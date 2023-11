App-analyse: succes meten in e-commerce-ondernemingen

App-analyse voor e-commerce

E-commercebedrijven vertrouwen vaak op mobiele en webapplicaties om met klanten te communiceren, producten te verkopen en hun merk te laten groeien. Daarom is het begrijpen van de prestaties van deze apps cruciaal voor het optimaliseren van de gebruikerservaring , het stimuleren van de betrokkenheid en het verhogen van de omzet. App-analyses spelen een cruciale rol doordat bedrijven het succes van hun e-commerce-app kunnen meten, bruikbare inzichten kunnen verkrijgen en weloverwogen beslissingen kunnen nemen voor voortdurende verbetering.

App-analyses zijn vergelijkbaar met webanalyses, maar specifiek afgestemd op het volgen van app-gebruik en gebruikersgedrag. Ze bieden essentiële gegevens over hoe mensen omgaan met uw app, welke functies het populairst zijn en de prestaties van de app. E-commercebedrijven kunnen deze informatie gebruiken om de gebruikerservaring te verbeteren, marketinginspanningen te verfijnen en delen van de app te identificeren die verbeteringen of nieuwe functies nodig hebben.

Essentiële KPI's voor e-commerce-apps

Om het succes van uw e-commerce-app effectief te meten, is het essentieel dat u zich concentreert op bepaalde Key Performance Indicators (KPI's). Met deze KPI's kunt u de groei en prestaties van uw app volgen, zodat u uw app kunt optimaliseren voor een betere gebruikerservaring en hogere inkomsten. Hier zijn enkele essentiële KPI’s voor e-commerce-apps waarop u zich moet concentreren:

Conversiepercentage

Het conversiepercentage is het percentage gebruikers dat een gewenste actie voltooit, zoals een aankoop doen, van alle gebruikers die uw app bezoeken. Een hoog conversiepercentage geeft aan dat uw e-commerce-app bezoekers met succes aanmoedigt om actie te ondernemen en uw producten te kopen.

Gemiddelde bestelwaarde (AOV)

AOV vertegenwoordigt het gemiddelde bedrag dat klanten per transactie in uw e-commerce-app uitgeven. Hogere AOV's geven aan dat uw app gebruikers aanmoedigt meer uit te geven aan elke aankoop, wat goed is voor de omzet. U kunt uw AOV verhogen door upsells, cross-sells of bundeldeals aan te bieden.

Levenslange klantwaarde (CLV)

CLV meet de nettowinst die u van een klant verwacht te verdienen gedurende de gehele relatie met uw e-commercebedrijf. Hogere CLV's zijn doorgaans het resultaat van sterke strategieën voor klantbehoud en uitstekende gebruikerservaringen die terugkerende klanten aanmoedigen.

Tarief verlaten winkelwagen

Het percentage verlaten winkelwagentjes is het percentage gebruikers dat producten aan hun winkelwagentje toevoegt, maar weggaat zonder een aankoop te voltooien. Door de redenen achter het verlaten van een winkelwagentje te identificeren, kunt u UX-problemen aanpakken, uw afrekenproces verbeteren en het aantal conversies verhogen.

Retentiepercentage

Het retentiepercentage is het percentage gebruikers dat na hun eerste bezoek of aankoop terugkeert naar uw e-commerce-app. Een hoog retentiepercentage duidt op een succesvolle gebruikerservaring, betrokkenheid en inspanningen voor het opbouwen van relaties. Het behouden van klanten is kosteneffectiever dan het werven van nieuwe klanten, waardoor deze KPI cruciaal is voor het succes van e-commerce.

