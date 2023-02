A análise de dados é um campo em constante evolução, com novas tecnologias e técnicas a serem desenvolvidas regularmente. Manter o ritmo destas actualizações é crucial para as empresas e indivíduos para garantir que dispõem das ferramentas de que necessitam para tomar decisões informadas. Este artigo no blogue aprofunda os últimos avanços na tecnologia de análise de dados, explorando as ferramentas e técnicas que estão a transformar a indústria. Quer seja um analista de dados experiente ou apenas a começar, vai querer tirar partido deste olhar abrangente sobre os desenvolvimentos mais avançados no campo.

À medida que o volume de dados continua a crescer, o campo da análise de dados tem assistido a enormes avanços nos últimos anos. Este artigo irá explorar os últimos desenvolvimentos na tecnologia de análise de dados, concentrando-se em áreas chave como a aprendizagem de máquinas, inteligência artificial, grandes plataformas de dados, computação em nuvem, e visualização de dados.

Aprendizagem de máquinas em análise de dados

Aaprendizagem de máquinas é um subconjunto de inteligência artificial preocupado em desenvolver algoritmos que permitam aos computadores melhorar automaticamente o seu desempenho com base na experiência. A aprendizagem de máquinas tornou-se cada vez mais popular no campo da análise de dados, onde é utilizada para analisar e fazer previsões com base em grandes conjuntos de dados. Existem dois tipos principais de aprendizagem de máquinas: a aprendizagem supervisionada e a não supervisionada.

Aprendizagem supervisionada e não supervisionada

Os algoritmos de aprendizagem supervisionados são treinados em dados etiquetados, onde os resultados já são conhecidos. Estes algoritmos podem ser utilizados para classificar os dados em diferentes categorias, fazer previsões baseadas em observações passadas, ou identificar padrões nos dados. Por outro lado, os algoritmos de aprendizagem não supervisionados não têm acesso aos dados etiquetados. Estes algoritmos são utilizados para identificar padrões ou estruturas nos dados sem conhecimento prévio dos resultados.

Processamento de linguagem natural

PNL (Processamento de Linguagem Natural) é um ramo da aprendizagem mecânica que se concentra na forma como os computadores podem compreender e processar a linguagem humana. Os algoritmos de PNL são utilizados na análise de dados para extrair insights de dados de texto, tais como resenhas de clientes, publicações nas redes sociais, ou artigos noticiosos.

Visão computacional

A visão informática é um campo informático que ensina os computadores a compreender e interpretar imagens e vídeos digitais. Na análise de dados, os algoritmos de visão por computador são usados para extrair percepções de dados visuais, tais como imagens de satélite, imagens médicas, ou filmagens de câmaras de segurança.

Inteligência artificial em análise de dados

A IA envolve a criação de sistemas informáticos que podem realizar tarefas que requerem tipicamente inteligência humana, tais como o reconhecimento da fala e das imagens, a tomada de decisões, e a tradução de línguas. A Inteligência Artificial está a ser cada vez mais utilizada no campo da análise de dados para automatizar tarefas e fazer previsões baseadas em grandes conjuntos de dados.

Análises preditivas

A análise preditiva utiliza dados históricos, algoritmos de aprendizagem de máquinas, e modelos estatísticos para identificar padrões e fazer previsões sobre resultados futuros. A análise preditiva está a tornar-se uma ferramenta essencial na análise de dados, permitindo que as organizações tomem decisões orientadas por dados e se mantenham à frente da concorrência.

Redes neurais

As redes neurais são um tipo de algoritmo de aprendizagem de máquinas que é modelado após a estrutura do cérebro humano. As redes neurais são usadas na análise de dados para analisar e fazer previsões baseadas em grandes conjuntos de dados, especialmente nas áreas de reconhecimento de imagem e fala.

Aprendizagem profunda

A aprendizagem profunda é um subcampo de aprendizagem de máquinas que se concentra no desenvolvimento de algoritmos que podem aprender automaticamente características a partir de dados. Os algoritmos de aprendizagem profunda são utilizados na análise de dados para tarefas tais como reconhecimento de imagem e de fala, processamento de linguagem natural, e análise preditiva.

