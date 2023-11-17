تحليلات التطبيقات: قياس النجاح في مشاريع التجارة الإلكترونية

تحليلات التطبيقات للتجارة الإلكترونية

غالبًا ما تعتمد شركات التجارة الإلكترونية على تطبيقات الهاتف المحمول والويب للتفاعل مع العملاء وبيع المنتجات وتنمية علامتها التجارية. على هذا النحو، يعد فهم أداء هذه التطبيقات أمرًا بالغ الأهمية لتحسين تجربة المستخدم وزيادة المشاركة وزيادة الإيرادات. تلعب تحليلات التطبيقات دورًا حيويًا في السماح للشركات بقياس مدى نجاح تطبيقات التجارة الإلكترونية الخاصة بها، والحصول على رؤى قابلة للتنفيذ، واتخاذ قرارات مستنيرة للتحسين المستمر.

تشبه تحليلات التطبيقات تحليلات الويب ولكنها مصممة خصيصًا لتتبع استخدام التطبيق وسلوك المستخدم. فهي توفر بيانات أساسية حول كيفية تفاعل الأشخاص مع تطبيقك، والميزات الأكثر شيوعًا، وأداء التطبيق. يمكن لمشاريع التجارة الإلكترونية استخدام هذه المعلومات لتحسين تجربة المستخدم وتحسين جهود التسويق وتحديد مجالات التطبيق التي تحتاج إلى تحسينات أو ميزات جديدة.

مؤشرات الأداء الرئيسية الأساسية لتطبيقات التجارة الإلكترونية

لقياس مدى نجاح تطبيق التجارة الإلكترونية الخاص بك بشكل فعال، يعد التركيز على بعض مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) أمرًا ضروريًا. تساعدك مؤشرات الأداء الرئيسية هذه على تتبع نمو تطبيقك وأدائه، مما يتيح لك تحسين تطبيقك للحصول على تجربة مستخدم أفضل وزيادة الإيرادات. فيما يلي بعض مؤشرات الأداء الرئيسية لتطبيقات التجارة الإلكترونية الأساسية التي يجب عليك التركيز عليها:

معدل التحويل

معدل التحويل هو النسبة المئوية للمستخدمين الذين أكملوا الإجراء المطلوب، مثل إجراء عملية شراء، من بين جميع المستخدمين الذين يزورون تطبيقك. يشير معدل التحويل المرتفع إلى أن تطبيق التجارة الإلكترونية الخاص بك يشجع الزائرين بنجاح على اتخاذ الإجراءات وشراء منتجاتك.

متوسط ​​قيمة الطلب (AOV)

يمثل AOV متوسط ​​المبلغ الذي ينفقه العملاء لكل معاملة في تطبيق التجارة الإلكترونية الخاص بك. يشير ارتفاع قيمة AOV إلى أن تطبيقك يشجع المستخدمين على إنفاق المزيد على كل عملية شراء، وهو أمر رائع بالنسبة للإيرادات. يمكنك زيادة AOV الخاص بك من خلال تقديم صفقات البيع الإضافية أو البيع المتقاطع أو صفقات الحزم.

القيمة الدائمة للعميل (CLV)

يقيس CLV صافي الربح الذي تتوقع كسبه من العميل طوال علاقته بالكامل مع أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك. عادةً ما تنتج القيمة CLV الأعلى من الاستراتيجيات القوية للاحتفاظ بالعملاء وتجارب المستخدم الممتازة التي تشجع على تكرار الأعمال.

معدل التخلي عن عربة التسوق

معدل التخلي عن سلة التسوق هو النسبة المئوية للمستخدمين الذين يضيفون منتجات إلى سلة التسوق الخاصة بهم ولكنهم يغادرون دون إكمال عملية الشراء. يمكن أن يساعدك تحديد الأسباب الكامنة وراء التخلي عن سلة التسوق في معالجة مشكلات تجربة المستخدم، وتحسين عملية الدفع، وزيادة التحويلات.