Statistieken over gebruikersbetrokkenheid

Begrijpen hoe gebruikers omgaan met uw e-commerce-app is van cruciaal belang voor het optimaliseren van de gebruikerservaring en het stimuleren van de verkoop. Enkele belangrijke statistieken voor gebruikersbetrokkenheid zijn onder meer de sessieduur, schermweergaven, geactiveerde gebeurtenissen (bijvoorbeeld het toevoegen van items aan het winkelwagentje, het voltooien van aankopen) en uitstappercentages. Door deze KPI's routinematig te monitoren en te analyseren, kunt u kansen, tekortkomingen en potentiële obstakels in de prestaties van uw e-commerce-app detecteren.

Er zijn talloze app-analysetools en -platforms op de markt beschikbaar, elk met voor- en nadelen. Het kiezen van het juiste platform voor uw e-commerce-app hangt af van uw behoeften, budget en technische vereisten. Hier zijn enkele populaire app-analyseplatforms die u kunnen helpen de hierboven genoemde KPI's bij te houden en te optimaliseren:

Google Analytics : Google Analytics is een krachtig en veelgebruikt app-analyseplatform met krachtige trackingfuncties voor e-commerce. Het biedt niet alleen uitstekende gegevens over gebruikersbetrokkenheid, maar kan ook goed worden geïntegreerd met andere Google-producten en -services. Het is gratis te gebruiken, waardoor het perfect is voor kleine bedrijven en startups.

: Google Analytics is een krachtig en veelgebruikt app-analyseplatform met krachtige trackingfuncties voor e-commerce. Het biedt niet alleen uitstekende gegevens over gebruikersbetrokkenheid, maar kan ook goed worden geïntegreerd met andere Google-producten en -services. Het is gratis te gebruiken, waardoor het perfect is voor kleine bedrijven en startups. Mixpanel : Mixpanel is een gebruikersgericht analyseplatform waarmee u gebruikersbetrokkenheid, retentie en conversiepercentages in realtime kunt volgen. Het brede scala aan tools, zoals trechters, cohortanalyse en gebruikerssegmentatie, zijn ideaal voor diepgaande analyse en personalisatie van uw e-commerce-app.

: Mixpanel is een gebruikersgericht analyseplatform waarmee u gebruikersbetrokkenheid, retentie en conversiepercentages in realtime kunt volgen. Het brede scala aan tools, zoals trechters, cohortanalyse en gebruikerssegmentatie, zijn ideaal voor diepgaande analyse en personalisatie van uw e-commerce-app. Flurry : Flurry is een gratis analyseplatform voor mobiele apps dat inzicht biedt in gebruikersacquisitie, betrokkenheid en retentie. Het is een uitstekende optie voor bedrijven die de prestaties van hun app willen volgen zonder een aanzienlijke financiële investering.

: Flurry is een gratis analyseplatform voor mobiele apps dat inzicht biedt in gebruikersacquisitie, betrokkenheid en retentie. Het is een uitstekende optie voor bedrijven die de prestaties van hun app willen volgen zonder een aanzienlijke financiële investering. Firebase : Firebase , een product van Google, bevat Firebase Analytics, een krachtige tool voor app-analyse waarmee u gebruikersgedrag kunt begrijpen, in-app-gebeurtenissen kunt meten en uw e-commerce-app kunt optimaliseren voor succes. Het platform biedt naadloze integratie met andere Firebase-producten, zoals de cloudberichtenservice voor pushmeldingen, en is relatief eenvoudig in te stellen.

: Firebase , een product van Google, bevat Firebase Analytics, een krachtige tool voor app-analyse waarmee u gebruikersgedrag kunt begrijpen, in-app-gebeurtenissen kunt meten en uw e-commerce-app kunt optimaliseren voor succes. Het platform biedt naadloze integratie met andere Firebase-producten, zoals de cloudberichtenservice voor pushmeldingen, en is relatief eenvoudig in te stellen. Amplitude : Amplitude is een ander populair analyseplatform dat zich richt op product- en klantanalyses. Het biedt realtime gegevens over gebruikerstrajecten, retentie en betrokkenheid, wat vooral handig kan zijn voor e-commerce-apps.

