Firebase , un prodotto di Google, include Firebase Analytics, un potente strumento di analisi delle app che ti aiuta a comprendere il comportamento degli utenti, misurare eventi in-app e ottimizzare la tua app di e-commerce per il successo. La piattaforma offre una perfetta integrazione con altri prodotti Firebase, come il servizio di messaggistica cloud per le notifiche push, ed è relativamente facile da configurare. Ampiezza : Amplitude è un'altra popolare piattaforma di analisi incentrata sull'analisi dei prodotti e dei clienti. Offre dati in tempo reale sui percorsi, sulla fidelizzazione e sul coinvolgimento degli utenti, che possono essere particolarmente utili per le app di e-commerce.

: Amplitude è un'altra popolare piattaforma di analisi incentrata sull'analisi dei prodotti e dei clienti. Offre dati in tempo reale sui percorsi, sulla fidelizzazione e sul coinvolgimento degli utenti, che possono essere particolarmente utili per le app di e-commerce. Appsee : Appsee fornisce analisi approfondite utilizzando funzionalità di analisi qualitativa delle app, come mappe di calore touch, registrazioni degli utenti e analisi visive in-app. Queste funzionalità possono aiutare le aziende di e-commerce a identificare i punti di attrito, comprendere il comportamento degli utenti e ottimizzare l'esperienza utente dell'app.

: Appsee fornisce analisi approfondite utilizzando funzionalità di analisi qualitativa delle app, come mappe di calore touch, registrazioni degli utenti e analisi visive in-app. Queste funzionalità possono aiutare le aziende di e-commerce a identificare i punti di attrito, comprendere il comportamento degli utenti e ottimizzare l'esperienza utente dell'app. AppMaster : oltre ad essere una potente piattaforma senza codice per la creazione di app di e-commerce, AppMaster può aiutarti a integrare perfettamente vari strumenti di analisi delle app nella tua app, garantendoti l'accesso a tutte le informazioni e i dati cruciali di cui hai bisogno per il successo.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Quando selezioni una piattaforma di analisi delle app, considera fattori come la facilità di integrazione, le funzionalità specifiche della piattaforma e la loro compatibilità con le tue specifiche soluzioni software di e-commerce. Monitorare le prestazioni della tua app e prendere decisioni basate sui dati è fondamentale per il successo nel competitivo settore dell'e-commerce di oggi.

Integrazione dell'analisi delle app nelle tue app di e-commerce

Una volta identificati gli indicatori chiave di prestazione (KPI) per la tua attività di e-commerce, il passaggio successivo è integrare gli strumenti di analisi nella tua app di e-commerce. Questo processo in genere comporta l'aggiunta dei kit di sviluppo software (SDK) o delle API forniti da varie piattaforme di analisi al codice sorgente della tua app. Ciò consente la raccolta dei dati e il monitoraggio delle metriche necessarie per prendere decisioni basate sui dati.

La scelta della giusta piattaforma di analisi per la tua app di e-commerce influirà sulla facilità e sull'efficacia del processo di integrazione della tua app. Sono disponibili numerose piattaforme di analisi delle app, come Google Analytics, Firebase, Flurry, Mixpanel, Amplitude e Appsee. Ciascuna piattaforma offre funzionalità diverse e, in alcuni casi, analisi di e-commerce specializzate e integrazioni con piattaforme di e-commerce popolari.

L'utilizzo di una piattaforma no-code come AppMaster per lo sviluppo della tua app di e-commerce può semplificare notevolmente l'integrazione degli strumenti di analisi delle app. Offrendo integrazioni native e componenti predefiniti, AppMaster ti consente di incorporare strumenti di analisi nella tua app con pochi clic.