معدل البقاء

معدل الاحتفاظ هو النسبة المئوية للمستخدمين الذين يعودون إلى تطبيق التجارة الإلكترونية الخاص بك بعد زيارتهم أو شرائهم لأول مرة. يشير معدل الاحتفاظ المرتفع إلى تجربة المستخدم الناجحة والمشاركة وجهود بناء العلاقات. يعد الاحتفاظ بالعملاء أكثر فعالية من حيث التكلفة من الحصول على عملاء جدد، مما يجعل مؤشر الأداء الرئيسي هذا ضروريًا لنجاح التجارة الإلكترونية.

مقاييس مشاركة المستخدم

يعد فهم كيفية تفاعل المستخدمين مع تطبيق التجارة الإلكترونية الخاص بك أمرًا بالغ الأهمية لتحسين تجربة المستخدم وزيادة المبيعات. تتضمن بعض مقاييس تفاعل المستخدم الرئيسية مدة الجلسة، ومرات مشاهدة الشاشة، والأحداث التي تم تشغيلها (على سبيل المثال، إضافة عناصر إلى سلة التسوق، وإكمال عمليات الشراء)، ومعدلات الخروج. ومن خلال مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية هذه وتحليلها بشكل روتيني، يمكنك اكتشاف الفرص وأوجه القصور والعوائق المحتملة في أداء تطبيق التجارة الإلكترونية الخاص بك.

أدوات ومنصات تحليلات التطبيقات

تتوفر العديد من أدوات ومنصات تحليل التطبيقات في السوق، ولكل منها إيجابيات وسلبيات. يعتمد اختيار النظام الأساسي المناسب لتطبيق التجارة الإلكترونية الخاص بك على احتياجاتك وميزانيتك ومتطلباتك الفنية. فيما يلي بعض منصات تحليلات التطبيقات الشائعة التي يمكنها مساعدتك في تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية المذكورة أعلاه وتحسينها:

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Google Analytics : يعد Google Analytics منصة قوية ومستخدمة على نطاق واسع لتحليلات التطبيقات مع ميزات قوية لتتبع التجارة الإلكترونية. وبصرف النظر عن تقديم بيانات مشاركة المستخدم الممتازة، فإنه يتكامل بشكل جيد مع منتجات وخدمات Google الأخرى. إنه مجاني للاستخدام، مما يجعله مثاليًا للشركات الصغيرة والشركات الناشئة.

: يعد Google Analytics منصة قوية ومستخدمة على نطاق واسع لتحليلات التطبيقات مع ميزات قوية لتتبع التجارة الإلكترونية. وبصرف النظر عن تقديم بيانات مشاركة المستخدم الممتازة، فإنه يتكامل بشكل جيد مع منتجات وخدمات Google الأخرى. إنه مجاني للاستخدام، مما يجعله مثاليًا للشركات الصغيرة والشركات الناشئة. Mixpanel : Mixpanel عبارة عن منصة تحليلية تتمحور حول المستخدم وتسمح لك بتتبع معدلات تفاعل المستخدمين والاحتفاظ بهم والتحويل في الوقت الفعلي. تعتبر مجموعتها الواسعة من الأدوات، مثل مسارات التحويل والتحليل الجماعي وتجزئة المستخدمين، رائعة للتحليل المتعمق وتخصيص تطبيق التجارة الإلكترونية الخاص بك.

: Mixpanel عبارة عن منصة تحليلية تتمحور حول المستخدم وتسمح لك بتتبع معدلات تفاعل المستخدمين والاحتفاظ بهم والتحويل في الوقت الفعلي. تعتبر مجموعتها الواسعة من الأدوات، مثل مسارات التحويل والتحليل الجماعي وتجزئة المستخدمين، رائعة للتحليل المتعمق وتخصيص تطبيق التجارة الإلكترونية الخاص بك. Flurry : Flurry عبارة عن نظام أساسي مجاني لتحليلات تطبيقات الأجهزة المحمولة يوفر رؤى حول اكتساب المستخدمين ومشاركتهم والاحتفاظ بهم. إنه خيار ممتاز للشركات التي ترغب في تتبع أداء تطبيقاتها دون الحاجة إلى استثمار مالي كبير.