: Amplitude is een ander populair analyseplatform dat zich richt op product- en klantanalyses. Het biedt realtime gegevens over gebruikerstrajecten, retentie en betrokkenheid, wat vooral handig kan zijn voor e-commerce-apps. Appsee : Appsee biedt diepgaande analyses met behulp van kwalitatieve app-analysefuncties, zoals touch-heatmaps, gebruikersopnamen en visuele in-app-analyses. Deze functies kunnen e-commercebedrijven helpen knelpunten te identificeren, gebruikersgedrag te begrijpen en de gebruikerservaring van de app te optimaliseren.

: Appsee biedt diepgaande analyses met behulp van kwalitatieve app-analysefuncties, zoals touch-heatmaps, gebruikersopnamen en visuele in-app-analyses. Deze functies kunnen e-commercebedrijven helpen knelpunten te identificeren, gebruikersgedrag te begrijpen en de gebruikerservaring van de app te optimaliseren. AppMaster : AppMaster is niet alleen een krachtig platform zonder code voor het maken van e-commerce-apps, maar kan u ook helpen verschillende app-analysetools naadloos in uw app te integreren, zodat u toegang heeft tot alle cruciale inzichten en gegevens die u nodig heeft voor succes.

Houd bij het selecteren van een app-analyseplatform rekening met factoren zoals integratiegemak, platformspecifieke functies en hun compatibiliteit met uw specifieke e-commercesoftwareoplossingen. Het bijhouden van de prestaties van uw app en het nemen van datagestuurde beslissingen zijn cruciaal voor succes in de huidige concurrerende e-commerce-industrie.

App Analytics integreren in uw e-commerce-apps

Zodra u de belangrijkste prestatie-indicatoren (KPI's) voor uw e-commerce-onderneming heeft geïdentificeerd, is de volgende stap het integreren van analysetools in uw e-commerce-app. Dit proces omvat meestal het toevoegen van de software development kits (SDK's) of API's die door verschillende analyseplatforms worden geleverd aan de broncode van uw app. Hierdoor wordt het verzamelen van gegevens en het volgen van de meetgegevens mogelijk die nodig zijn om datagestuurde beslissingen te nemen.

Het kiezen van het juiste analyseplatform voor uw e-commerce-app heeft invloed op het gemak (en de effectiviteit) van het integratieproces van uw app. Er zijn tal van app-analyseplatforms beschikbaar, zoals Google Analytics, Firebase, Flurry, Mixpanel, Amplitude en Appsee. Elk platform biedt verschillende functies en, in sommige gevallen, gespecialiseerde e-commerceanalyses en integraties met populaire e-commerceplatforms.

Het gebruik van een no-code platform zoals AppMaster voor de ontwikkeling van uw e-commerce app kan de integratie van app-analysetools aanzienlijk vereenvoudigen. Door native integraties en vooraf gebouwde componenten aan te bieden, kunt u AppMaster met slechts een paar klikken analysetools in uw app insluiten.

Volg deze stappen om app-analyses in uw e-commerce-app te integreren met AppMaster:

Kies het app-analyseplatform dat het beste bij uw behoeften past en de nodige functies biedt voor het volgen van uw KPI’s. Zorg ervoor dat deze een SDK of API heeft die compatibel is met de technologiestack van uw app. Maak een account aan op het door u gekozen analyseplatform, genereer een API-sleutel of toegangstoken en volg hun documentatie om de SDK of API voor uw app te configureren. Gebruik de visuele app-bouwer en drag-and-drop interface van AppMaster .io om de gebruikersinterface van uw app te creëren en aan te passen en de bedrijfslogica en het databaseschema te definiëren. Met deze stap kunt u componenten en endpoints opnemen die de integratie van app-analyses ondersteunen, zoals gebeurtenistrackers of statistieken over gebruikersbetrokkenheid. Implementeer de SDK of API in uw e-commerce-app die is gebouwd met AppMaster , volgens de documentatie en aanbevelingen van het platform. Mogelijk moet u de code of configuratie van uw app wijzigen om de analysetools toegang te geven tot de vereiste gegevens. Configureer het bijhouden van app-analyses voor uw specifieke KPI's door aangepaste gebeurtenissen te definiëren, gebruikersproperty's in te stellen of e-commercespecifieke trackingfuncties in uw app te implementeren. Test uw analyse-integratie om ervoor te zorgen dat gegevens nauwkeurig worden verzameld en weergegeven in uw analysedashboard. Pas indien nodig de trackingconfiguraties aan, op basis van uw tests.