Per integrare l'analisi delle app nella tua app di e-commerce con AppMaster, procedi nel seguente modo:

Scegli la piattaforma di analisi delle app che meglio si adatta alle tue esigenze e offre le funzionalità necessarie per monitorare i tuoi KPI. Assicurati che disponga di un SDK o di un'API compatibile con lo stack tecnologico della tua app. Crea un account sulla piattaforma di analisi prescelta, genera una chiave API o un token di accesso e segui la documentazione per configurare l'SDK o l'API per la tua app. Utilizza il generatore di app visive e l'interfaccia drag-and-drop di AppMaster .io per creare e personalizzare l'interfaccia utente della tua app e definire la logica aziendale e lo schema del database . Questo passaggio ti consente di includere componenti ed endpoints che supportano l'integrazione dell'analisi delle app, come tracker eventi o metriche di coinvolgimento degli utenti. Implementa l'SDK o l'API nella tua app di e-commerce creata con AppMaster , seguendo la documentazione e i consigli della piattaforma. Potrebbe essere necessario modificare il codice o la configurazione dell'app per consentire agli strumenti di analisi di accedere ai dati richiesti. Configura il monitoraggio dell'analisi delle app per i tuoi KPI specifici definendo eventi personalizzati, impostando le proprietà dell'utente o implementando funzionalità di monitoraggio specifiche per l'e-commerce nella tua app. Metti alla prova la tua integrazione di analisi per assicurarti che i dati vengano raccolti e visualizzati accuratamente nella dashboard di analisi. Se necessario, modifica le configurazioni di monitoraggio in base ai tuoi test.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Seguendo questi passaggi e sfruttando la potenza di AppMaster, sarai in grado di creare un'app di e-commerce che si integri in modo efficace con gli strumenti di analisi delle app. Ciò si traduce in una raccolta e analisi accurata dei dati, che ti consente di prendere decisioni informate per ottimizzare la tua impresa di e-commerce.

Sfruttare gli insight di Analytics per la crescita dell'e-commerce

Dopo aver integrato l'analisi delle app nella tua app di e-commerce, sfruttare le informazioni derivate dai dati raccolti è fondamentale per favorire la crescita della tua attività. Analizzando i tuoi KPI, identificando tendenze e modelli e prendendo decisioni basate sui dati, puoi ottimizzare le funzionalità, l'esperienza utente e gli sforzi di marketing della tua app. Ecco alcune strategie per sfruttare gli approfondimenti sull'analisi delle app per la crescita dell'e-commerce:

Ottimizza l'acquisizione dei clienti: utilizza i dati sulle fonti e sui canali degli utenti, nonché il costo per acquisizione (CPA), per identificare i canali di marketing più efficaci per acquisire nuovi clienti. Modifica il budget e le strategie di marketing per massimizzare il ritorno sull'investimento (ROI) . Riduci il tasso di abbandono del carrello: analizza i modelli di comportamento relativi all'abbandono del carrello, come i passaggi che portano un utente a lasciare l'app o gli articoli specifici abbandonati. Utilizza queste informazioni per affrontare potenziali problemi, come migliorare la procedura di pagamento, offrire più opzioni di pagamento o risolvere problemi relativi al prodotto. Migliora il tasso di conversione: utilizza i dati sul coinvolgimento degli utenti, sulle prestazioni della pagina e sul flusso degli utenti per individuare le aree all'interno della tua app in cui gli utenti rimangono bloccati o abbandonano. Ottimizza queste aree semplificando la navigazione, migliorando il design dell'interfaccia utente e ottimizzando il percorso dell'utente verso il completamento di un acquisto. Incoraggiare la fidelizzazione dei clienti: identificare i fattori che contribuiscono alla fidelizzazione dei clienti, come funzionalità dell'app, esperienza utente e personalizzazione. Personalizza i messaggi, le promozioni e i contenuti in-app in base ai profili e alle preferenze degli utenti per aumentare il coinvolgimento e favorire la fidelizzazione dei clienti a lungo termine. Massimizza il valore della vita del cliente (CLV): utilizza i dati di analisi delle app per segmentare i tuoi clienti in base alle loro preferenze, comportamento di acquisto e valore. Implementa campagne di marketing mirate e strategie promozionali per aumentare il CLV dei clienti di alto valore e aumentare le tue entrate.

Sfruttare gli insight di analisi delle app ti consente di identificare opportunità di crescita e prendere decisioni basate sui dati che portano a un aumento delle entrate e a un'impresa di e-commerce di maggior successo. L'integrazione degli strumenti di analisi delle app nella tua app di e-commerce creata con AppMaster non solo semplifica il processo di integrazione, ma ti consente anche di sfruttare tutto il potenziale dei tuoi dati per un processo decisionale informato e la crescita del business.