: Flurry عبارة عن نظام أساسي مجاني لتحليلات تطبيقات الأجهزة المحمولة يوفر رؤى حول اكتساب المستخدمين ومشاركتهم والاحتفاظ بهم. إنه خيار ممتاز للشركات التي ترغب في تتبع أداء تطبيقاتها دون الحاجة إلى استثمار مالي كبير. Firebase : يتضمن Firebase ، أحد منتجات Google، Firebase Analytics، وهي أداة قوية لتحليل التطبيقات تساعدك على فهم سلوك المستخدم وقياس الأحداث داخل التطبيق وتحسين تطبيق التجارة الإلكترونية الخاص بك لتحقيق النجاح. توفر المنصة تكاملًا سلسًا مع منتجات Firebase الأخرى، مثل خدمة المراسلة السحابية الخاصة بها لإرسال الإشعارات، كما أنها سهلة الإعداد نسبيًا.

: يتضمن Firebase ، أحد منتجات Google، Firebase Analytics، وهي أداة قوية لتحليل التطبيقات تساعدك على فهم سلوك المستخدم وقياس الأحداث داخل التطبيق وتحسين تطبيق التجارة الإلكترونية الخاص بك لتحقيق النجاح. توفر المنصة تكاملًا سلسًا مع منتجات Firebase الأخرى، مثل خدمة المراسلة السحابية الخاصة بها لإرسال الإشعارات، كما أنها سهلة الإعداد نسبيًا. Amplitude : Amplitude عبارة عن منصة تحليلية شائعة أخرى تركز على تحليلات المنتج والعملاء. فهو يوفر بيانات في الوقت الفعلي عن رحلات المستخدم، والاحتفاظ به، ومشاركته، والتي يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص لتطبيقات التجارة الإلكترونية.

: Amplitude عبارة عن منصة تحليلية شائعة أخرى تركز على تحليلات المنتج والعملاء. فهو يوفر بيانات في الوقت الفعلي عن رحلات المستخدم، والاحتفاظ به، ومشاركته، والتي يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص لتطبيقات التجارة الإلكترونية. Appsee : يوفر Appsee تحليلاً متعمقًا باستخدام ميزات التحليلات النوعية للتطبيقات، مثل خرائط الحرارة التي تعمل باللمس، وتسجيلات المستخدم، والتحليلات المرئية داخل التطبيق. يمكن أن تساعد هذه الميزات شركات التجارة الإلكترونية في تحديد نقاط الاحتكاك وفهم سلوك المستخدم وتحسين تجربة مستخدم التطبيق.

: يوفر Appsee تحليلاً متعمقًا باستخدام ميزات التحليلات النوعية للتطبيقات، مثل خرائط الحرارة التي تعمل باللمس، وتسجيلات المستخدم، والتحليلات المرئية داخل التطبيق. يمكن أن تساعد هذه الميزات شركات التجارة الإلكترونية في تحديد نقاط الاحتكاك وفهم سلوك المستخدم وتحسين تجربة مستخدم التطبيق. AppMaster : بصرف النظر عن كونه منصة قوية بدون تعليمات برمجية لإنشاء تطبيقات التجارة الإلكترونية، يمكن أن يساعدك AppMaster في دمج أدوات تحليل التطبيقات المختلفة في تطبيقك بسلاسة، مما يضمن حصولك على الوصول إلى جميع الرؤى والبيانات المهمة التي تحتاجها لتحقيق النجاح.