No-code

No-code As plataformas surgiram como uma forma de simplificar o processo de análise de dados e integração de IA. No-code As plataformas permitem aos utilizadores construir condutas e modelos complexos de análise de dados sem escrever qualquer código, tornando mais fácil aos utilizadores não técnicos tirar partido da IA na sua análise de dados.

Para além da análise de dados, uma no-code plataforma, tais como AppMaster ajuda a recolher os requisitos técnicos de um cliente para criar um sistema ou aplicação. Não é necessário utilizar muito software adicional. Constrói modelos de dados e lógica empresarial usando blocos simples e AppMaster irá automaticamente gerar o código fonte, testar a aplicação, e escrever documentação para ela com base em inteligência artificial.

Grandes plataformas de dados para análise de dados

Grandes dados referem-se aos grandes e complexos conjuntos de dados que as organizações e os indivíduos geram. Para processar e analisar estes grandes conjuntos de dados, são necessárias plataformas especializadas.

Hadoop

Hadoop é uma estrutura de software de código aberto que permite o processamento distribuído de grandes conjuntos de dados em vários computadores. Hadoop é utilizada na análise de dados para processar e armazenar grandes dados e é considerada a norma para o grande processamento de dados.

Spark

Spark é uma estrutura de processamento de dados de código-fonte aberto que foi concebida para tratar de processamento e análise de dados de grande escala em tempo real. Spark foi concebida para trabalhar em conjunto com Hadoop e é utilizado para tarefas como a aprendizagem de máquinas, análise de dados em fluxo contínuo, e processamento gráfico.

Bases de dados NoSQL

As bases de dados NoSQL são um tipo de base de dados que não segue as bases de dados tradicionais modelo de base de dados relacional. As bases de dados NoSQL são concebidas para tratar grandes quantidades de dados não estruturados, e são frequentemente utilizadas em análise de dados para armazenar e processar grandes dados.

Computação em nuvem para análise de dados

A computação em nuvem é um modelo de prestação de serviços através da Internet, permitindo às organizações aceder a recursos partilhados a pedido, tais como servidores, armazenamento, e aplicações. No campo da análise de dados, a computação em nuvem é utilizada para armazenar, processar e analisar grandes conjuntos de dados.

Armazenamento de dados baseado na nuvem

O armazenamento de dados baseado na nuvem é um tipo de serviço de armazenamento que é fornecido através da Internet, permitindo às organizações armazenar os seus dados na nuvem em vez de os armazenarem em servidores locais. Este tipo de armazenamento é frequentemente utilizado na análise de dados para armazenar grandes conjuntos de dados e torná-los acessíveis a partir de qualquer lugar.

Processamento de dados com base na nuvem

O processamento de dados baseado na nuvem é um serviço informático fornecido através da Internet, permitindo às organizações processar os seus dados na nuvem em vez de os processarem em servidores locais. Este tipo de processamento é frequentemente utilizado em análise de dados para processar grandes conjuntos de dados e extrair conhecimentos em tempo real.

Análise de dados com base na nuvem

A análise de dados baseada na nuvem é um tipo de serviço de análise que é fornecido através da Internet, permitindo às organizações analisar os seus dados na nuvem e não nos servidores locais. Este tipo de análise é muitas vezes utilizado na análise de dados para extrair insights a partir de grandes conjuntos de dados e tomar decisões orientadas por dados.

Visualização de dados em análise de dados

A visualização de dados é o processo de representação de dados em formato gráfico, tais como gráficos, gráficos, ou mapas. Na análise de dados, a visualização de dados é utilizada para comunicar percepções e padrões nos dados, tornando mais fácil para as organizações tomar decisões orientadas para os dados.

Painéis interactivos

Os painéis interactivos são um tipo de ferramenta de visualização de dados que permite que as organizações explorem os seus dados em tempo real. Os painéis interactivos são frequentemente utilizados na análise de dados para monitorizar métricas chave, tais como desempenho de vendas, tráfego de websites, ou comportamento do cliente.

