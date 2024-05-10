揭秘：谷歌在 Twitter 首款 Android 应用中早期扮演的角色

Android 生态系统早期的一个令人惊讶的披露显示，谷歌本身就是该平台一些首批社交应用的幕后推手，例如 Twitter。这一信息是在与人工智能新闻初创公司 Particle 联合创始人、前 Twitter 产品管理高级总监 Sara Beykpour 的播客中浮出水面的。在与 Lightspeed 合伙人 Michael Mignano 的对话中，Beykpour 深入探讨了 Android 版 Twitter 应用的起源，并指出它本质上是谷歌提供的原型，用于展示 Android 的功能。这一举措是谷歌通过构建 Twitter 和 Foursquare 等热门应用的初始版本来鼓励采用其操作系统的战略的一部分。

Beykpour 于 2009 年加入 Twitter，担任工具工程师，当时公司仅有 75 名员工，后来公司转型专注于移动应用程序。她回忆起 Twitter 收购 Tweetie 的情景，这为 Twitter 的首款 iOS 应用程序奠定了基础。相比之下，Android 版本则源于谷歌早期的开发工作，这一事实得到了 2010 年谷歌博客文章的证实，该文章详细介绍了 Twitter 应用程序中 Android 最佳实践的实施，由首席软件工程师 Virgil Dobjanschi 撰写。

除了参与 Twitter 安卓应用的开发工作外，Beykpour 在 Twitter 的职业生涯中还参与了 Vine 等重要项目。在 Instagram 推出视频功能之前，她帮助 Vine 在安卓平台上线。她认为，尽管 Vine 很受欢迎，但此举标志着 Vine 的末日来临。在谈到她负责的 Vine 的关闭时，Beykpour 表示，这是 Twitter 的一项财务决策，尽管有不同意见认为该应用本可以得到更好的支持。

Beykpour 还分享了她在 Periscope 被 Twitter 收购后加入该公司的一些感悟，包括必须以化名重新加入 Twitter 以保密收购事宜。她谈到了获取资源以开发针对记者等高级用户的功能所面临的挑战，并强调了定义 Twitter 的核心用户群以及衡量传统指标以外的参与度的难度。

现在，Beykpour 将重心转向 Particle，旨在通过提供多种视角和高质量新闻的人工智能应用程序改变新闻消费方式，探索广告、订阅或小额支付以外的创新货币化策略。Particle 目前正在与潜在的出版合作伙伴讨论如何最好地补偿他们的贡献。