عند اختيار نظام أساسي لتحليلات التطبيقات، ضع في اعتبارك عوامل مثل سهولة التكامل والميزات الخاصة بالنظام الأساسي وتوافقها مع حلول برامج التجارة الإلكترونية المحددة لديك. يعد تتبع أداء تطبيقك واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح في صناعة التجارة الإلكترونية التنافسية اليوم.

دمج تحليلات التطبيقات في تطبيقات التجارة الإلكترونية الخاصة بك

بمجرد تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لمشروع التجارة الإلكترونية الخاص بك، فإن الخطوة التالية هي دمج أدوات التحليلات في تطبيق التجارة الإلكترونية الخاص بك. تتضمن هذه العملية عادةً إضافة مجموعات تطوير البرامج (SDKs) أو واجهات برمجة التطبيقات التي توفرها منصات التحليلات المختلفة إلى التعليمات البرمجية المصدر لتطبيقك. يؤدي القيام بذلك إلى تمكين جمع البيانات وتتبع المقاييس اللازمة لاتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات.

سيؤثر اختيار منصة التحليلات المناسبة لتطبيق التجارة الإلكترونية الخاص بك على سهولة - وفعالية - عملية تكامل تطبيقك. تتوفر الكثير من منصات تحليل التطبيقات، مثل Google Analytics وFirebase وFlurry وMixpanel وAmplitude وAppsee. تقدم كل منصة ميزات مختلفة، وفي بعض الحالات، تحليلات متخصصة للتجارة الإلكترونية وعمليات تكامل مع منصات التجارة الإلكترونية الشهيرة.

يمكن أن يؤدي استخدام نظام no-code مثل AppMaster لتطوير تطبيق التجارة الإلكترونية إلى تبسيط عملية تكامل أدوات تحليلات التطبيق بشكل كبير. من خلال تقديم عمليات تكامل أصلية ومكونات معدة مسبقًا، يتيح لك AppMaster تضمين أدوات التحليلات في تطبيقك ببضع نقرات فقط.

لدمج تحليلات التطبيق في تطبيق التجارة الإلكترونية الخاص بك باستخدام AppMaster ، اتبع الخطوات التالية:

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

اختر النظام الأساسي لتحليلات التطبيق الذي يناسب احتياجاتك ويقدم الميزات الضرورية لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك. تأكد من أنه يحتوي على SDK أو API متوافق مع مجموعة التكنولوجيا الخاصة بتطبيقك. قم بإنشاء حساب على منصة التحليلات التي اخترتها، وقم بإنشاء مفتاح API أو رمز الوصول، واتبع وثائقهم لتكوين SDK أو API لتطبيقك. استخدم أداة إنشاء التطبيقات المرئية لـ AppMaster .io وواجهة drag-and-drop لإنشاء واجهة مستخدم التطبيق وتخصيصها وتحديد منطق الأعمال ومخطط قاعدة البيانات . تسمح لك هذه الخطوة بتضمين المكونات endpoints التي تدعم تكامل تحليلات التطبيق، مثل متتبعات الأحداث أو مقاييس مشاركة المستخدم. قم بتنفيذ SDK أو API في تطبيق التجارة الإلكترونية الخاص بك الذي تم إنشاؤه باستخدام AppMaster ، مع اتباع وثائق النظام الأساسي وتوصياته. قد تحتاج إلى تعديل كود تطبيقك أو تكوينه للسماح لأدوات التحليلات بالوصول إلى البيانات المطلوبة. قم بتكوين تتبع تحليلات التطبيق لمؤشرات الأداء الرئيسية المحددة الخاصة بك عن طريق تحديد الأحداث المخصصة، أو تعيين خصائص المستخدم، أو تنفيذ ميزات التتبع الخاصة بالتجارة الإلكترونية في تطبيقك. اختبر تكامل التحليلات لديك للتأكد من جمع البيانات وعرضها بدقة في لوحة معلومات التحليلات الخاصة بك. اضبط تكوينات التتبع إذا لزم الأمر، بناءً على اختباراتك.