Ferramentas de business intelligence

As ferramentas de business intelligence são um tipo de software que é utilizado para extrair insights de dados, tais como dados de vendas, dados de marketing, ou dados financeiros. As ferramentas de business intelligence são frequentemente utilizadas em análise de dados para apoiar a tomada de decisões e o desenvolvimento de estratégias.

Sistemas de informação geográfica

Os Sistemas de Informação Geográfica (GIS) são ferramentas de visualização de dados que exibem dados baseados na localização em mapas para melhor análise e compreensão. GIS A tecnologia integra várias fontes de dados, incluindo imagens de satélite e informação geoespacial, e utiliza software especializado para exibir e analisar os dados. GIS é utilizado por empresas, governos e organizações para tomar decisões informadas com base em dados baseados na localização e para abordar questões sociais, ambientais e económicas complexas. A tecnologia processa grandes quantidades de dados e detecta relações e padrões que são difíceis de identificar utilizando métodos tradicionais de análise de dados.

Em conclusão, os avanços na tecnologia de análise de dados revolucionaram a forma como as empresas operam e tomam decisões. A sempre crescente quantidade de dados disponíveis e o desenvolvimento de novas ferramentas e técnicas abriram novas oportunidades para as organizações obterem valiosos conhecimentos a partir dos seus dados. À medida que a tecnologia continua a evoluir, é evidente que o futuro da análise de dados é brilhante, e as empresas que a abraçam estarão bem posicionadas para se manterem à frente da concorrência e alcançarem os seus objectivos. Quer se trate de melhorar as experiências dos clientes, de impulsionar a inovação, ou de tomar decisões orientadas pelos dados, os benefícios potenciais da análise de dados são infinitos.

FAQ

O que é tecnologia de análise de dados?

Tecnologia de Análise de Dados é a recolha, armazenamento, processamento e análise de dados para obter conhecimentos e impulsionar a tomada de decisões. Esta tecnologia utiliza várias ferramentas e técnicas para extrair informação valiosa de grandes quantidades de dados.

Quais são os diferentes tipos de Análise de Dados?

Os diferentes tipos de Análise de Dados incluem:

Análises descritivas

Análise diagnóstica

Análise Predictiva

Análise Prescritiva

Quais são as principais ferramentas utilizadas na Tecnologia de Análise de Dados?

As principais ferramentas utilizadas em Tecnologia de Análise de Dados incluem:

Ferramentas de visualização de dados

Ferramentas de análise estatística

Ferramentas de mineração de dados

Grandes ferramentas de análise de dados

Ferramentas de aprendizagem de máquinas

Que competências são necessárias para uma carreira em Análise de Dados?

As competências necessárias para uma carreira em Análise de Dados incluem o seguinte:

Fortes aptidões matemáticas e estatísticas

Proficiência em linguagens de programação, tais como Python, R, e SQL

Python, R, e SQL Conhecimento de ferramentas e técnicas de análise de dados

Experiência com ferramentas de visualização de dados

Boa capacidade de comunicação para apresentar conhecimentos e conclusões às partes interessadas

Como é que a Data Analytics Technology beneficia as organizações?

A Tecnologia de Análise de Dados beneficia as organizações:

Proporcionando percepções sobre o comportamento e preferências dos clientes

Melhorar a eficiência operacional

Redução dos custos e aumento das receitas

Tomar decisões com base em dados

Detectar a fraude e assegurar o seu cumprimento

Qual é a diferença entre Análise de Dados e Business Intelligence?

A Análise de Dados é o processo de análise de dados para obter insights e apoiar a tomada de decisões. Business Intelligence (BI) é um conjunto de tecnologias, processos e práticas que transformam dados em bruto em informação accionável que informa as decisões empresariais. O BI engloba a Análise de Dados, mas inclui outros processos tais como relatórios, armazenamento de dados e gestão de desempenho.