Door deze stappen te volgen en de kracht van AppMaster te benutten, kunt u een e-commerce-app maken die effectief integreert met app-analysetools. Dit resulteert in een nauwkeurige gegevensverzameling en -analyse, waardoor u weloverwogen beslissingen kunt nemen voor het optimaliseren van uw e-commerce-onderneming.

Analytics-inzichten benutten voor de groei van e-commerce

Nadat u app-analyses in uw e-commerce-app hebt geïntegreerd, is het benutten van de inzichten uit de verzamelde gegevens essentieel om de groei van uw bedrijf te stimuleren. Door uw KPI's te analyseren, trends en patronen te identificeren en datagestuurde beslissingen te nemen, kunt u de functies, gebruikerservaring en marketinginspanningen van uw app optimaliseren. Hier volgen enkele strategieën om app-analyse-inzichten te benutten voor de groei van e-commerce:

Optimaliseer de klantenwerving: gebruik de gegevens over gebruikersbronnen en kanalen, evenals de kosten per acquisitie (CPA), om de meest effectieve marketingkanalen te identificeren voor het binnenhalen van nieuwe klanten. Pas uw marketingbudget en -strategieën aan om het rendement op uw investering (ROI) te maximaliseren. Verlaag het aantal verlaten winkelwagentjes: Analyseer gedragspatronen die verband houden met het verlaten van het winkelwagentje, zoals de stappen die leiden tot een gebruiker die de app verlaat of de specifieke items die worden achtergelaten. Gebruik deze inzichten om potentiële problemen aan te pakken, zoals het verbeteren van het afrekenproces, het aanbieden van meer betalingsopties of het aanpakken van productgerelateerde problemen. Verbeter het conversiepercentage: gebruik gegevens over gebruikersbetrokkenheid, paginaprestaties en gebruikersstroom om gebieden binnen uw app te identificeren waar gebruikers vastlopen of afhaken. Optimaliseer deze gebieden door de navigatie te vereenvoudigen, het ontwerp van de gebruikersinterface te verbeteren en het gebruikerstraject naar het voltooien van een aankoop te stroomlijnen. Stimuleer klantbehoud: Identificeer de factoren die bijdragen aan klantbehoud, zoals app-functies, gebruikerservaring en personalisatie. Pas uw in-app-berichten, promoties en inhoud aan op basis van gebruikersprofielen en voorkeuren om de betrokkenheid te vergroten en langdurige klantloyaliteit te bevorderen. Maximaliseer de Customer Lifetime Value (CLV): Gebruik app-analysegegevens om uw klanten te segmenteren op basis van hun voorkeuren, aankoopgedrag en waarde. Implementeer gerichte marketingcampagnes en promotiestrategieën om de CLV van waardevolle klanten te vergroten en uw omzet te verhogen.

Door gebruik te maken van app-analyse-inzichten kunt u groeimogelijkheden identificeren en datagestuurde beslissingen nemen die leiden tot hogere inkomsten en een succesvollere e-commerce-onderneming. Het integreren van app-analysetools in uw e-commerce-app die met AppMaster is gebouwd, vereenvoudigt niet alleen het integratieproces, maar stelt u ook in staat het volledige potentieel van uw gegevens te benutten voor weloverwogen besluitvorming en bedrijfsgroei.