باتباع هذه الخطوات والاستفادة من قوة AppMaster ، ستتمكن من إنشاء تطبيق للتجارة الإلكترونية يتكامل بشكل فعال مع أدوات تحليلات التطبيق. وينتج عن ذلك جمع وتحليل دقيق للبيانات، مما يتيح لك اتخاذ قرارات مستنيرة لتحسين مشروع التجارة الإلكترونية الخاص بك.

الاستفادة من رؤى التحليلات لنمو التجارة الإلكترونية

بعد دمج تحليلات التطبيق في تطبيق التجارة الإلكترونية الخاص بك، تعد الاستفادة من الرؤى المستمدة من البيانات المجمعة أمرًا حيويًا لدفع نمو أعمالك. من خلال تحليل مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك، وتحديد الاتجاهات والأنماط، واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، يمكنك تحسين ميزات التطبيق الخاص بك، وتجربة المستخدم، وجهود التسويق. فيما يلي بعض الاستراتيجيات للاستفادة من رؤى تحليلات التطبيقات لنمو التجارة الإلكترونية:

تحسين عملية اكتساب العملاء: استخدم البيانات المتعلقة بمصادر المستخدمين وقنواتهم، بالإضافة إلى تكلفة الاكتساب (CPA)، لتحديد القنوات التسويقية الأكثر فعالية لجذب عملاء جدد. اضبط ميزانيتك واستراتيجياتك التسويقية لتحقيق أقصى عائد على الاستثمار (ROI) . تقليل معدل التخلي عن عربة التسوق: قم بتحليل أنماط السلوك المتعلقة بالتخلي عن عربة التسوق، مثل الخطوات التي تؤدي إلى مغادرة المستخدم للتطبيق أو التخلي عن عناصر محددة. استخدم هذه الرؤى لمعالجة المشكلات المحتملة، مثل تحسين عملية الدفع، أو تقديم المزيد من خيارات الدفع، أو معالجة المخاوف المتعلقة بالمنتج. تحسين معدل التحويل: استخدم البيانات المتعلقة بمشاركة المستخدم وأداء الصفحة وتدفق المستخدم لتحديد المناطق داخل تطبيقك التي يتعثر فيها المستخدمون أو ينقطعون عنها. قم بتحسين هذه المناطق من خلال تبسيط التنقل وتحسين تصميم واجهة المستخدم وتبسيط رحلة المستخدم نحو إكمال عملية الشراء. تشجيع الاحتفاظ بالعملاء: حدد العوامل التي تساهم في الاحتفاظ بالعملاء، مثل ميزات التطبيق وتجربة المستخدم والتخصيص. قم بتخصيص الرسائل والعروض الترويجية والمحتوى داخل التطبيق استنادًا إلى ملفات تعريف المستخدمين وتفضيلاتهم لزيادة المشاركة وتعزيز ولاء العملاء على المدى الطويل. تعظيم القيمة الدائمة للعميل (CLV): استخدم بيانات تحليلات التطبيق لتقسيم عملائك حسب تفضيلاتهم وسلوك الشراء والقيمة. قم بتنفيذ حملات تسويقية واستراتيجيات ترويجية مستهدفة لزيادة CLV للعملاء ذوي القيمة العالية وزيادة إيراداتك.

تتيح لك الاستفادة من رؤى تحليلات التطبيق تحديد فرص النمو واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات تؤدي إلى زيادة الإيرادات ومشروع تجارة إلكترونية أكثر نجاحًا. لا يؤدي دمج أدوات تحليلات التطبيق في تطبيق التجارة الإلكترونية الخاص بك الذي تم إنشاؤه باستخدام AppMaster إلى تبسيط عملية التكامل فحسب، بل يمكّنك أيضًا من تسخير الإمكانات الكاملة لبياناتك لاتخاذ قرارات مستنيرة ونمو الأعمال.